Tencent Games iluminó gamescom 2025 con estrenos mundiales, franquicias icónicas y productos audaces (1)

Más de cientos de miles de visitantes experimentaron la acción en más de una docena de títulos, lo que marca la presencia más expansiva de Tencent Games hasta el momento en gamescom

COLONIA, Alemania, 27 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Tencent Games, una plataforma global líder en desarrollo, publicación y operaciones de videojuegos, brilló con su mayor presencia en gamescom 2025, recibiendo a cientos de miles de visitantes en sus stands y captando la atención mundial con sus estrenos en Opening Night Live ("ONL"). Los aficionados participaron en sesiones de demostración prácticas y exploraron nuevas funciones y experiencias inmersivas en más de una docena de títulos de estudios y divisiones editoriales, propios y asociados de Tencent Games. Además de los juegos que se destacan a continuación, muchos otros estudios de la familia Tencent Games de todo el mundo también participaron en gamescom, mostrando nuestra presencia global y nuestro ecosistema.

Estrenos mundiales y emocionantes tráilers en Opening Night Live

Este año, en gamescom ONL, organizada por Geoff Keighley, Tencent Games reveló a nivel mundial varios títulos nuevos y muy esperados, como Fate Trigger, Honor of Kings: World y Project Spectrum.

Delta Force (Team Jade): el juego de disparos en primera persona (FPS) gratuito definitivo por equipos estrenó su trailer de lanzamiento para consolas en el Opening Night Live. Ya disponible oficialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el juego permite a los jugadores de consola y PC formar escuadrones en cualquier momento para una guerra sin límites. Gracias a la sincronización de datos entre plataformas, el progreso se transfiere sin problemas: regístrese una vez y juegue donde quiera. Para celebrar el lanzamiento, el Black Hawk Down DLC gratuito también está disponible para consolas.

Fate Trigger (Saroasis Studios) – Con el estreno de un nuevo trailer en ONL, Fate Trigger aporta un giro único al género de los shooters al combinar héroes inspirados en el anime con mecánicas modernas de shooter táctico, cuidadosamente diseñadas para un público global. Fate Trigger se lució en gamescom con una actuación de cosplay y competiciones en directo con streamers, ya que no solo es un juego multiplataforma, sino un universo vivo creado para los amantes del anime. El juego acaba de anunciar una exitosa beta cerrada para PC en julio, junto con nuevos personajes, armas y vehículos para elevar la emocionante aventura de los Awakeners. Aprovechando la gran afluencia de público, Fate Trigger lanzará una perspectiva en primera persona para modos de juego seleccionados y su acceso anticipado está previsto para el primer trimestre de 2026.

Honor of Kings: World (TiMi Studio Group) – Durante ONL, los fans se sorprendieron con un nuevo trailer del RPG de acción y aventuras multijugador de fantasía oriental, que muestra los impresionantes paisajes de Primaera y mundos mitológicos únicos ambientados en el universo de Honor of Kings. La demo práctica para PC, con batallas cooperativas contra jefes, estuvo disponible por primera vez para jugadores internacionales, ofreciendo a los fans un vistazo al diseño de combate dinámico y cambiante, las mecánicas cooperativas y el entorno inmersivo del juego. Los fans también podrán disfrutar de un desafío cooperativo especial contra el recién revelado jefe Bi Fang en el escenario, lo que les dará aún más motivos para entusiasmarse con el juego.

Project Spectrum (Team Jade) – Desarrollado por Team Jade, Project Spectrum hizo su debut mundial en ONL. Impulsado por Unreal Engine 5, este título insignia fusiona acción táctica FPS por escuadrones con combate asimétrico, ambientado en un mundo inmersivo y lleno de misterio. El tráiler de tres minutos sumerge a los espectadores en una tensa sesión informativa posterior a la misión, donde un oficial superior interroga a un miembro conmocionado sobre su desafortunada aventura. Project Spectrum llegará a PC con fecha de lanzamiento aún por anunciar.

Experiencias jugables e inmersivas

La sala de exposiciones rebosaba energía mientras los fans disfrutaban de demostraciones y experiencias interactivas.

Interstellar Utopia (Pixel Software) – Los aficionados a los viajes espaciales y los juegos de supervivencia también pudieron probar Interstellar Utopia en gamescom. Esta nueva aventura sandbox multiplataforma permite a los jugadores encarnar a Cyborgs, transportándolos a través de amplias e ilimitadas galaxias donde pueden navegar por extensos sistemas estelares, experimentar con la construcción creativa y explorar un sinfín de posibilidades en un universo cósmico inmersivo de ciencia ficción. Una de las atracciones principales del stand fue la Estación de Carga de Conciencia, una instalación interactiva especialmente diseñada que se convirtió en el punto de encuentro para los entusiastas de los videojuegos y la ciencia ficción.

PUBG MOBILE (Co-devsarrollao por LIGHTSPEED STUDIOS de Tencent Games y KRAFTON, Inc.) – Siguiendo redefiniendo el género Battle Royale, PUBG MOBILE presentó una jugabilidad con temática fantasmal y UNFAIL, el nuevo modo PvP asimétrico que ofrece una emocionante persecución entre el poderoso Depredador y los Supervivientes. Esto formó parte de la experiencia de producto "Beyond Battle Royale" de PUBG MOBILE en gamescom. Los fans también pudieron disfrutar de un adelanto de la temática "Spooky Soiree" de su versión 4.0, con diversas habilidades y mecánicas fantasmales próximamente, experiencias de creación y juego in situ en el Mundo de las Maravillas, así como actividades interactivas con los creadores de contenido de PUBG MOBILE.

Rust Mobile (con licencia official de Facepunch Studios) – Fiel al original, Rust Mobile se presentó oficialmente en gamescom con su primera experiencia global de demos, lo que marca una importante expansión de la plataforma de la aclamada y apreciada franquicia Rust. Ahora, los jugadores pueden aventurarse en el implacable mundo abierto de Rust, enfrentarse a intensos desafíos de supervivencia, construir bases estratégicamente y disfrutar de emocionantes combates PvP, todo en la palma de su mano.

Terminull Brigade (PewPew Games) – Terminull Brigade sumerge a un equipo de jugadores en un mundo inmersivo con acción de disparos pícaros cooperativos y de ritmo rápido dentro de una construcción de realidad virtual en declive conocida como Nullverse. El juego ya se lanzó oficialmente a nivel mundial y está disponible gratis enSteam y la Epic Store!

En todos los stands, las demostraciones prácticas y experiencias atractivas crearon un entorno inmersivo donde los asistentes pudieron previsualizar las características clave de cada juego, generando entusiasmo por lo que está por venir.

Innovación y liderazgo en la industria en el punto de mira

Más allá de la exposición, Tencent Games demostró su liderazgo global en innovación y colaboración con desarrolladores. En gamescom, Tencent Games demostró su compromiso de liderar la creación de un futuro sostenible para la industria del videojuego. Rick Li, productor de PUBG MOBILE, se unió a colegas de la industria de Ubisoft, Unity y Xbox en el panel "Jugando por el Planeta", compartiendo consejos sobre cómo reducir las emisiones iniciales durante el desarrollo, a la vez que involucra a los jugadores para inspirar un cambio significativo.

Rick Li, productor de PUBG MOBILE comentó, "Debemos aprovechar al máximo los videojuegos como medio y aprovechar su influencia natural. Los jugadores tienen un gran interés en el contenido que promueve acciones positivas contra el cambio climático. Todos tenemos la responsabilidad de unir a los jugadores y trabajar juntos para impulsar un cambio positive". Recientemente, PUBG MOBILE lanzó su campaña Play For Green, como parte del Green Game Jam organizado por Playing For The Planet con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para crear contenido inmersivo que eduque e involucre a una audiencia global en la lucha por la protección del planeta.

Además, en devcom, Tencent Games presentó VISVISE, su solución de creación de juegos basada en IA. Con herramientas como GoSkinning y MotionBlink, que automatizan el rigging y skinning de personajes y optimizan la producción de animación 3D manteniendo la alta fidelidad, VISVISE permite a los desarrolladores trabajar de forma más inteligente, centrándose en la creatividad y la innovación. El investigador principal de IA, Zijiao Zeng, ofreció un primer vistazo a cómo la solución revoluciona los procesos actuales de animación de juegos 3D durante la sesión Redefiniendo la producción de animación con IA: innovación integral en la animación de personajes.

Basándose en su presentación de innovaciones centradas en los desarrolladores, la sesión La guerra invisible contra las trampas en los juegos móviles: una perspectiva de defensa global, a cargo de Yue Wang, director de operaciones antitrampas, presentó contramedidas especializadas y estrategias de defensa contra trampas dirigidas. Por su parte, Merle Chen, jefe de audio, Shuai Zhen, diseñador de sonido, y Luke Wang, diseñador de audio de Tencent Games, revelaron cómo se utilizó el diseño de sonido para recrear la intensidad y la emoción de los campos de batalla en Smoke and Echoes: Sound Narrative in Delta Force: Black Hawk Down.

La presencia de Tencent Games en gamescom 2025 celebró el poder del juego para conectar a creadores, jugadores y comunidades de todo el mundo, dando vida a una visión de un futuro más creativo y conectado para los videojuegos globales.

