Tempel Group recibe el reconocimiento por su destacada gestión de su Premium Partner Moxa

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de octubre de 2023.

La compañía se hace con dos galardones, el ‘Gold Award for Top Sales in Europe’ y el ‘Top Global Sales Award for Transportation’

Tempel Group, compañía líder en distribución de soluciones de automatización y comunicación industrial, ha recibido dos premios por parte de Moxa, proveedor líder de conectividad en la adquisición de datos, computación industrial y soluciones de infraestructuras. La entrega de premios se realizó durante la Global Distribution Summit, convención anual de distribuidores, el mes pasado en Taipei. Durante la celebración, Tempel Group recogió los dos premios que destacan su trayectoria en el mercado y el reconocimiento al trabajo realizado por todo su equipo.



La compañía española recibió el Gold Award for Top Sales in Europe, por ser la segunda empresa de más facturación en Europa, y el Top Global Sales Award for Transportation, como reconocimiento a la empresa mejor posicionada en el mercado de transporte.



Ambos premios destacan la actuación de Tempel Group en el fomento de la facturación de Moxa en el mercado europeo y la promoción y distribución de soluciones de Moxa en el ámbito del transporte a nivel mundial.



Para Tempel Group estos premios representan un logro significativo y un testimonio de la sólida relación que ha cultivado junto con Moxa a lo largo de los más de 23 años de colaboración en la distribución de productos y soluciones en la Península Ibérica y Brasil.



"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todo nuestro equipo por su compromiso y arduo trabajo, que ha sido fundamental para alcanzar esta destacada posición para conseguir brindar soporte técnico excepcional y fomentar colaboraciones estratégicas fructíferas", han comentado desde la directiva de la compañía.



Estos premios son un incentivo para Tempel Group, que está decidida a seguir mejorando para ofrecer a sus clientes un servicio de calidad superior. Con ese objetivo en mente, la empresa ha organizado con éxito una jornada de formación en colaboración con Moxa para profundizar en el conocimiento de los procesos de innovación y los productos.



En este sentido, Tempel Group también ha conseguido la certificación como centro reparador oficial de equipos Moxa, de manera que puede proporcionar servicio a los clientes ya que cuenta con la certificación MARC.



Desde la compañía quieren destacar que "estos galardones aumentan su compromiso de continuar brindando soluciones de alta calidad a los clientes y esperan seguir fortaleciendo su asociación con Moxa en el futuro".



Acerca de Tempel Group

Tempel Group es una empresa tecnológica que abarca tres áreas de negocio: energía, desarrollando soluciones de eficiencia energética; ingeniería, especializados en desarrollar proyectos de automatización y comunicación industrial; consumo, con la comercialización de productos tecnológicos en retail tradicional para grandes superficies y a través de e-commerce.



La compañía posee un profundo conocimiento y experiencia en una amplia variedad de mercados, incluyendo minería, automatización industrial, transporte, retail, servicios de emergencia y defensa, telecomunicaciones, seguridad, energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía.



Su propuesta de valor se centra en los servicios de auditoría y la realización de proyectos personalizados para múltiples y destacados mercados verticales como la minería, factory automation, transporte, retail, servicios de emergencia y defensa.



Para más información: https://www.tempelgroup.com/



Acerca de Moxa

Moxa es un proveedor líder de conectividad en la adquisición de datos, computación industrial y soluciones de infraestructuras de red para facilitar la conectividad industrial del Internet de las cosas. Moxa tiene más de 35 años de experiencia en la industria, ha conectado más de 94 millones de dispositivos en todo el mundo y tiene una red de distribución y servicios que llega a clientes en más de 85 países. Moxa suministra valor de negocio duradero dotando a la industria con redes fiables y verdaderos servicios para las infraestructuras industriales de comunicaciones. Más información acerca de las soluciones de Moxa en www.moxa.com y www.moxa-europe.com.







Contacto

Nombre contacto: Rocío Cáceres

Descripción contacto: Marketing / Tempel Group

Teléfono de contacto: 640695409