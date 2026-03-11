Telestream amplía sus servicios en la nube con la introducción de UP

Nueva plataforma nativa en la nube - Telestream

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva plataforma nativa en la nube amplía Telestream Cloud Services para respaldar ingestión global, automatización, revisión y monitorización en tiempo real en entornos de producción híbridos y distribuidos

Madrid, 11 de marzo e 2026.- Telestream, líder global en tecnologías de flujo de trabajo de medios, anunció hoy la ampliación de Telestream Cloud Services con la introducción de UP, una nueva solución nativa en la nube diseñada para respaldar la ingestión global, la orquestación, la revisión y la monitorización en tiempo real en entornos de producción modernos. Con UP, Telestream amplía su cartera en la nube más allá del procesamiento en la nube a gran escala y la extensión de flujos de trabajo híbridos, abordando las crecientes demandas operativas de la producción de medios distribuida y basada en IP.



A medida que las organizaciones de medios afrontan presiones de costes, fragmentación de audiencias y modelos de producción cada vez más distribuidos, la adopción de la nube se ha acelerado rápidamente, aunque de forma desigual. Algunas empresas están ampliando flujos de trabajo consolidados hacia entornos de nube elásticos. Otras están construyendo canalizaciones de producción nativas en la nube desde cero. UP impulsa la misión de Telestream de ofrecer una estrategia unificada de ingestión global que abarque flujos de trabajo en directo, desde tarjetas de cámara y basados en archivos. Con captura y monitorización en la nube, además de metadatos conscientes del sistema, los equipos técnicos pueden lograr precisión, flexibilidad y velocidad, independientemente del formato, la fuente o el entorno operativo.



"Las empresas de medios se están modernizando de diferentes maneras y a diferentes ritmos", afirmó Charlie Dunn, vicepresidente ejecutivo de Productos de Telestream. "Algunas están evolucionando infraestructuras consolidadas. Otras están lanzando operaciones totalmente nativas en la nube. Nuestro enfoque es ofrecer a los clientes opciones flexibles, tanto si están ampliando el procesamiento global, extendiendo flujos de trabajo existentes o ejecutando producción en tiempo real completamente en la nube. Con UP, estamos ampliando nuestros servicios en la nube para abordar la capa operativa de esa transformación".



Una cartera más amplia de servicios en la nube

Telestream Cloud Services incluye ahora tres ofertas diferenciadas:



• UP – Una capa de servicio modular y nativa en la nube para ingestión, orquestación, revisión y monitorización.



• EDC (anteriormente conocido como Encoding.com) – Procesamiento de medios en la nube a gran escala basado en API.



• Vantage Cloud – Extensión de los flujos de trabajo de Vantage a entornos en la nube para operaciones híbridas.



Cada servicio aborda diferentes requisitos operativos.



UP amplía la cartera hacia el control operativo nativo en la nube, respaldando ingestión, automatización de flujos de trabajo, revisión colaborativa y monitorización de señales en directo en entornos de producción distribuidos.



EDC ofrece análisis de IA altamente paralelo impulsado por API, transcodificación, control de calidad (QC), subtitulado y procesamiento de audio para plataformas OTT, canales FAST y distribuidores globales de contenido. Diseñado para una escalabilidad elástica, EDC permite procesamiento de medios de alto rendimiento sin la carga de gestionar infraestructuras.



Vantage Cloud permite a los clientes existentes de Vantage ampliar flujos de trabajo consolidados hacia entornos en la nube, habilitando capacidad bajo demanda, flexibilidad geográfica y modelos de despliegue híbridos sin tener que rediseñar canalizaciones establecidas.



¿Qué es UP?

UP es la plataforma nativa en la nube de Telestream que reúne ingestión, orquestación, revisión y monitorización en directo en un único entorno operativo. Diseñada para modelos de producción distribuidos e híbridos, UP ofrece a los equipos control y visibilidad en tiempo real sobre los flujos de trabajo basados en la nube.



En su lanzamiento, UP incluye:



• UP.Capture – Ingestión elástica en la nube de contenido en directo y basado en archivos para producción con múltiples fuentes y tiempos de entrega rápidos.



• UP.Review – Reproducción sin proxy y anotación con compatibilidad creciente de archivos para acelerar la toma de decisiones editoriales.



• UP.Workflow – Automatización de bajo código para ingestión, control de calidad, tareas de IA, subtitulado y entrega.



• UP.Lens – Monitorización multivisor nativa en la nube y alertas inteligentes para señales SRT y otras contribuciones en directo.



• UP.Ingest – Ingestión profesional desde tarjetas de cámara y archivos para deportes, noticias y producción móvil.



UP admite despliegues como SaaS gestionado, dentro de entornos de nube controlados por el cliente o conectado a infraestructuras locales, permitiendo a las organizaciones modernizarse sin abandonar los sistemas existentes.



"Durante casi tres décadas, Telestream ha ayudado a la industria a afrontar grandes cambios tecnológicos", afirmó Benjamin Desbois, director de Crecimiento y Estrategia de Telestream. "Con UP y nuestra ampliada cartera de Cloud Services, estamos ofreciendo a los clientes la libertad de modernizarse en sus propios términos, conectando ingestión global, automatización y monitorización en una capa operativa unificada preparada para cualquier lugar donde sus flujos de trabajo necesiten ejecutarse a continuación".



Reunión con Telestream en NAB 2026

Los miembros de los medios están invitados a reunirse con Telestream en NAB Show 2026. Para programar una reunión informativa, ponerse en contacto con Kristin Canders en kristin@grithaus.agency.



Para obtener más información sobre Telestream Cloud Services y la nueva oferta UP, visitar https://www.telestream.com/up/.



Descargar aquí el kit de prensa de Telestream UP + Cloud Services.



Acerca de Telestream

Telestream ha estado a la vanguardia de la innovación en medios digitales durante casi tres décadas, actuando como socio de confianza detrás de algunas de las operaciones de medios más críticas del mundo. Sus soluciones líderes del sector en pruebas y medición y en flujos de trabajo de medios optimizan las operaciones y escalan de forma eficiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los medios, desde la captura y la producción en directo hasta la automatización, el procesamiento, el control de calidad, la gestión de contenidos y la distribución. Diseñadas para entornos locales, en la nube e híbridos, las soluciones de Telestream garantizan la entrega de medios de alta calidad a cualquier audiencia y en cualquier plataforma. La empresa es de propiedad privada y tiene su sede en Nevada City, California. Para más información, visitar www.telestream.net.





Contacto

Emisor: Telestream

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