COMUNICADO: Teléfono Información 24 horas, el mayor buscador online de empresas

Llega a internet la página web que pone en contacto a cientos de empresas con sus clientes

Teléfono-información-24h es el mayor directorio de empresas y teléfonos de información en la actualidad. Dentro de su sitio web se encuentran todos los números de contacto disponibles sobre las diferentes compañías.



Cientos son las personas que desean contactar con las empresas, ya sea para resolver dudas o para llevar a cabo alguna gestión. Sin embargo, muchas veces el departamento con el que se quiere contactar no se encuentra disponible al público o el cliente pierde muchísimo tiempo buscando el número de teléfono correcto. Para ello, la página web de teléfonos de información https://telefono-informacion-24h.com/ pone a disposición los diferentes números de las empresas de todos los sectores.



Dentro del portal web el cliente puede obtener información acerca de la propia compañía, así como las diferentes formas de contacto que existen para contactar con la empresa. Dentro de esta página el cliente no solo encontrará teléfonos, sino que también dispone de correos o redes sociales a través de las que puede ponerse en contacto con las diferentes empresas. El portal web no es solo un directorio de empresas, también ofrece teléfonos sobre organismos como ayuntamientos, aerolíneas o urgencias.



Algunos de los teléfonos que los clientes pueden encontrar son de empresas como el teléfono de Nacex, atención al cliente de Samsung o el teléfono de Burger King. En el caso de que el cliente no recuerde de forma exacta el nombre de la compañía con la que quiere contactar el sitio web ofrece un listado de sugerencias y empresas relacionadas con la búsqueda con el objetivo de ayudar al cliente a obtener los resultados deseados. Además, llamando a su número de atención al cliente el 11848 la propia empresa se encarga de facilitar o poner en contacto al cliente de forma directa con el departamento con el que desee comunicarse.



