TEMS presenta Explorer Campus, un modelo pionero de sostenibilidad y excelencia educativa

Con la inauguración de este nuevo centro, el colegio refuerza su compromiso con la excelencia académica y la educación internacional. Actualmente, TEMS ofrece tres programas formativos —Bachillerato Español, Bachillerato Internacional y A-Levels—, lo que lo consolida como un referente en educación internacional en Madrid

Madrid, 3 de octubre de 2025.- The English Montessori School (TEMS), único colegio Montessori en el centro de Madrid y parte del grupo internacional Cognita, ha inaugurado su nuevo Explorer Campus, ubicado en la calle Sopelana, 11, en Moncloa - Aravaca (Madrid). Este nuevo espacio educativo de vanguardia, pensado para alumnos desde los 7 (Year 3) a los 16 años (Year 11), refleja el compromiso de TEMS con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en la enseñanza.



En palabras de Jonathan Gunzi, director de TEMS: "Hoy es para mí un orgullo estar aquí, porque junto a mi equipo hemos dedicado miles de horas durante los últimos cinco años para hacerlo posible, y también un honor, porque estoy aquí representando a Cognita".



La inauguración ha contado con la asistencia de autoridades educativas, representantes de Cognita, familias y medios de comunicación, además de la participación especial de Leticia Iglesias, presentadora y profesional de comunicación, actualmente directora de comunicación y sostenibilidad en Línea Directa, quien ha destacado la importancia del vínculo entre la escuela y las familias en la formación integral de los alumnos. "Un edificio sin estos profesores, sin estas familias, sin estos niños, es un almacén. Queremos ser socios en esta aventura de la educación, y TEMS lo hace posible", afirma.



Un nuevo campus de vanguardia

El Explorer Campus se ha concebido como un entorno moderno y sostenible que lleva la metodología Montessori al siglo XXI. Ocupa una parcela de 11.151,63 m, con 7.005,06 m construidos, y ha sido diseñado bajo criterios de eficiencia energética, innovación pedagógica y conexión con la naturaleza.



Entre sus instalaciones destacan:



• 14 aulas para Junior, 24 aulas regulares y 6 aulas de apoyo para Senior, además de laboratorios, biblioteca, salas de arte y música.



• 4.146,57 m de zonas exteriores, con más del 50% del área abierta dedicada a espacios verdes y una gran terraza en la segunda planta para momentos de descanso.



• 2.000 m de instalaciones deportivas, que incluyen campos de fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, áreas de calistenia y un muro de escalada.



• Un sendero verde de 500 metros alrededor del colegio, pensado para actividades al aire libre y de conexión con la naturaleza.



• Un salón de usos múltiples de 334 m, con capacidad para más de 300 personas, adaptable para eventos artísticos, deportivos o académicos.



En materia de sostenibilidad, el campus contará con una fachada vegetal natural y 114 paneles solares, que cubrirán más del 10% del consumo energético del colegio, reflejando la apuesta de TEMS por la innovación responsable y el respeto al medio ambiente.



Compromiso con la excelencia educativa y expansión

Los edificios de TEMS están cuidadosamente nombrados para simbolizar la visión educativa del colegio: el aprendizaje como un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo. Los más pequeños inician su camino en Discovery House o Voyager House, reflejando el comienzo de esta aventura. El nuevo Explorer Campus se suma a esta narrativa, como espacio diseñado para inspirar a niños y jóvenes a explorar y aprender a través de experiencias prácticas, fiel a la esencia Montessori.



Con más de 50 años de trayectoria, TEMS ha sido reconocido por su excelencia académica y por su capacidad de combinar la metodología Montessori con el currículo británico, garantizando una formación integral, multilingüe e internacional.



La reciente adquisición de Montessori School La Florida y la incorporación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) a partir de septiembre de 2025 refuerzan este compromiso, ampliando las opciones formativas de los alumnos (bachillerato español, bachillerato internacional y A-levels) y consolidando a TEMS como referente en educación internacional en Madrid.



The English Montessori School forma parte del grupo educativo Cognita, uno de los principales grupos escolares a nivel mundial, con más de 100 colegios en 17 países, todos unidos por el compromiso común de ofrecer una educación integral y de alta calidad a sus estudiantes.



