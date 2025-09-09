Telestream amplía el ecosistema Vantage

(Información remitida por la empresa firmante)

Para dotar a las organizaciones de medios distribuidos de soluciones modernas, escalables y nativas de la nube. Las nuevas integraciones con Mimir, Iconik, Embrace y Broadteam mejoran la interoperabilidad y optimizan los flujos de trabajo. Telestream presentará estas y otras innovaciones en la IBC2025

Nevada, 9 de septiembre de 2025.- Telestream, Telestream, líder mundial en tecnologías de flujo de trabajo multimedia, ha anunciado que Vantage ahora se integra directamente con plataformas multimedia de última generación, como Mimir, Iconik, Embrace y Broadteam, para dar soporte a los flujos de trabajo multimedia en constante evolución y mejorar la interoperabilidad en las cadenas de suministro multimedia modernas. Las integraciones permiten a las organizaciones multimedia automatizar flujos de trabajo críticos, ampliar las operaciones según la demanda y conectar entornos en la nube y locales con precisión. Telestream realizará una demostración de estas integraciones junto con sus mejoras de IA, Global Ingest y capacidades de medición en IBC2025, stand 7.B21.



"Cada vez más, nuestros clientes necesitan flujos de trabajo abiertos y escalables que se adapten a sus necesidades, ya sea en sus instalaciones, en la nube o en ambos", afirma Charlie Dunn, vicepresidente ejecutivo de Productos de Telestream. "Al integrarnos con estas plataformas preparadas para el futuro, ofrecemos una vía cohesionada hacia la automatización y la interoperabilidad que mejora la velocidad, la calidad y la visibilidad en todo el ciclo de vida de los medios".



Estas integraciones refuerzan la estrategia Global Ingest de Telestream, unificando la ingesta en directo, desde tarjetas de cámara y basada en archivos en un único canal inteligente enriquecido con metadatos estructurados, lo que acelera la colaboración, mejora la capacidad de búsqueda y garantiza que el contenido fluya sin problemas entre las operaciones locales, en la nube e híbridas.



Vantage + Mimir: gestión moderna de activos multimedia basada en la nube

Vantage y Mimir juntas mejoran la gestión de medios nativos en la nube para operaciones de contenido de noticias, deportes y empresas mediante la automatización del procesamiento dentro de la plataforma basada en navegador y alimentada por IA de Mimir. Cuando el contenido entra en un depósito de entrada de Mimir a través de la ingesta en directo, la carga u otro flujo de trabajo, Vantage ejecuta automáticamente la ingesta, el control de calidad y la creación de metadatos en segundo plano. Esto permite a los editores y productores acceder, buscar y trabajar con los medios casi en tiempo real sin retrasos manuales.



Ideal para flujos de trabajo de directo a VOD, la integración garantiza que el contenido se procese, indexe y esté listo para su uso creativo de forma rápida y precisa, lo que permite entornos de producción distribuidos y de rápida respuesta, y acorta la distancia entre el procesamiento técnico y la toma de decisiones editoriales.



Vantage + Iconik: Colaboración en tiempo real para equipos descentralizados

La integración de Vantage con Iconik admite flujos de trabajo híbridos que unifican el almacenamiento local y en la nube en un único entorno con capacidad de búsqueda. Activado por la ubicación de carpetas o metadatos, Vantage puede gestionar la ingesta, la creación de proxies, el control de calidad y el envío de los activos procesados de vuelta a Iconik para su revisión y distribución. Esto permite a los equipos descentralizados colaborar en tiempo real sin duplicar esfuerzos ni mover archivos de gran tamaño innecesariamente.



La integración de Iconik también es compatible con los flujos de trabajo multimedia en crecimiento, lo que permite a los editores trabajar en Adobe Premiere Pro con el contenido a medida que se captura, mientras que Vantage refleja los originales en la nube para acceder a ellos de forma remota. Este enfoque híbrido y conectado a la nube reduce la complejidad, acelera los plazos de entrega y admite flujos de trabajo escalables y basados en metadatos, lo que resulta ideal para equipos distribuidos, posproducción remota y entornos de gran volumen.



Más información sobre la integración de Vantage con Iconik



Vantage + Embrace: orquestación visual intuitiva y sin Código

Integrado con Vantage, Embrace Pulse-IT simplifica los flujos de trabajo complejos y de múltiples pasos al combinar el sólido procesamiento multimedia de Vantage con la orquestación visual de bajo código/sin código de Embrace. La interfaz intuitiva de Embrace permite a los equipos diseñar, activar y supervisar flujos de trabajo de forma fluida, desde la ingesta y el control de calidad hasta la transcodificación y la transformación de metadatos, todo ello sin necesidad de codificación, mientras que Vantage se encarga del procesamiento pesado. Juntas, estas herramientas ponen la sofisticada automatización multimedia al alcance de los no desarrolladores, lo que permite flujos de trabajo más rápidos y adaptables en entornos cloud, híbridos y locales.



Esta combinación admite casos de uso complejos, como noticias y deportes en directo, posproducción en varias etapas y distribución OTT a gran escala, con lógica condicional, enrutamiento automatizado y aprobaciones humanas en el bucle cuando es necesario. El resultado es una mayor velocidad, flexibilidad y visibilidad, lo que reduce el esfuerzo manual y la dependencia de la ingeniería, al tiempo que garantiza la calidad, el cumplimiento y la agilidad en operaciones multimedia que cambian rápidamente.



Más información sobre la integración de Vantage con Embrace.



Vantage + Broadteam: Registro de archivos y en directo, creación instantánea de clips y archivado.

La perfecta integración entre Skylog y Vantage transforma la ingesta en directo y la indexación de medios. Los operadores pueden enriquecer los archivos en crecimiento en tiempo real con metadatos manuales o automatizados, lo que garantiza que cada momento clave se capture con precisión. A través de una interfaz intuitiva basada en la web con asistencia de IA, los operadores pueden etiquetar, anotar, organizar y clasificar el contenido a medida que se produce. Desde un triple en baloncesto hasta una revelación crucial en un reality show, los metadatos enriquecidos y vinculados a códigos de tiempo viajan sin problemas a lo largo del flujo de trabajo.



Esta colaboración une las fortalezas de Skylog en el registro en directo y de archivos, el recorte y la indexación basada en inteligencia artificial con la transcodificación y la automatización de flujos de trabajo líderes en el sector de Vantage. Para las organizaciones deportivas y de entretenimiento, el resultado es claro: reducción de los procesos manuales, menores costes de producción y aceleración de los tiempos de respuesta para los procesos de edición, los momentos destacados y el enriquecimiento de los archivos. Con Skylog x Vantage, las emisoras ganan agilidad para ampliar los flujos de trabajo remotos y locales.



