Tecpetrol proporciona una actualización sobre su oferta para adquirir Alpha Lithium Corporation (1)

TORONTO, 19 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. ("Tecpetrol"), un miembro de Techint Group, anunció hoy las siguientes actualizaciones a los accionistas de Alpha Lithium Corporation ("Alpha") respecto a su oferta (la "Oferta") para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Alpha, una empresa canadiense, sociedad domiciliada y cotizada.

Disposición continua para participar y aumentar el precio de la oferta

El 9 de junio de 2023, tras la presentación de su circular de oferta y oferta pública de adquisición (la "Oferta y Circular"), Tecpetrol se comunicó con Alpha para enfatizar una vez más que estaba abierta a entablar discusiones constructivas (en forma de no exclusiva) con miras a aumentar el precio de la oferta. Sin embargo, Alpha no ha proporcionado ninguna respuesta . Tecpetrol se mantiene abierto a dialogar con Alpha con miras a incrementar el precio de la oferta.

Solicitud de compromiso Alpha para que los accionistas decidan qué es lo mejor para su inversión

La Oferta de Tecpetrol está condicionada a que Alpha mantenga la propiedad de su Proyecto Tolillar. Tecpetrol insta a Alpha a que se comprometa públicamente con sus accionistas a buscar su aprobación antes de completar cualquier posible venta a nivel de activos del Proyecto Tolillar para brindar a Tecpetrol la oportunidad de ofrecer un valor mejorado y permitirles a los accionistas la oportunidad de elegir su resultado preferido entre una venta a nivel de activos y la Oferta de Tecpetrol: una transacción en efectivo, a nivel corporativo y fiscalmente eficiente de un socio de transacción creíble con un camino claro hacia el cierre.

Presentación de Investment Canada Act

Tecpetrol también anunció hoy que presentó una notificación de conformidad con la Parte III de Investment Canada Act con respecto a su Oferta.

Techint Group ha operado un importante negocio en Canadá durante más de 20 años, especialmente a través de Tenaris, el principal fabricante y proveedor canadiense de tubos de acero para la industria energética canadiense, y está firmemente integrado en las cadenas de suministro de los países aliados occidentales. Tal como se describe en la Oferta y la Circular, la intención de Tecpetrol, en línea con su estrategia de transición energética, es desarrollar responsablemente los activos de litio premium de Alpha como parte de la cadena de suministro integrada de baterías occidentales. Tecpetrol reconoce que un componente clave para construir una cadena de suministro de baterías occidental emergente es el suministro de litio, y Tecpetrol cree que su estrategia de transición energética está alineada con los esfuerzos occidentales para asegurar este suministro, incluida la Estrategia de Minerales Críticos del Gobierno de Canadá.

Tecpetrol ha presentado su notificación de Investment Canada Act para brindar a los accionistas de Alpha certeza regulatoria al vencimiento de la Oferta dada la importancia de la Investment Canada Act para la adquisición de la totalidad o una parte de cualquier compañía canadiense de litio como Alpha, incluido su Proyecto Tolillar.

Detalles adicionales de la oferta

Tecpetrol alienta a los accionistas de Alpha a leer los detalles completos de la Oferta y otra información importante establecida en la Oferta y la Circular y los documentos relacionados, incluidas las instrucciones sobre cómo los accionistas de Alpha pueden ofrecer sus acciones de Alpha en virtud de la Oferta. La Oferta y la Circular se presentaron ante los reguladores de valores canadienses en SEDAR bajo el perfil de Alpha en www.sedar.com.

Los accionistas que tengan preguntas o requieran asistencia para ofrecer sus acciones Alpha pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información para la Oferta, por teléfono sin cargo dentro de América del Norte al 1-877-452-7184, o fuera de América del Norte al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a assistance@laurelhill.com.

Acerca de Tecpetrol Energy Transition Unit

Tecpetrol's Energy Transition Unit es la unidad de negocios dedicada del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes de energía, portadores y tecnologías descarbonizadas, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina diseñada a escala, que soporta un diagrama de flujo de producción que involucra la extracción directa de litio. Para obtener información adicional sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en.

Techint Group es un conglomerado global con líneas de negocios diversificadas en siderurgia, construcción de infraestructura compleja, diseño y construcción de plantas y maquinaria industrial, tecnologías para las industrias de metales y minería, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones de salud orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales – Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas – Techint Group opera en seis continentes, emplea a 79.300 empleados y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos una amplia trayectoria en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluso en Canadá, y en navegar marcos regulatorios complejos. Para obtener información adicional sobre Techint Group, visite su sitio web https://www.techintgroup.com/en.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva". La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de palabras prospectivas como "planea", "espera", "pretende" o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "deberán", "podrán" o "serán" tomados, ocurrirán o se lograrán. Si bien Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, tales declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, y no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones. Ciertos factores o suposiciones materiales se aplican al hacer información prospectiva y dichos factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tecpetrol o la finalización de la Oferta difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en dicha información prospectiva incluyen, entre otros, sin limitación: el resultado final de cualquier posible transacción entre Tecpetrol y Alpha, incluida la posibilidad de que Alpha acepte o no una transacción con Tecpetrol; acciones tomadas por Alpha, incluyendo cualquier transacción resultante de su proceso de venta con respecto al Proyecto Tolillar; acciones tomadas por los tenedores de valores de Alpha con respecto a la Oferta; que las condiciones de la Oferta puedan no ser satisfechas o renunciadas por Tecpetrol al vencimiento del plazo de la Oferta; el tratamiento fiscal de la Oferta para los accionistas; y la tramitación o finalización de la Oferta o cualquier transacción posterior. La información prospectiva en este comunicado de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol en el momento en que se facilita la información, y no debe esperarse que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otro tipo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que sea requerido por la ley aplicable.

Responsabilidad

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores. La Oferta ha sido realizada únicamente por, y sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Oferta formal y la Circular, la carta de transmisión y el aviso de entrega garantizada. La Oferta no se ha realizado ni se aceptarán depósitos de o en nombre de accionistas en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de la Oferta no cumpla con las leyes de dicha jurisdicción.

La Oferta se ha realizado para los valores de una empresa canadiense que no tiene valores registrados en virtud de la sección 12 de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, modificada (la "Ley de Bolsa de Valores de EE.UU."). En consecuencia, la Oferta no está sujeta a la sección 14(d) de la Ley de Bolsa de Valores de los EE.UU. o la Regulación 14D o la Regla 14e-1 de la Regulación 14E. La Oferta se ha realizado en Estados Unidos con respecto a valores de un "emisor privado extranjero", según se define dicho término en la Regla 3b-4 de la Ley de Bolsa de Valores de Estados Unidos, de conformidad con los requisitos de la ley de valores y sociedades de Canadá. Los accionistas de Estados Unidos deben saber que dichos requisitos son diferentes de los de Estados Unidos aplicables a las ofertas públicas de adquisición en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos y las normas y reglamentos promulgados en virtud de la misma.

La Oferta y todos los contratos que resulten de la aceptación de la misma se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la Provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá aplicables allí. En consecuencia, las disposiciones del Código Alemán de Adquisiciones (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) no se aplican a la Oferta.

Ni la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ninguna comisión estatal de valores de Estados Unidos ni la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania ha aprobado o desaprobado (o aprobará o desaprobará) la Oferta, ni aprobó (o aprobará) ningún comentario sobre la imparcialidad o los méritos de la Oferta o sobre la idoneidad o integridad de la información contenida en este comunicado de prensa o en cualquier otro documento relacionado con la Oferta. Cualquier manifestación a lo contrario es ilícita.

Contacto para medios: Alexandre Meterissian, Email: Alexandre.meterissian@teneo.com; relaciones inversores: Jorge Dimópulos, Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com; preguntas accionistas / Tendering Assistance: Laurel Hill Advisory Group, gratis: 1-877-452-7184, fuera de Norteamérica: 1-416-304-0211, Email: assistance@laurelhill.com

