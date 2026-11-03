TEMPOS Vega Sicilia y Coravin impulsan el disfrute de grandes vinos por copas - Coravin

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el nombre TEMPOS Vega Sicilia By the Glass, esta colaboración permitirá descubrir y disfrutar por copa una selección de vinos emblemáticos del grupo en más de 20 establecimientos de The Coravin Guide en España a partir de noviembre.

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- TEMPOS Vega Sicilia y Coravin presentan “TEMPOS Vega Sicilia por copas” una colaboración que abre nuevas ocasiones para descubrir y disfrutar por copa de algunos de los vinos más emblemáticos del grupo bodeguero.

La iniciativa, que comenzará en noviembre en más de 20 establecimientos de The Coravin Guide en España, invita a explorar diferentes orígenes, estilos y expresiones del vino, conectando con la evolución de los hábitos de consumo y manteniendo la excelencia y el cuidado que caracterizan a TEMPOS Vega Sicilia.

Un recorrido por grandes vinos, una copa cada vez

TEMPOS Vega Sicilia reúne bodegas con identidades propias, unidas por una misma filosofía: la búsqueda constante de la excelencia, el respeto por el origen y la paciencia para comprender y acompañar los tiempos del vino.

Cada bodega expresa la singularidad de su territorio a través de una interpretación propia, fruto del conocimiento, la experiencia y una visión de largo plazo.

Desde Ribera del Duero hasta Toro, Rioja y Tokaj, en Hungría, la selección refleja la diversidad de orígenes y personalidades que conforman los distintos vinos de TEMPOS Vega Sicilia y sus bodegas: Vega Sicilia, Pintia, Alión, Macán y Oremus.

El servicio por copa permite descubrir distintas referencias, explorar nuevos territorios y disfrutar de grandes vinos en ocasiones en las que no necesariamente se elegiría una botella completa. Una nueva forma de acercarse a la diversidad de TEMPOS Vega Sicilia, respetando la identidad y singularidad de cada vino.

La selección y disponibilidad de cada referencia variarán según el establecimiento.

Una filosofía compartida de excelencia e innovación

La colaboración entre TEMPOS Vega Sicilia y Coravin parte de una visión compartida: vinos que son fruto de años de trabajo, conocimiento y paciencia merecen el mismo cuidado hasta el momento de su servicio.

La tecnología Coravin permite servir el vino sin retirar el corcho, contribuyendo a preservar el contenido restante de la botella y abriendo nuevas posibilidades para descubrir y disfrutar de diferentes referencias por copa.

Para TEMPOS Vega Sicilia, la innovación es una herramienta al servicio de la calidad, que permite seguir explorando nuevas posibilidades sin renunciar a la identidad y los valores que definen a sus bodegas.

“En TEMPOS Vega Sicilia creemos que la excelencia también debe reflejarse en la forma de descubrir y disfrutar nuestros vinos. Esta colaboración con Coravin nos permite explorar nuevas ocasiones de consumo, acercando la diversidad y singularidad de nuestras bodegas a través de una experiencia por copas que mantiene el cuidado y la exigencia que nos caracterizan. Es una forma de evolucionar y conectar con nuevas maneras de disfrutar el vino, sin renunciar a nuestra identidad ni a los valores que han guiado nuestra trayectoria”, señala Jessica Julmy, directora general de TEMPOS Vega Sicilia.

Nuevas ocasiones para descubrir grandes vinos

A partir de noviembre, la iniciativa estará disponible en más de 20 establecimientos de The Coravin Guide en España, distribuidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Marbella, Palma de Mallorca, Sevilla o Bilbao.

The Coravin Guide es una plataforma internacional dedicada al descubrimiento de vinos por copa, que reúne restaurantes, wine bars y hoteles donde este formato forma parte de una cuidada propuesta enológica.

Esta colaboración representa una evolución natural en la manera de acercar los vinos de TEMPOS Vega Sicilia al consumidor, combinando tradición e innovación y abriendo nuevas oportunidades para descubrirlos y disfrutarlos.

La selección completa de establecimientos participantes y los vinos disponibles en cada uno pueden consultarse en The Coravin Guide: guide.coravin.com

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