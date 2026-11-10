Telecom Review Group acelera el camino hacia 10Giga en CCG mediante U6GHz

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la 20ª edición de la Telecom Review Leaders' Summit, celebrada los días 20 y 21 de octubre de 2026 en el Ritz-Carlton, en Jumeirah Beach Residence (Dubái), los líderes del sector analizaron cómo el espectro de la banda superior de 6 GHz (U6GHz) y la tecnología 5G-Advanced podrían acelerar el camino de los países del CCG hacia una conectividad de 10 Gbps.

Moderado por Issam Eid, director de marketing del grupo y socio de Telecom Review Group, el panel reunió al Dr. Bilel Jamoussi, subdirector de ITU Telecommunication Standardization Bureau y jefe del Departamento de Grupos de Estudio y Políticas (SPD); Jawad Abbassi, director para la región MENA en la GSMA; el ingeniero Saif Bin Ghalita, director ejecutivo de Asuntos de Desarrollo Tecnológico en TDRA; el Dr. Mahmoud Sherif, jefe de Innovación y Desarrollo de Negocios Técnicos en du; el Dr. Ayman Elnashar, vicepresidente de Estrategia Tecnológica, Arquitectura e Innovación en etisalat; Steven Liu, vicepresidente de Marketing de TIC y Ventas de Soluciones en Huawei para Oriente Medio y Asia Central; y Omar Samman, jefe de Redes para la región del Golfo en Ericsson.

La política de espectro sienta las bases

El progreso de los EAU en el despliegue comercial en la banda de 6 GHz (U6GHz) refleja la importancia de contar con una política de espectro con visión de futuro y una adecuada coordinación regulatoria. El ingeniero Bin Ghalita expuso la hoja de ruta del país en materia de espectro, la cual incluyó la asignación de 500 MHz en la banda de 6 GHz para uso de Wi-Fi en interiores en 2020, seguida de la designación de 700 MHz, que abarcan el rango de 6,425 a 7,125 GHz, para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) dentro del Plan Nacional de Frecuencias de 2024.

Estas medidas ayudaron a allanar el camino para los despliegues comerciales en U6GHz por parte de etisalat y du. "Para el lanzamiento comercial en U6GHz, me gustaría reconocer especialmente a Huawei, con quien los EAU mantienen una relación desde hace más de 25 años. Huawei siempre ha cumplido con sus compromisos", señaló el ingeniero Bin Ghalita. "Este tipo de colaboración es lo que convierte nuestras misiones en un progreso tangible".

Los organismos reguladores también deben abordar la compatibilidad de los dispositivos y la coordinación de interferencias.

"La labor del regulador no termina con la asignación del espectro; continúa hasta que la inversión y la colaboración se traducen en una mejor experiencia para la Sociedad", destacó el ingeniero Bin Ghalita.

La GSMA ha señalado un creciente impulso internacional en torno a la banda U6GHz: países que representan más del 80 % de la población mundial respaldan actualmente su uso para servicios móviles, y más de 60 actores del ecosistema móvil apoyan su despliegue a gran escala. Para avanzar en el camino de la industria hacia la 6G, Abbassi subrayó la importancia de fomentar la adopción de espectro, reconociendo y demostrando al mismo tiempo el valor económico más amplio que conlleva el despliegue de la banda U6GHz bajo un modelo con licencia.

"El enfoque basado en licencias genera siete veces más beneficios económicos que mantener la banda sin licencia", señaló Abbassi.

El Dr. Jamoussi advirtió que la existencia de enfoques nacionales divergentes podría fragmentar los ecosistemas de dispositivos y redes, lo que elevaría los costes. "La armonización internacional será fundamental para lograr una conectividad avanzada que sea más asequible e interoperable", afirmó.

Convertir el potencial de 10 Gbps en un rendimiento real

El ancho de banda ultraamplio de la banda U6GHz está permitiendo avances significativos en las velocidades máximas de transmisión de datos; la operadora du ha registrado una velocidad máxima de 10 Gbps en una demostración de 5G-Advanced que combina espectro en la banda U6GHz y bandas por debajo de los 3 GHz (Sub-3 GHz). El Dr. Sherif calificó este logro como un hito para el ecosistema de telecomunicaciones de los Emiratos Árabes Unidos en su conjunto.

"Este logro es especialmente destacable, dado el papel que desempeña 5G-Advanced como puente entre el 5G y el 6G. Existen numerosas conclusiones clave que podemos analizar de cara a la futura comercialización del 6G", señaló el Dr. Sherif.

Steven Liu identificó el acceso inalámbrico fijo (FWA), la banda ancha móvil y los servicios basados en inteligencia artificial como posibles ámbitos de aplicación. Asimismo, destacó cómo el ancho de banda ultraamplio de la banda U6GHz facilita una banda ancha doméstica de mayor velocidad y el uso de aplicaciones móviles exigentes, si bien el rendimiento real dependerá de la configuración de la red y de las condiciones de despliegue. Steven Liu subrayó que, gracias a la banda U6GHz, el sector puede "ofrecer al mercado un nuevo nivel de servicios innovadores y una experiencia superior para el usuario final".

El Dr. Elnashar destacó las soluciones emergentes para empresas y las aplicaciones para el consumidor impulsadas por la IA. "Es un camino que iniciamos hace dos o tres años con el primer prototipo de U6GHz en los Emiratos Árabes Unidos", señaló. "Tras la prueba, en la que demostramos velocidades de 10 Gbps tanto en enlace descendente como ascendente, considero que estamos cerrando, por primera vez, la brecha entre la tecnología inalámbrica y la fibra óptica".

Omar Samman subrayó la creciente demanda de mayor capacidad en el enlace ascendente y de una baja latencia, impulsada por las aplicaciones de IA. "El crecimiento del enlace ascendente ya no es una mera predicción; es algo que está ocurriendo", afirmó, destacando el papel del software de red de acceso radioeléctrico habilitado para IA y la planificación actualizada de las áreas de servicio.

Sentando las bases para la evolución hacia el 6G

Tras el panel, Allen Tang, presidente de Marketing y Ventas de Soluciones para Redes Inalámbricas y Redes Centrales en la Nube de Huawei, y Toni Eid, fundador de Telecom Review Group y consejero delegado de Trace Media International, se unieron a los panelistas para marcar oficialmente el primer lanzamiento comercial de la banda U6GHz a nivel mundial durante una ceremonia exclusiva, destacando el avance de los Emiratos Árabes Unidos en la transición de esta tecnología, desde la planificación del espectro hasta su despliegue comercial.

Este hito puso de relieve la ambición de la región por acelerar su avance hacia una sociedad de 10 Gbps. No obstante, alcanzar dicha visión requerirá una infraestructura convergente, estándares armonizados, dispositivos preparados e inversiones sostenibles. Estos factores determinarán con qué eficacia los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) logran transformar el potencial de la banda U6GHz en conectividad real y respaldar la transición hacia la tecnología 6G.

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