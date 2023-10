Tecpetrol recuerda a los accionistas de Alpha Lithium que liciten sus acciones antes del 20 de octubre (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tecpetrol recuerda a los accionistas de Alpha Lithium Corporation que liciten sus acciones antes de la fecha límite del 20 de octubre

La oferta de Tecpetrol de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción es la única oferta de compra de todas las acciones ordinarias en circulación que está actualmente abierta a la aceptación de los accionistas. Alpha no ha recibido ninguna otra oferta vinculante.

El Comité Especial de Alpha y el Consejo de Administración han recomendado unánimemente que los accionistas de Alpha acepten la oferta revisada y mejorada de Tecpetrol y presenten sus acciones.

PI Financial ha confirmado que la oferta ampliada es justa para los accionistas desde un punto de vista financiero.

Los accionistas que ya han presentado su oferta no necesitan tomar ninguna otra medida.

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Póngase en contacto con Laurel Hill Advisory Group llamando al 1-877-452-7184 o enviando un correo electrónico a: assistance@laurelhill.com o visite https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer si desea más información.

TORONTO, 17 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. ("Tecpetrol") ha enviado hoy un recordatorio a los accionistas de Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (German WKN: A3CUW1) ("Alpha") para que presenten sus acciones antes de la fecha límite de la oferta, las 17:00 horas (hora de Vancouver) del 20 de octubre de 2023 . Los accionistas que utilicen un intermediario pueden tener una hora límite anterior y se les insta a presentar sus ofertas inmediatamente.

El 28 de septiembre de 2023, el Consejo de Administración de Alpha, basándose en la recomendación unánime del Comité Especial y tras recibir una opinión de imparcialidad independiente positiva de PI Financial Corp. anunció públicamente su recomendación unánime de que los accionistas acudieran a la oferta mejorada de Tecpetrol de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción. Desde entonces, un número significativo de acciones han acudido a la oferta. Como se ha indicado anteriormente, la oferta representa la mejor y última oferta de Tecpetrol a los accionistas de Alpha. No se contemplan más ampliaciones .

Es condición irrenunciable de la oferta que se depositen válidamente en virtud de la oferta más del 50% de las acciones de Alpha en circulación, excluidas las acciones de Alpha propiedad de Tecpetrol y sus actores conjuntos. Si esta condición de oferta mínima exigida legalmente no se cumple antes de la hora de vencimiento de las 17:00 horas (hora de Vancouver) del 20 de octubre de 2023, ninguna acción de Alpha será adquirida por Tecpetrol y los accionistas de Alpha no podrán participar en la oferta y no recibirán el precio de la oferta de 1,48 dólares canadienses en efectivo por acción.

Los accionistas de Alpha que no acudan a la oferta no recibirán la contraprestación en efectivo de 1,48 dólares canadienses en virtud de la oferta. Los accionistas deben ser conscientes de que, si la oferta no tiene éxito o si no acuden a ella, se enfrentarán a riesgos significativos como accionistas de Alpha, tal y como se describe en el Segundo Aviso de Extensión de Tecpetrol de fecha 3 de octubre de 2023. Desde el anuncio de la oferta, las empresas comparables de desarrollo de litio han bajado un 41%1, mientras que Alpha ha subido un 24% hasta el 13 de octubre de 2023. Tecpetrol cree que el precio de la acción de Alpha puede sufrir una presión significativa a la baja si la oferta no se completa.

Cómo licitar: Preguntas y Respuestas

P: ¿Cómo licito mis acciones Alpha?

R: Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, un agente de bolsa, un banco, una sociedad fiduciaria u otro intermediario deberán ponerse inmediatamente en contacto con dicho intermediario para solicitar asistencia si desean aceptar la oferta, a fin de que puedan adoptarse las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones en el marco de la oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido horas límite para la presentación de ofertas que sean anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben instruir a sus intermediarios con prontitud si desean presentar una oferta.

Los accionistas registrados que posean certificados de acciones de Alpha Lithium o declaraciones DRS que representen sus acciones y que deseen aceptar la oferta deben completar y ejecutar adecuadamente la Carta de Transmisión que acompañó la circular original de la oferta pública de adquisición de fecha 8 de junio de 2023 (impresa en papel AMARILLO) y depositarla, en o antes de la Hora de Expiración, junto con el certificado o certificados DRS representativos de sus acciones Alpha y todos los demás documentos requeridos, en Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información, en su oficina de Toronto, Ontario, especificada en la Carta de Transmisión, de conformidad con las instrucciones establecidas en la misma. Estos materiales también están disponibles en https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer y en SEDAR+ por medio del perfil de Alpha a través de www.sedarplus.ca .

P: ¿A quién puedo llamar si tengo preguntas o necesito ayuda para presentar mis acciones?

R: Los accionistas que tengan preguntas o necesiten ayuda para presentar sus acciones de Alpha pueden ponerse en contacto con Laurel Hill Advisory Group, el Depositario y Agente de Información de la oferta, por teléfono al número gratuito dentro de Norteamérica 1-877-452-7184, o fuera de Norteamérica al 1-416-304-0211, o por correo electrónico a la dirección assistance@laurelhill.com . Más información disponible en la página web de Tecpetrol a través de https://www.tecpetrol.com/en/investors/alpha-lithium-offer .

P: ¿Qué plazo tengo para dar instrucciones a mi agente de bolsa para que licite mis acciones de Alpha?

R: La oferta está abierta a la aceptación hasta las 17:00 horas (hora de Vancouver) del 20 de octubre de 2023. Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un asesor de inversiones, un corredor de bolsa, un banco, una sociedad fiduciaria u otro intermediario deberán ponerse inmediatamente en contacto con dicho intermediario para solicitar asistencia si desean aceptar la oferta, de modo que puedan adoptarse las medidas necesarias para permitir el depósito de dichas acciones en virtud de la oferta. Es probable que los intermediarios hayan establecido horas límite para la presentación de ofertas que sean anteriores a la hora de vencimiento. Los accionistas deben instruir a sus intermediarios con prontitud si desean presentar una oferta.

Detalles adicionales de la oferta

Tecpetrol ha presentado un Segundo Aviso de Extensión con respecto a la reciente extensión del tiempo de expiración hasta las 5:00 p.m. (hora de Vancouver) del 20 de octubre de 2023 que está disponible en SEDAR+ bajo el perfil de Alpha en www.sedarplus.ca y ha sido enviado por correo a los accionistas de Alpha de acuerdo con la ley aplicable. Tecpetrol anima a los accionistas a leer todos los detalles de la oferta y otra información importante, incluyendo información sobre cómo participar en la oferta, expuesta en el Segundo Aviso de Extensión de Tecpetrol y los documentos de oferta relacionados.

Acerca de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol

La Unidad de Transición Energética de Tecpetrol es la unidad de negocio del Grupo Techint responsable de avanzar en su posición en la transición energética global a través de inversiones en fuentes de energía descarbonizada, portadores y tecnologías, con el objetivo de contribuir a una reducción significativa de la huella de carbono. Como parte de esta iniciativa, a través de su filial Techenergy Lithium S.A., Tecpetrol ha construido una planta piloto de procesamiento de litio en el norte de Argentina, diseñada a escala, que soporta un diagrama de flujo de producción que implica la extracción directa de litio. Para más información sobre Tecpetrol, visite su sitio web en https://www.tecpetrol.com/en .

El Grupo Techint es un conglomerado mundial con líneas de negocio diversificadas en siderurgia, construcción de infraestructuras complejas, diseño y construcción de planos industriales y maquinaria, tecnologías para las industrias metalúrgica y minera, exploración y producción de petróleo y gas e instalaciones sanitarias orientadas a la investigación. A través de nuestras seis empresas principales - Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN), Ternium S.A. (NYSE: TX), Techint Engineering & Construction,, Tenova, Tecpetrol y Humanitas - el Grupo Techint opera en seis continentes, emplea a 79.300 trabajadores y genera más de 33.000 millones de dólares en ingresos anuales. Tenemos un amplio historial en la realización de grandes transacciones en los sectores industrial y extractivo en todo el mundo, incluido Canadá, y en la navegación por complejos marcos regulatorios. Para más información sobre el Grupo Techint, visite su sitio web en https://www.techintgroup.com/en .

Precaución sobre las declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva". La información prospectiva no se basa en hechos históricos, sino en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros y, por tanto, está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "pretende" o variaciones de tales palabras, y frases o afirmaciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "serían", "podrían" o "serán" tomados, ocurrirán o se lograrán. La información con proyecciones de futuro contenida en este comunicado de prensa incluye, pero no se limita a, declaraciones relativas a expectativas relacionadas con la oferta; la capacidad de Tecpetrol para completar las transacciones contempladas en la oferta; los resultados, efectos, mecánica, calendario y finalización de la oferta; la satisfacción o renuncia a las condiciones para consumar la oferta (incluyendo la condición mínima estatutaria); la probabilidad de que el precio de las acciones de Alpha descienda de nuevo a los niveles previos a la oferta si la oferta no tiene éxito; y las intenciones de no prorrogar el plazo de vencimiento de la oferta.

Aunque Tecpetrol cree que las expectativas reflejadas en dicha información prospectiva son razonables, dichas declaraciones implican riesgos e incertidumbres y se han basado en información y suposiciones que pueden resultar inexactas, por lo que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones. Ciertos factores materiales o suposiciones se aplican al hacer la información prospectiva y tales factores y suposiciones se basan en la información actualmente disponible para Tecpetrol, y los resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en tales declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Tecpetrol o la finalización de la oferta difieran materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dicha información prospectiva incluyen, sin limitación: que las condiciones de la oferta pueden no ser satisfechas o renunciadas por Tecpetrol al vencimiento del periodo de la oferta; la capacidad de Tecpetrol para adquirir la mayoría de las acciones en circulación de Alpha, excluyendo aquellas acciones que sean propiedad de Tecpetrol o de cualquiera de sus actores conjuntos, o sobre las que se ejerza control o dirección; la decisión de Tecpetrol de prorrogar o no el plazo de vencimiento de la oferta; y la pendencia o finalización de la oferta o de cualquier transacción posterior. La información prospectiva contenida en esta nota de prensa se basa en las creencias y opiniones de Tecpetrol en el momento en que se facilita la información, y no debe esperarse que esta información prospectiva se actualice o complemente como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, acontecimientos o resultados futuros o de otro modo, y Tecpetrol renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que así lo exija la legislación aplicable.

Descargo de responsabilidad

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta de compra o venta de valores. La oferta se ha realizado exclusivamente mediante y con sujeción a los términos y condiciones establecidos en la oferta formal y la Circular (en su versión modificada), la carta de envío y la notificación de entrega garantizada. La oferta no ha sido formulada a, ni se aceptarán depósitos de o en nombre de, accionistas de cualquier jurisdicción en la que la formulación o aceptación de la oferta no sea conforme con la legislación de dicha jurisdicción. Ninguna autoridad reguladora del mercado de valores ha revisado ni acepta responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud del contenido de este comunicado de prensa.

La oferta se ha realizado sobre valores de una sociedad canadiense que no tiene valores registrados de conformidad con la sección 12 de la United States Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada ("la U.S. Exchange Act"). En consecuencia, la oferta no está sujeta a la sección 14(d) de la U.S. Exchange Act ni al Reglamento 14D o a la Regla 14e-1 del Reglamento 14E. La oferta se ha realizado en los Estados Unidos con respecto a valores de un "emisor privado extranjero", tal y como se define este término en la Regla 3b-4 de la U.S. Exchange Act, de conformidad con los requisitos de la legislación canadiense en materia de sociedades y valores. Los accionistas de los Estados Unidos deben ser conscientes de que dichos requisitos son diferentes de los de los Estados Unidos aplicables a las ofertas públicas de adquisición en virtud de la U.S. Exchange Act y las normas y reglamentos promulgados en virtud de la misma.

La oferta y todos los contratos resultantes de la aceptación de la misma se rigen y se interpretarán de conformidad con las leyes de la provincia de Ontario y las leyes federales de Canadá aplicables en la misma. Por consiguiente, las disposiciones del Código alemán de adquisiciones (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) no son aplicables a la oferta.

Ni la United States Securities and Exchange Commission, ni ninguna comisión de valores de los Estados Unidos, ni la German Federal Financial Supervisory Authority han aprobado o desaprobado (o aprobarán o desaprobarán) la oferta, ni han emitido (o emitirán) comentario alguno sobre la equidad o los méritos de la oferta, ni sobre la adecuación o integridad de la información contenida en el presente comunicado de prensa o en cualquier otro documento relativo a la oferta. Cualquier manifestación en sentido contrario es ilícita.

Contacto para medios: Alexandre Meterissian, Email: Alexandre.meterissian@teneo.com; Investor Relations: Jorge Dimópulos, Email: Jorge.dimopulos@tecpetrol.com; Shareholder Questions / Tendering Assistance: Laurel Hill Advisory Group, Toll-Free: 1-877-452-7184, Outside North America: 1-416-304-0211, Email: assistance@laurelhill.com

