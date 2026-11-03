Temu se incorpora a oriGIn para reforzar la protección de las indicaciones geográficas en internet

Temu se incorpora a oriGIn - Temu y oriGIn

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta alianza, Temu refuerza sus esfuerzos para proteger la autenticidad de los productos vinculados a su origen geográfico, mediante medidas como la detección proactiva de posibles infracciones y su Programa Global de Protección de las Indicaciones Geográficas, que facilita la colaboración con empresas locales y organismos competentes

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- La plataforma global de comercio electrónico Temu se ha incorporado como miembro asociado a oriGIn, la alianza mundial de indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas (IG) tienen un valor económico, social y cultural, ya que protegen productos cuyas características únicas y legado están estrechamente ligados a su origen geográfico.



La incorporación a oriGIn forma parte del compromiso continuo de Temu con la protección de la propiedad intelectual. Al vincularse a la red mundial de productores e instituciones relacionadas con las indicaciones geográficas, Temu contribuye a acercar las plataformas de comercio electrónico a los titulares de derechos, reforzando así la protección de las indicaciones geográficas en el mercado digital.



"Nos alegra dar la bienvenida a Temu a oriGIn y esperamos trabajar juntos a través de nuestro programa sobre el uso de la tecnología para la protección de las indicaciones geográficas, la defensa de sus derechos, la trazabilidad, la comunicación y la sostenibilidad. Nuestra red mundial sigue creciendo y reúne a asociaciones de indicaciones geográficas de los sectores del vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas, artesanales e industriales de todo el mundo, así como a entidades públicas y privadas comprometidas con su promoción", ha señalado Massimo Vittori, director general de oriGIn.



Temu incorpora medidas de protección de las indicaciones geográficas a su programa de protección de la propiedad intelectual

Temu ha incorporado mecanismos específicos para proteger las indicaciones geográficas dentro de su programa de protección de la propiedad intelectual, que cuenta con una amplia infraestructura de detección y actuación frente a posibles infracciones:



• Supervisión proactiva: La base de datos de detección proactiva de Temu cuenta con más de 47 millones de imágenes y 9,5 millones de palabras clave. Este sistema automatizado se combina con la revisión humana para detectar y analizar posibles infracciones de los derechos de propiedad intelectual antes de que los productos se anuncien en la plataforma.



• Retirada eficaz de anuncios: Según el Informe de Protección de la Propiedad Intelectual de Temu de 2026, por cada anuncio retirado de forma reactiva, se eliminaron 331 de manera proactiva. Además, las reclamaciones relacionadas con la propiedad intelectual se resolvieron en menos de 24 horas de media.



• Registro específico de indicaciones geográficas: Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas a sus titulares en todo el mundo, Temu ha creado una categoría específica dentro de su Registro Global de Marcas (Brand Registry). Los titulares de estos derechos y sus representantes autorizados pueden registrar sus indicaciones geográficas aportando la documentación correspondiente y denunciar directamente los anuncios que infrinjan sus derechos a través del Centro de Protección de Marcas (Brand Protection Center).



• Colaboración con el sector: Temu colabora activamente con más de 130 asociaciones sectoriales, mantiene una relación directa con más de 3.000 marcas a través de su iniciativa Brand Guardian y ofrece orientación sobre cuestiones normativas mediante su Centro de Formación para Vendedores (Seller Education Center).



"Al incorporarse a oriGIn, Temu da un paso importante para acercar las plataformas digitales a las comunidades de productores tradicionales. Esperamos aprender de la amplia red internacional de miembros y colaboradores de oriGIn y trabajar con ellos", ha señalado un portavoz de Temu.



Para proteger eficazmente las indicaciones geográficas, es necesario contar con medidas sólidas para hacer valer estos derechos y colaborar de forma coordinada con organizaciones nacionales e internacionales. Durante el primer semestre de 2026, Temu mantuvo más de 100 reuniones con asociaciones empresariales, cámaras de comercio y redes de startups en Europa para conocer las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas al vender por internet y tener en cuenta sus opiniones en las iniciativas de apoyo a los vendedores. Uno de los problemas señalados de forma recurrente fue la falta de personas de contacto a las que recurrir para resolver posibles incidencias, una barrera para los negocios locales.



Como parte de su apoyo a los negocios locales, Temu ha puesto en marcha su Programa Global de Protección de las Indicaciones Geográficas. Esta iniciativa permite a las empresas locales, las autoridades competentes y las organizaciones acreditadas colaborar directamente con Temu, intercambiar información relevante y notificar posibles infracciones de las indicaciones geográficas para que sean revisadas.



Proteger la autenticidad de los productos con indicación geográfica en internet contribuye a mantener la confianza de los consumidores y preservar el sustento de las comunidades de productores locales. Temu invierte activamente en esta labor mediante alianzas con organizaciones como oriGIn y el Inspectorado Central para la Represión del Fraude y la Protección de la Calidad de los Productos Agroalimentarios de Italia (ICQRF). Mediante la detección proactiva y el diálogo activo con los distintos sectores, Temu busca promover las mejores prácticas para garantizar el respeto de los derechos sobre las indicaciones geográficas en el entorno digital.

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