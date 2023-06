Una temporada de festivales bajo la protección de Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada del buen tiempo, España se prepara para la temporada de festivales y conciertos de verano. Sin embargo, la necesidad de contar con protección económica ante posibles imprevistos sigue formando parte de las preocupaciones de las personas y Allianz Partners responde a ello con su seguro de cancelación de entradas

Según datos publicados por el portal Statista, España es uno de los 15 mercados más importantes a nivel mundial dentro del sector de eventos musicales en vivo. De hecho, en 2022, según señala el mismo portal, en el país se celebraron más 870 eventos de este tipo. Estos datos sugieren que, tras el levantamiento definitivo de las restricciones derivadas de la pandemia, 2023 se perfila como un año récord de asistencia en eventos de ocio.



Según explican expertos de Allianz Partners, tras el análisis de sus estudios sobre tendencias de consumo, las personas son cada vez más conscientes de la posibilidad de que pueda ocurrir una situación imprevista que les impida disfrutar del evento reservado.



Con el propósito de brindar la mayor tranquilidad a sus clientes, la empresa líder en Seguros y Asistencia dispone del 'seguro de cancelación de entradas' el cual distribuye de la mano de Partners como Ticketmaster. Esta solución permite a los consumidores la posibilidad de recuperar su inversión en caso de que no puedan asistir al evento por alguna de las causas incluidas en el seguro como pueden ser enfermedad, accidente, hospitalización tanto del asegurado como de un familiar, e incluso pérdida o reubicación geográfica de empleo.



También, por la demora de la llegada del medio de transporte público que utilice el asegurado para llegar al evento, así como por avería o accidente del vehículo propiedad del asegurado.



"La demanda actual por eventos musicales y de entretenimiento empuja a las personas a adquirir con bastante antelación sus entradas. Los imprevistos no pueden controlarse, pero sí que podemos protegernos frente a ellos".



"El seguro de cancelación de entradas es una de nuestras soluciones más sencillas para ofrecer tranquilidad a nuestros clientes, en especial al segmento joven, los más habituales de eventos como conciertos y festivales de verano. De esta forma podemos brindarles la certeza de que su inversión está protegida en caso de no poder acudir", indica Andrés Sánchez-Cid, Travel Product and Innovation manager de Allianz Partners en España.





