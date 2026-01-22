Telangana (India) establece ambición global con política de ciencias de la vida de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

- Telangana (India) establece una ambición global con una política de ciencias de la vida de última generación para 2026-30

Posicionar a Telangana entre los cinco principales clústeres de ciencias de la vida del mundo para 2030

Objetivo de 25.000 millones de dólares estadounidenses en inversiones

Cambiar el enfoque de la fabricación a gran escala a la creación de valor impulsada por la innovación

DAVOS, Suiza, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno de Telangana, India, presentó hoy su Política de Ciencias de la Vida de Próxima Generación 2026-30 en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, lo que indica la intención del Estado de desempeñar un papel mucho más importante en la configuración del futuro de la atención médica global, las terapias avanzadas y la biofabricación sostenible.

La política articula un cambio decisivo desde la fabricación a escala hacia un crecimiento impulsado por la innovación y el valor, y posiciona a Telangana como un centro global integrado de ciencias de la vida en sus áreas de descubrimiento, desarrollo e implementación. Con la clara ambición de posicionarse entre los cinco principales clústeres de ciencias de la vida a nivel mundial para 2030, la política apunta a inversiones de25.000 millones de dólares estadounidenses, la creación de 500.000 empleos de alta calidad y una mayor integración en las cadenas de valor globales de las ciencias de la vida.

La profundidad de la fabricación se complementa cada vez más con actividades de I+D e innovación de alto valor. Varias organizaciones científicas globales, como Amgen, Sanofi, Bristol Myers Squibb y Lilly, entre otras, han establecido o ampliado centros de I+D, digitales y de capacidad global en Hyderabad, lo que refleja la confianza en el talento científico y la infraestructura innovadora de Telangana.

La Política de Ciencias de la Vida de Próxima Generación 2026-30 representa una ampliación deliberada, diseñada para acelerar la transición de Telangana, de ser indispensable para las cadenas de suministro globales a convertirse en un creador global de terapias y plataformas avanzadas. La política fue presentada por el ministro principal, A. Revanth Reddy, en presencia del ministro de TI e Industrias, D. Sridhar Babu; el secretario principal especial, Sanjay Kumar IAS; y el consejero delegado de Telangana Lifesciences, Shakthi M. Nagappan.

"Estamos construyendo uno de los ecosistemas de biociencias más fiables y transformadores del mundo, impulsando el impacto en la salud global desde Telangana. La presentación global de la política en Davos refleja la convicción de Telangana de que la próxima fase de crecimiento en las ciencias de la vida estará impulsada por la colaboración transfronteriza, el capital global y las agendas de innovación compartidas", declaró A. Revanth Reddy, ministro principal de Telangana, India.

"La política prioriza la ciencia de vanguardia y las plataformas de fabricación avanzada, incluyendo terapias celulares y génicas, péptidos, fermentación de precisión y otras modalidades de próxima generación. Fortalece el ecosistema más amplio en investigación clínica, servicios farmacéuticos, diagnóstico, electrónica médica y salud digital, posicionando a Telangana como un destino preferente para los centros globales de ciencias de la vida", comentó D. Sridhar Babu, ministro de TI, Electrónica, Comunicaciones e Industrias del Gobierno de Telangana.

La implementación de la política se basará en una infraestructura de referencia mundial, que incluye la Ciudad Farmacéutica Verde, diez Aldeas Farmacéuticas, la expansión del Valle del Genoma y un mayor fortalecimiento del Parque de Dispositivos Médicos.

Un Fondo de Innovación en Ciencias de la Vida, escalable hasta 1.000 millones de rupias indias (100 millones de dólares estadounidenses), catalizará la innovación en etapas iniciales y de crecimiento, apoyará proyectos de tecnología avanzada y atraerá capital privado e institucional. Esto cuenta con el apoyo de la creación de la Escuela de Ciencias de la Vida de Telangana, una universidad de excelencia global centrada en la investigación, la educación y el desarrollo de talentos con visión de futuro.

Acerca de Telangana Life Sciences:

La aspiración de Telangana se basa en un ecosistema maduro y conectado globalmente que ya opera a gran escala. En las últimas dos décadas, el estado ha evolucionado desde una base de fabricación hasta un centro integral de ciencias de la vida que abarca la investigación de descubrimiento, el desarrollo clínico, la fabricación avanzada y las operaciones globales.

Hoy en día, Telangana alberga a más de 2.000 empresas de ciencias de la vida, cuenta con una de las mayores concentraciones mundiales de instalaciones farmacéuticas aprobadas por la FDA de Estados Unidos, abastece un tercio de la demanda mundial de vacunas y actúa como socio de confianza en fabricación e I+D para las principales empresas mundiales de ciencias de la vida. Las empresas de Hyderabad desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro globales de atención médica, en particular en el sector de vacunas, genéricos complejos, productos biológicos y biosimilares.

