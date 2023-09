El televisor U8K de 100 pulgadas de Hisense es elegido Editors' Choices en CEDIA 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 14 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la corporación mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo, se enorgullece de anunciar que su televisor U8K de 100 pulgadas fue reconocido con varios premios en CEDIA 2023, incluidos los premios Editor's Pick CEDIA 2023 de Sound & Vision, Best of CEDIA de AVS Forum y Best of Show CEDIA 2023 de Twice.

CEDIA Expo es la exposición más grande para el mercado audiovisual y de hogares inteligentes profesionales en Norteamérica. Presenta una amplia gama de los productos y tecnologías más nuevos conectados a dispositivos domésticos inteligentes impulsados por IA, soluciones de trabajo desde el hogar, sistemas residenciales, de seguridad y otras soluciones tecnológicas residenciales.

Este año, Hisense mostró su línea completa de productos ULED TV y Laser TV, incluido un nuevo Mini TV LED U8K de 100 pulgadas, el modelo más grande de su tipo en el mercado. El U8K de 100 pulgadas cuenta con iluminación Mini-LED, una pantalla de 144 Hz y una frecuencia de actualización nativa para juegos de próxima generación. También viene con el televisor NEXT-GEN, que proporciona Wi-Fi6E para transmisión ininterrumpida y entretenimiento inalámbrico 4K, como deportes en vivo.

Tras un exitoso debut en CES 2023 en enero, los productos de gama alta de la serie U8 de Hisense se han introducido en varios mercados importantes, incluidos Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Australia y Sudáfrica.

Con una imagen que ofrece a los espectadores hasta 1500 nits, su tecnología Mini-LED PRO ofrece más detalles y contraste que antes. Además, la función Quantum Dot Color emite longitudes de onda de luz extremadamente precisas, lo que permite que el televisor capture y muestre más de mil millones de tonos de color.

A través de tecnologías que incluyen IMAX Enhanced, Dolby Vision y Filmmaker Mode, la serie Hisense U8 ofrece a los consumidores una experiencia visual y acústica inmersiva de cine en casa, bajo la concepción de una innovación basada en escenarios, que permite a todos disfrutar de las películas en su formato original y de alta definición.

Acerca de Hisense

Hisense es una marca líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo. El negocio de Hisense cubre productos multimedia (con especial atención en televisores inteligentes), electrodomésticos e información inteligente de TI. Recientemente, Hisense ha crecido rápidamente y ahora opera en más de 160 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2211086/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-televisor-u8k-de-100-pulgadas-de-hisense-es-elegido-editors-choices-en-cedia-2023-301928351.html