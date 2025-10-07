TEKLYNX CENTRAL 8.0:Gestión de etiquetas mejorada con control centralizado e impresión basada en navegador

(Información remitida por la empresa firmante)
AUCH, Francia, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, conocida mundialmente por ayudar a las empresas a mejorar la codificación de barras con su software de etiquetado y soporte al cliente, lanzó la última versión de su sistema de gestión de etiquetas empresariales: TEKLYNX CENTRAL 8.0.
Esta solución combina el diseño de etiquetas, la aprobación, la automatización de la impresión y la generación de informes en una única solución para ayudar a las empresas de todos los sectores a controlar el etiquetado desde una ubicación central. Al eliminar las instalaciones del cliente y permitir la impresión de etiquetas desde un navegador, las empresas aumentan la eficiencia operativa y reducen los gastos generales de TI.
Las mejoras de TEKLYNX CENTRAL 8.0 incluyen:
- Mejor gestión de impresoras sin uso y usuarios inactivos
- Integración y configuración más sencillas para implementaciones en la nube
- Mayor visibilidad de las tareas y funciones administrativas
- Envío automático por correo electrónico de etiquetas, listas de selección o avisos de envío con solicitudes de impresión
- Compatibilidad con Windows Server 2025, aprovechando HTTPS y TLS 1.3 integrados
- Se ha implementado Microsoft .NET 8.0 para algunos componentes específicos
"Nos complace anunciar el lanzamiento de TEKLYNX CENTRAL 8.0 al mercado, una solución que refleja nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción de las necesidades cambiantes de nuestros clientes", afirmó Thierry Mauger, presidente internacional de TEKLYNX. "Al centralizar la gestión de etiquetas y permitir una impresión eficiente basada en navegador, TEKLYNX CENTRAL 8.0 permite a las empresas optimizar sus operaciones, reducir la complejidad y responder rápidamente a las demandas cambiantes en sus cadenas de suministro".
TEKLYNX CENTRAL satisface las necesidades de empresas con múltiples ubicaciones o socios, como proveedores o fabricantes contratados. Ofrece implementación local, en la nube o híbrida y se integra perfectamente con los sistemas empresariales y las fuentes de datos existentes, incluidos SAP, Oracle y Microsoft. TEKLYNX CENTRAL también ayuda a las empresas de sectores altamente regulados a cumplir con normativas como la FDA 21 CFR Parte 11 y la Norma de comunicación de riesgos de OSHA.
Obtenga más información sobre la solución de etiquetado empresarial todo en uno TEKLYNX CENTRAL en teklynx.com/central.
ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL
TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos de diseño de etiquetas RFID y códigos de barras integrados de TEKLYNX y en las personas detrás de sus soluciones para que las operaciones de etiquetado de códigos de barras sean eficientes, precisas, seguras y compatibles con la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y su excelente soporte al cliente. Para obtener más información sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a las empresas de todas las industrias en todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.
