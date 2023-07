El televisor láser L9H de Hisense es reconocido como "Mejor televisor de pantalla grande" por Tom's Guide

Hisense L9H Laser TV wins Tom's Guide Award 2023 in TV category

Hisense L9H Laser TV wins Tom's Guide Award 2023 in TV category - HISENSE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-El televisor láser L9H de Hisense es reconocido como "Mejor televisor de pantalla grande" por la publicación de tecnología Tom's Guide

QINGDAO, China, 1 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El televisor láser L9H de Hisense ha sido reconocido por Tom's Guide como el "Mejor televisor de pantalla grande" en la categoría de televisores de este año, lo que hace posible llevar una experiencia de pantalla grande a cualquier habitación que tenga un amplio espacio en la pared.

Los Tom's Guide Awards celebran los mejores productos en una amplia gama de categorías. Después de probar y revisar cientos de dispositivos y servicios durante el último año, el equipo de editores y expertos ayuda a los consumidores a encontrar los mejores productos para comprar.

Este año, el galardonado televisor láser L9 Series Ultra-Short Throw Trichroma transforma aún más la experiencia visual con algunas mejoras sorprendentes. La configuración de triple láser proporciona un asombroso brillo de 3000 lúmenes ANSI y, con Dolby Vision HDR, promete un contraste y detalles asombrosos. Con la adición de compatibilidad con Google TV, ATSC 3.0 y Wi-Fi 6e, el L9 ofrece todo el contenido de manera impecable. La pantalla de alta ganancia incluida, actualizada y fácil de instalar Ambient Light Rejecting (ALR) también ofrece un brillo increíble y una imagen clara y realista en cualquier condición de iluminación. Es fácil ver por qué los editores de Tom's Guide seleccionaron este producto antes que sus competidores.

De la fabricación a la innovación tecnológica. Su búsqueda 'Go tech, and Beyond' de brindar innovación tecnológica a millones de familias en todo el mundo tiene como objetivo ofrecer excelentes experiencias a la vida de las personas. La influencia global y el desarrollo sostenible de la marca están acelerando rápidamente el progreso de Hisense para convertirse en una marca de clase mundial y una empresa de primera clase.

Hisense Laser TV brinda la mayor experiencia de cine en casa a los consumidores con más protección de la vista y menor consumo de energía, cortesía de sus nuevas tecnologías de proyección láser y de alcance ultracorto. Con el aumento de la popularidad de los televisores láser, de enero a mayo, Hisense experimentó un aumento de las ventas de televisores láser del 54,2 % interanual en el mercado extranjero y las cifras siguen aumentando.

Acerca de Hisense

Hisense es una marca líder mundial en electrodomésticos y productos electrónicos de consumo. El negocio de Hisense cubre productos multimedia (con un enfoque en televisores inteligentes), electrodomésticos e información inteligente de TI. Recientemente, Hisense ha crecido rápidamente y ahora opera en más de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2145251/Tom_s_Guide_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2145252/Tom_s_Guide_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/4145553/Hisense_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-televisor-laser-l9h-de-hisense-es-reconocido-como-mejor-televisor-de-pantalla-grande-por-toms-guide-301868563.html