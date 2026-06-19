Teka presenta la Serie In-Line; frigoríficos integrables con motor de bajo consumo y diseño sin huecos - TEKA INDUSTRIAL S.A.U.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de junio de 2026.- Teka lanza la Serie In-Line, una gama de frigoríficos combi que reúne integración perfecta, motor inversor de bajo consumo y tecnología de conservación avanzada en un solo electrodoméstico

4 mm de separación. Integración total sin obra ni adaptadores.

Mayor capacidad interior que un combi estándar de 60 cm.

10 años de garantía en el motor inversor.

–30 °C

Temperatura de congelación rápida con UltraFreeze.

Elegir una nevera nueva en España se ha convertido en una decisión más compleja de lo que parece. Las familias buscan frigoríficos silenciosos, con bajo consumo energético y que no descuadren una cocina de diseño. Hasta ahora, cumplir los tres criterios a la vez obligaba a comprometer alguno. Teka ha decidido que eso se acabó.

La Serie In-Line es la respuesta de Teka a una demanda real: un frigorífico combi eficiente que se instala en cualquier cocina sin herramientas, sin obra y sin dejar huecos, y que incorpora motor inversor junto a tecnologías de conservación habitualmente reservadas a gamas premium.

Integración total. Sin renunciar a nada

La Serie In-Line se instala con solo 4 mm de separación y disipación de calor por la parte inferior, lo que permite una integración completamente plana con el mobiliario de cocina sin necesidad de paneles adicionales ni intervención técnica. Las bisagras de doble eje patentadas permiten abrir la puerta a 114° con total libertad incluso cuando el frigorífico está instalado al ras del mueble.

Lejos de sacrificar espacio por el diseño, la gama ofrece hasta un 10% más de capacidad interior que un combi estándar de 60 cm gracias al uso de aislamiento ultrafino y la reducción del tamaño de los componentes internos.

Comparativa entre el modelo RBF 88695 SLN y el NFL 4300, frigorífico combi estándar de 60 cm.

El motor que apenas consume

El motor inversor adapta continuamente su potencia a la temperatura interior del frigorífico, evitando los arranques bruscos que generan ruido y disparan el consumo, con un ahorro energético sostenido que se nota en la factura eléctrica mes a mes. Teka respalda este motor con una garantía de 10 años.

El sistema Total No Frost complementa esta eficiencia eliminando la formación de escarcha antes de que se produzca, sin ciclos de descongelación manual y sin los picos de consumo que estos generan. El sistema MetalCooling y el AirFlow Control garantizan una distribución uniforme del aire frío en cada rincón, manteniendo temperaturas estables en todos los estantes y compartimentos.

Tecnología de conservación para familias que cuidan lo que comen

La Serie In-Line incorpora tecnologías que van más allá de mantener la temperatura.

Para quienes cuidan lo que comen, hay un espacio pensado especialmente para el pescado y el marisco: la BioPure Zone utiliza inteligencia artificial para reducir hasta un 50% los niveles de purinas, sin alterar el sabor.

Para que las frutas y verduras no pierdan sus propiedades, la Antiox Zone emplea ondas de luz roja y azul que potencian sus antioxidantes naturales. Y para que no se estropeen antes de tiempo, la VitaCare Box retiene el nivel de humedad justo para mantenerlas crujientes y frescas durante más tiempo.

Y cuando se necesita congelar rápido sin perder textura ni nutrientes, el sistema UltraFreeze llega hasta los −30 °C en el momento de la compra.

Una gama de ocho modelos para cada tipo de hogar

La Serie In-Line está disponible en configuraciones combi, French Door y Side-by-Side, en acabados Stone Grey, blanco e Inox, con superficie resistente a huellas y rayaduras.

Sobre Teka Teka es una empresa multinacional con más de 100 años de historia dedicada al diseño, fabricación y distribución de electrodomésticos y equipamiento para el hogar. Con presencia en más de 100 países, combina innovación tecnológica con diseño orientado a mejorar la vida cotidiana de las personas.

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