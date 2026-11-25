Tempos Energía prevé que el pool del primer trimestre se sitúe en 148 €/MWh pese a las incertidumbres del mercado - Tempos Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

En España, el regreso temporal de la energía eólica ha supuesto un alivio notorio. Mientras que la primera semana de noviembre la electricidad se pagó a 213 euros el megavatio hora, en esta última, el precio ha descendido hasta los 95 euros

El precio del barril de petróleo Brent ha experimentado su mayor escalón entre dos meses consecutivos desde 2018, reflejando una media de 95,70 dólares en lo que va de mes, lo que supone una caída de 28,22 en comparación a la media de octubre

Sevilla, 25 de noviembre de 2026.- El precio del pool eléctrico del primer trimestre se situará en los 148 euros el megavatio hora, una cifra que triplicaría a la del mismo periodo de 2026, si bien bajaría unos 16 euros en comparación a la media registrada este otoño. La consultora Tempos Energía, que parte de una horquilla inicial que puede ir desde los 75 hasta los 176 euros en casos extremos, apuesta por este precio como el más probable pese a las grandes incertidumbres que plantea el mercado.

La dificultad del análisis se basa en que el estrecho de Ormuz continúa ‘medio cerrado’ nueve meses después del inicio de la guerra y que, en este sentido, las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han cambiado el tono de Washington, pero no la situación sobre el terreno. A ello se suman otras cuestiones como el anuncio una oleada de gas natural licuado para 2027 que promete abaratar el gas, la idea de un posible acuerdo que devolvería a Catar al mercado a toda máquina y que el 1 de enero entra en vigor el veto europeo al gas ruso.

En España, el regreso temporal de la energía eólica ha supuesto un alivio notorio. Mientras que la primera semana de noviembre la electricidad se pagó a 213 euros el megavatio hora, en esta última, el precio ha descendido hasta los 95 -menos de la mitad-, llegando a bajar en sesiones concretas hasta niveles del año pasado. Sin embargo, esta es una tregua temporal que finalizará en cuanto el viento amaine, momento en el que el precio volverá a ser del gas, que a día de hoy eleva el precio final de la electricidad hasta los 190 euros.

Con respecto a los futuros eléctricos, el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno, ha recordado que “el gas marcó su precio más bajo en cinco semanas, 80,86 euros el megavatio hora, y solamente han bastado dos sesiones para superarlo”. Este lunes cerró en 88,54, casi un diez por ciento por encima, “un rebote que mide el nerviosismo del mercado”.

Entre el cierre más alto y el más bajo del tramo median más de once euros, más de un tercio de lo que costaba el gas entero hace un año. Para Aceituno, esta escalada, que hace dudar entre la construcción de un suelo por encima de los 80 euros el megavatio hora o un acercamiento hasta los 100, se debe a factores como “la escasez de las reservas, la baja cantidad de metaneros que salen del estrecho de Ormuz y el propio peaje que pagan por hacerlo con relativa seguridad”.

El análisis muestra que la luz sigue directamente al gas y a día de hoy cotiza en la zona más alta de su historia. Así, el invierno cierra en 155,50 euros -24 más que hace un mes-, mientras que la primavera lo hace a 86,90 euros, y ya cuesta más que su gas. El verano, a 115 euros, es la excepción: ha caído con el gas, pero no ha subido con él.

El otoño, que cierra en 116,00 euros, cuesta casi lo mismo que el verano, con un gas más barato y, a nivel global, el año 2027 cierra en 118,23 euros, el doble que hace un año. El año 2028, a 68,00 euros, cuesta cincuenta euros menos, por lo que el mercado ya lo ha separado de la crisis. “En estos momentos, esperar a que baje la luz es esperar a que baje el gas”, apunta el director de Tempos Energía.

De cara a los precios del pool para este invierno, la consultora piensa que Ormuz es la variable que impera y en noviembre ha ido a peor, ya que Catar mueve solo el 30 por ciento de lo que exportaba. Las elecciones ya han hecho su trabajo, el gas ha bajado veinte euros en dos semanas sin que llegara un solo metanero más, y la sobreabundancia de 2027 es real, pero llegará después del invierno, con los almacenes europeos en el nivel más bajo desde que hay registros.

A partir de aquí, Tempos Energía vislumbra tres escenarios de precios: Si llega la paz, la luz quedaría en 75 euros, un 70 por ciento más que el invierno pasado. Si nada cambia, 148, más del triple, y por debajo de lo que estamos pagando este otoño. Y si el invierno viene duro, con Ormuz cerrado y sin viento, subirá hasta los 176 euros, cuatro veces el primer trimestre de este año. Con todo, ninguno de los escenarios devuelve los precios de 2026.

El petróleo firma un escalón histórico, pero continúa caro

El precio del barril de petróleo Brent ha experimentado su mayor escalón entre dos meses consecutivos desde 2018, reflejando una media de 95,70 dólares en lo que va de mes, lo que supone una caída de 28,22 en comparación a la media de octubre. A pesar de ello, la cifra continúa considerándose cara si se compara con el histórico de los últimos nueve años, en donde únicamente doce meses han mostrado precios superiores.

Para Aceituno, el motivo principal de la bajada se encuentra en “el aumento de la oferta global”. La Agencia Internacional de la Energía ha confirmado que está saliendo más petróleo del que se consume, la OPEP y sus aliados bombean el 97 por ciento de lo que bombeaban antes del conflicto, y Goldman Sachs ya prevé un excedente de dos millones de barriles diarios en 2027. “El desplome no es aún mayor debido a que la mayor parte de este crudo cruza el estrecho de Ormuz en convoyes cuyo coste de protección es diez veces superior al que tenían en tiempos de paz y, además, por esta zona solo está saliendo la mitad de lo que salía antes”, subraya el Ceo de Tempos Energía.

Desde la consultora consideran que una nueva ofensiva sobre Irán encarecería el Brent más de un 35 por ciento sobre el cierre que ancla esta edición, 95,17 dólares por barril, mientras que un acuerdo verificable lo abarataría menos de una cuarta parte desde esa misma cota, y aun así lo dejaría sobre la media de 2025. En caso de que no se diera ninguna de las dos situaciones, los oleoductos que esquivan Ormuz engordarían la sobreoferta, de forma que los precios oscilarían entre los 84 y 96 dólares por barril.

Con todo, los tres escenarios esperan a saber cuánto pondrá la OPEP con sus aliados, una incógnita que se despejará en la reunión ministerial que fijará la producción de 2027. Si deciden bombear al máximo, el sobrante se volverá estructura, mientras que, si recortan la producción, existirá un nuevo suelo.

Sobre Tempos Energía

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