TEMSA alcanza ingresos récord y ventas récord en mercados europeos clave

Con ingresos que alcanzan los 554 millones de dólares, TEMSA avanza a paso firme hacia su objetivo de 1.000 millones de dólares a medida que expande su presencia en Europa.

ADANA, Turquía, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TEMSA obtuvo en 2025 su mejor rendimiento financiero y operativo hasta la fecha, logrando ingresos récord y expandiendo significativamente su presencia en Europa.

A pesar del entorno complejo para la industria global de vehículos comerciales, la compañía incrementó sus ingresos un 10% interanual en moneda extranjera, alcanzando los 554 millones de dólares, el nivel más alto de su historia. Las ventas internacionales también crecieron un 7%, superando los 316 millones de dólares.

Al comentar los resultados, el consejero delegado de TEMSA, Evren Güzel, afirmó: "En un año marcado por la volatilidad económica y la presión del mercado, nuestra capacidad para superar al mercado demuestra la solidez de nuestra organización y la claridad de nuestra estrategia a largo plazo. Hemos combinado la excelencia operativa con una gestión financiera disciplinada, generando un flujo de caja libre positivo por quinto año consecutivo".

Rendimiento récord en toda Europa

Europa sigue siendo el eje central de la estrategia de crecimiento de TEMSA. En 2025, la compañía alcanzó su mayor volumen de ventas anual en varios mercados clave, como Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Grecia.

TEMSA amplió significativamente su presencia en los mercados de vehículos con volante a la derecha, incrementando las entregas de unidades en un 60 % en comparación con el año anterior. En Reino Unido e Irlanda, el parque de vehículos de la compañía alcanzó las 673 unidades, capturando aproximadamente el 15 % de la cuota de mercado en el segmento de autocares.

La compañía también completó la mayor entrega hasta la fecha de su autocar interurbano eléctrico LD SB E con un pedido de 10 unidades en Portugal. En Lituania, se despacharon recientemente 15 vehículos MD9 eléctricos que se incorporarán a la red de transporte público del país, reforzando aún más la cartera de vehículos eléctricos de TEMSA en todo el continente.

Además del crecimiento en los mercados consolidados, TEMSA entró en seis nuevos países europeos en 2025: Finlandia, Noruega, Polonia, Croacia, Malta y Albania, reforzando así su creciente presencia regional.

Una de las carteras de cero emisiones más amplias de la industria

Con 11 modelos de cero emisiones en los segmentos urbano, interurbano y de autocares, TEMSA se consolida como uno de los proveedores de movilidad eléctrica más completos del sector.

Con casi dos décadas de experiencia en I+D en electrificación y una planta de ensamblaje de baterías propia, la empresa diseña y desarrolla sus propios sistemas de gestión de baterías y unidades de control electrónico. Esta integración vertical facilita ciclos de innovación más rápidos y soluciones a medida para operadores en diferentes mercados.

"Nuestra ambición es convertirnos en la marca de movilidad preferida, con una sólida presencia global y un objetivo de ingresos de 1.000 millones de dólares", añadió Güzel. "Estamos construyendo esta visión sobre la base del liderazgo en segmentos clave, la diferenciación en nichos de mercado, las alianzas con ecosistemas en movilidad urbana y la consolidación como centro de excelencia para la electrificación y las futuras soluciones de movilidad".

Electrificación más allá de los autobuses

TEMSA considera la electrificación como una transformación más amplia del ecosistema de la movilidad. Aprovechando sus tecnologías de baterías y capacidades de ingeniería, la empresa desarrolla soluciones de almacenamiento de energía y electrificación para aplicaciones marítimas y de movilidad, ampliando su experiencia tecnológica más allá del transporte por carretera.

