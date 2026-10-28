Temu refuerza sus controles de productos tras el aval de Bureau Veritas a sus ensayos en almacenes

TEMU y Bureau Veritas - TEMU y Bureau Veritas

(Información remitida por la empresa firmante)

Una evaluación independiente confirma la capacidad técnica de estos laboratorios para realizar ensayos específicos conforme a determinadas normas europeas, lo que facilita la detección temprana de posibles problemas de cumplimiento normativo antes del envío

Madrid, 28 de octubre de 2026.- Temu está incorporando ensayos de laboratorio internos a sus controles preventivos de productos tras una evaluación y auditoría independientes que Bureau Veritas ha realizado en los laboratorios ubicados en los almacenes de sus socios logísticos.



La evaluación confirma que estos laboratorios cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar pruebas específicas de productos conforme a determinadas normas europeas. Al integrar esta capacidad en las operaciones de preparación de pedidos, Temu incorpora una fase adicional de control que ayuda a detectar posibles problemas de cumplimiento normativo antes de enviar determinados productos a los consumidores.



Bureau Veritas examinó los equipos de ensayo de los laboratorios, sus instalaciones y condiciones ambientales, el personal técnico, los procedimientos operativos y los sistemas de control de calidad. La evaluación confirmó que los laboratorios cumplen los requisitos técnicos para efectuar las pruebas especificadas.



Los laboratorios ya están operativos y realizan controles por muestreo de determinados productos. Entre estos controles figuran pruebas de seguridad eléctrica de aparatos, comprobaciones de las prestaciones de productos textiles y ensayos para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables a los juguetes.



Los ensayos realizados en los almacenes incorporan un punto de control adicional a las verificaciones que Temu efectúa antes de publicar los productos en su plataforma y a la supervisión continua posterior a la venta.



"Nuestra aspiración es contribuir a elevar el nivel de los controles de productos en las plataformas de comercio electrónico mediante una mayor integración de los ensayos de laboratorio en las operaciones de preparación de pedidos", señaló un portavoz de Temu.



"Incorporar esta capacidad a nuestras operaciones nos brinda una oportunidad más para detectar y abordar posibles problemas de cumplimiento normativo antes del envío. La evaluación de Bureau Veritas ofrece una confirmación independiente de la capacidad técnica de los laboratorios dentro del alcance evaluado", añadió el portavoz.



Los laboratorios ubicados en los almacenes complementan los ensayos efectuados por terceros independientes y no eximen a los vendedores de su responsabilidad de garantizar que sus productos cumplan la normativa aplicable. La evaluación se refiere a la capacidad de los laboratorios para realizar las pruebas especificadas; no constituye una certificación de productos.



"Temu trabaja para desarrollar una plataforma de comercio electrónico que preste especial atención a la calidad y al cumplimiento normativo", afirmó un portavoz de Bureau Veritas. "Gracias a nuestra colaboración, hemos podido comprobar de primera mano el considerable tiempo y esfuerzo que los equipos de Temu dedican a reforzar los ensayos internos de productos".



Temu y Bureau Veritas colaboran desde 2023 en pruebas de productos, controles aleatorios por muestreo, servicios de ensayo prestados por terceros a los vendedores y formación para vendedores. Esta colaboración abarca categorías como los productos textiles, los artículos eléctricos y electrónicos, los productos de belleza y cuidado personal, los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos, los equipos de protección individual y la joyería.



Temu también estudia nuevas colaboraciones con organizaciones especializadas en ensayos para ampliar y reforzar su capacidad interna de ensayo de laboratorio.



La iniciativa forma parte de una inversión más amplia de Temu en seguridad de los productos y cumplimiento normativo. La compañía prevé invertir aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses en cumplimiento normativo y garantía de calidad a escala mundial en 2026, el doble de lo invertido en 2025.



Además de sus laboratorios ubicados en almacenes, Temu colabora con más de 60 entidades independientes de ensayo de todo el mundo. La compañía también ha ampliado sus programas de formación para vendedores, entre ellos una serie de iniciativas anunciada recientemente que pone en contacto a los vendedores con especialistas en ensayos y cumplimiento normativo para ofrecer orientación práctica sobre los requisitos normativos, las pruebas de productos y la certificación.

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