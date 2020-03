COMUNICADO: Teletrabajo y Formación Online: Cómo afrontar el Coronavirus desde casa

El Coronavirus cada vez más extendido con centros formativos y empresas que han tenido que echar el cierre. La opción más responsable: quedarse en casa. Ana Jiménez, mentora de negocios digitales, aconseja no quedarse paralizado frente el televisor y adaptar la actividad a las nuevas tecnologías para continuar el ritmo desde casa

Teletrabajo y Formación Online: la solución para afrontar el COVID-19 desde casa.



Ana Jiménez hace un llamamiento a las familias para combatir la epidemia desde el hogar mediante el Teletrabajo y la Formación Online.



"Debemos ser positivos y amoldarnos a la situación. El teletrabajo y la formación online es la solución para que tanto estudiantes como trabajadores continúen su rutina y no quedarse paralizados ante la situación para que no se paralice el sistema y así poder evitar daños mayores", explica Ana Jiménez, publicista experta en marca personal.



Bien es cierto que algunos sectores lo tienen más fácil que otros para implementar este tipo de medidas, pero hay muchas maneras de adaptar el trabajo presencial al mundo 2.0. Es una necesidad adaptar la actividad diaria a la situación actual para que no se paralice el sistema y así poder evitar daños mayores.



Existen un gran abanico de herramientas digitales para poder seguir ejecutando actividad a nivel online. La publicista responde a las necesidades que ha identificado a lo largo de su carrera con más de 7 años dedicada a digitalizar proyectos a través de sus libros, formaciones, charlas y experiencia dentro de la marca personal. "Busco impulsar el talento y ayudar a minimizar el impacto socioeconómico a través de las nuevas tecnologías", comenta Ana.



¿Y qué se debe hacer para adaptar la actividad al mundo digital? Ana da consejos sobre cómo continuar trabajando o formándose desde casa:



Videollamadas para reuniones online: herramientas con Skype o Zoom permiten tener reuniones profesionales a través de la pantalla y sin necesidad de salir de casa. También pueden ser utilizadas para formación en directo y que estudiantes y profesores puedan continuar con su calendario escolar. Estas herramientas no sólo permiten ver a la otra persona a través del formato video, sino que también tienen otras ventajas como: compartir pantalla para mostrar presentaciones, envío de documentos, formato pizarra, etc para facilitar el intercambio de información.



Documentos en la nube: plataformas como Google Drive o Dropbox permiten tener documentos compartidos para que cualquiera pueda acceder a ellos. Incluso pueden ser modificados y los demás puedan ver los cambios en tiempo real.



Plataformas eLearning: existen infinidad de plataformas que ofertan cursos online y algunas de ellas, como por ejemplo Hotmart, permiten a cualquier usuario a crear su propia formación online sin ningún tipo de inversión.



Esto es una gran ventaja para todos aquellos emprendedores que quieran aumentar sus vías de monetización online, así como para los alumnos que tienen la posibilidad de aprender de la mano de los expertos desde la comodidad de su hogar.



Éstas y muchas otras herramientas digitales son las que emplea tanto Ana Jiménez como los emprendedores a los que mentoriza para poder crear y escalar sus negocios digitales. Para conocer más sobre cómo emprender online visitar su web en www.anajmnez.com





