TEMSA entrega 15 autobuses eléctricos a Lituania, reforzando así su presencia en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

ADANA, Turquía, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TEMSA ha entregado 15 autobuses eléctricos MD9 electriCITY a Lituania, uno de los mercados líderes en Europa en la electrificación del transporte público. Con entregas adicionales previstas a lo largo de 2026, el número total de vehículos TEMSA en circulación en Lituania alcanzará las 321 unidades.

A la ceremonia de entrega, celebrada en Kaunas, asistieron representantes de la Comisión Europea, el gobierno central, líderes municipales y miembros de la Agencia Central de Gestión de Proyectos, junto con el consejero delegado de TEMSA, Evren Güzel.

Los vehículos recién entregados operarán bajo la gestión de UAB Kautra, uno de los mayores operadores de transporte público de Lituania y socio de TEMSA desde hace más de 20 años, y se utilizarán en los servicios de transporte público local de los municipios. Esta entrega forma parte de la estrategia más amplia de Lituania para acelerar la transición hacia sistemas de transporte público de cero emisiones.

Lituania destaca como uno de los países líderes en Europa en la electrificación del transporte. Según datos recientes de la Comisión Europea, los autobuses eléctricos representaron aproximadamente el 52 % de todas las nuevas matriculaciones de autobuses en el país en 2025, lo que subraya el firme compromiso de Lituania con la movilidad sostenible.

"Una „Preferred Mobility Brand" centrada en las necesidades reales"

En relación con la entrega, el consejero delegado de TEMSA, Evren Güzel, declaró: "TEMSA es un socio de movilidad con casi 60 años de experiencia. Nuestros vehículos operan en 70 países. En TEMSA, trabajamos para convertirnos en „Preferred Mobility Brand" . Y a lo largo de este camino, nos hemos centrado en una idea: diseñar la movilidad en función de las necesidades reales. Porque cada cliente, cada mercado, cada región geográfica es diferente. Y comprender estas diferencias es la esencia de nuestro trabajo. En TEMSA, nuestros principios son claros. Somos accesibles, emprendedores y ágiles. Escuchamos atentamente a nuestros clientes. Y transformamos lo que escuchamos en soluciones reales y valiosas. De hecho, como industria, llevamos muchos años preparándonos para esta transformación. En TEMSA, llevamos mucho tiempo invirtiendo en electrificación. Hoy contamos con 11 vehículos de cero emisiones en nuestro portafolio. Desarrollamos nuestros propios sistemas de baterías. Invertimos en soluciones de carga y energía. Esto nos permite ir más allá de la fabricación y actuar como un verdadero socio de movilidad". TEMSA continúa reforzando su posición en toda Europa mediante la entrada en nuevos mercados y el aumento de las entregas en los mercados existentes.

Linas Skardžiukas, consejero delegado de Kautra, destacó su gran satisfacción con la contribución de TEMSA a esta transformación estratégica, señalando que abordan el proyecto desde una perspectiva de gestión del ecosistema. Subrayando el impacto tangible de este enfoque, Skardžiukas añadió: "Para nosotros, va más allá de la compra de vehículos; también requiere el desarrollo de la infraestructura y las soluciones de carga necesarias. Esto permite que un solo autobús eléctrico reduzca aproximadamente 650 toneladas de emisiones de CO₂ en un periodo de 10 años, lo que equivale a las emisiones producidas por unos 360 turismos durante el mismo periodo".

La compañía entregó recientemente 10 unidades de su modelo LD SB E —el primer autocar eléctrico interurbano de Europa— a Portugal, lo que supone la mayor entrega individual de este modelo hasta la fecha. Además, la entrega de 15 autobuses MD9 electriCITY a Lituania refuerza aún más la presencia de TEMSA en la región.

Tras un sólido rendimiento en 2025, TEMSA ha ampliado su presencia europea al entrar en seis nuevos mercados durante el último año: República Checa, Finlandia, Croacia, Malta, Noruega y Polonia, al tiempo que continúa consolidando su presencia en los mercados donde ya opera.

Una solución eléctrica probada para la movilidad urbana

Con un fuerte enfoque en la cercanía con el cliente y soluciones específicas para cada mercado, TEMSA mantiene una estrecha relación con sus clientes, adaptando continuamente su cartera de productos en función de sus comentarios y las necesidades de movilidad en constante evolución. Este enfoque también ha impulsado la introducción de nuevos modelos y la mejora continua de los vehículos existentes con nuevas características y tecnologías.

El MD9 electriCITY, diseñado para el transporte urbano, destaca por su longitud de 9,5 metros y su motor eléctrico de 250 kW. Este modelo, que ya opera en varios países europeos como Suecia, Francia, Rumanía y Letonia, tiene además el honor de ser el primer vehículo eléctrico de exportación de TEMSA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954745/TEMSA_Lithuania_Delivery.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/temsa-entrega-15-autobuses-electricos-a-lituania-reforzando-asi-su-presencia-en-europa-302741459.html