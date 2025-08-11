Tencent Games regresa a gamescom 2025 con su mayor línea de juegos globales (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Tencent Games, plataforma global líder en desarrollo, publicación y operaciones de videojuegos, se complace en anunciar su participación en gamescom 2025, que se celebrará en Colonia, Alemania, del 20 al 24 de agosto. La presentación de este año representa la mayor presencia de la compañía hasta la fecha, destacando más de una docena de títulos innovadores de sus estudios propios y asociados, así como de sus divisiones editoriales. Desde franquicias icónicas hasta creaciones originales y audaces, y tecnologías de juego de vanguardia, Tencent Games está moldeando el futuro de los videojuegos impulsando la innovación y fomentando conexiones más profundas en la comunidad global de videojuegos.

Presencia de Tencent Games en gamescom 2025

En el inicio de su gamescom más ambiciosa hasta la fecha, Tencent Games desempeña un papel fundamental en la construcción de un futuro sostenible para la industria de los videojuegos. Rick Li, productor de PUBG MOBILE, participará en el panel "Jugando por el Planeta" (P4P) durante la gamescom el 21 de agosto. Junto con otros líderes de la industria como Ubisoft, Unity Technologies y Xbox, Li participará en el panel "Superar el impacto: Cómo las consolas, los motores y los juegos AAA impulsan la eficiencia en las fases iniciales e inspiran acciones en las fases finales con los jugadores". Este debate destacará cómo los diferentes sectores de la industria de los videojuegos pueden contribuir en las fases iniciales reduciendo las emisiones, a la vez que involucran a los jugadores en las fases finales para concienciar sobre el medio ambiente e inspirar acciones significativas.

Además, Tencent Games compartirá información valiosa en devcom, la conferencia para desarrolladores de gamescom, que se celebrará del 18 al 19 de agosto. El 18 de agosto, se analizarán innovaciones tecnológicas como la IA y el antitrampas, seguidas de un análisis profundo del papel del lenguaje audiovisual en Delta Force: Black Hawk Down el 19 de agosto. Además, VISVISE, la solución de desarrollo de juegos impulsada por IA de Tencent Games, hará su debut mundial en gamescom y devcom. Las herramientas de IA GoSkinning y MotionBlink transformarán los procesos de producción y mejorarán la eficiencia del desarrollo al automatizar el flujo de trabajo de skinning de personajes y la captura de movimiento. Estas esperadas innovaciones y herramientas propias se presentarán en el stand B2B de Tencent Games (pabellones 4 y 4.2), lo que subraya su compromiso con la colaboración global y el desarrollo tecnológico.

Llevando los títulos de juegos más populares al escenario global

En el piso de exposición, TiMi Studio Group junto con otros estudios de Tencent presentarán una ola de nuevos títulos de juegos y actualizaciones en una amplia gama de géneros.

Esto es lo que los aficionados pueden esperar de Tencent en gamescom este año:

Fate Trigger (Saroasis Studios) – Combinando el estilo anime con la acción táctica, Fate Trigger ofrece una nueva perspectiva del género Battle Royale: un juego fácil de aprender, gratificante de dominar y apto para jugadores de todos los niveles. En su reciente beta cerrada, el juego presentó importantes actualizaciones, incluyendo nuevos personajes jugables, modos de juego y poderosos objetos. Para sorprender a los jugadores en la gamescom, Fate Trigger estrenará un nuevo tráiler en la Noche Inaugural en Vivo, junto con emocionantes experiencias prácticas en el pabellón 6, stand B-051.

Honor of Kings: World (TiMi Studio Group): este nuevo y muy esperado juego de rol de aventuras multijugador, una sorprendente reinvención de la fantasía oriental del universo de Honor of Kings, se revelará en la gamescom Opening Night Live 2025. Los visitantes tendrán la oportunidad exclusiva de experimentar este nuevo mundo en el stand de Honor of Kings: World (pabellón 9, stand B040), que incluye una demostración práctica con compatibilidad con mouse, teclado o controlador, un desafío contra un jefe en el escenario y divertidas oportunidades para tomar fotografías.

Interstellar Utopia (Pixel Software): Anteriormente conocido como Silicon Universe, Interstellar Utopia es un sandbox cósmico abierto y multiplataforma que invita a los jugadores a explorar vastas galaxias sin límites, sin pantallas de carga ni barreras de servidor. Los aficionados a la exploración espacial y las experiencias interestelares ahora pueden explorar vastas galaxias habitadas por diferentes civilizaciones y cíborgs en una demo práctica del juego, disponible durante la gamescom en el pabellón 10.1 B-053.

PUBG MOBILE (Codesarrollado por LIGHTSPEED STUDIOS de Tencent Games y KRAFTON, Inc.) – PUBG MOBILE continúa innovando, como lo demuestra su esperadísima jugabilidad con temática fantasmal. Esta nueva experiencia, disponible en la versión 4.0, ofrecerá a los jugadores diversas habilidades y mecánicas fantasmales que deberán dominar. Unfail, el nuevo modo PvP asimétrico, también se lanzará con la versión 4.0. El compromiso de PUBG MOBILE de ofrecer a su comunidad contenido novedoso y atractivo se traduce en una experiencia que va más allá del Battle Royale. Se ofrecerán demos prácticas a los jugadores durante la gamescom en el pabellón 6.1, stand C-071-A070.

Rust Mobile (con licencia oficial de Facepunch Studios): Fiel al espíritu inquebrantable del original, Rust Mobile ofrece una experiencia de supervivencia que los fans conocen y adoran. Desde la exploración en mundo abierto y el despiadado combate PvP hasta la construcción de bases y la tensión de la confianza y la traición, la versión móvil captura la esencia de Rust. Los jugadores tendrán la oportunidad de ser de los primeros en probar una demo exclusiva de Rust Mobile en la gamescom, en el pabellón 6 C-051g, revisitando el vasto mundo de Rust en dispositivos móviles.

Terminull Brigade (PewPew Games): Ambientado en una construcción de realidad virtual en colapso conocida como Nullverse, Terminull Brigade pone a los jugadores en la piel de los Rogueteers, un grupo de guerreros digitales que luchan por liberar el Nullverse de los malévolos algoritmos de las sombras. Este shooter cooperativo de acción roguelike se lanzó oficialmente a nivel mundial el 30 de julio, y PewPew Games ofrecerá una experiencia inmersiva a los jugadores durante la gamescom, incluyendo una experiencia práctica y más sorpresas en el pabellón 6 C-051g.

Únase a Tencent Games en gamescom 2025 para ver y experimentar de primera mano cómo está colaborando con sus estudios para construir el futuro de los juegos globales.

Acerca de Tencent Games

Tencent Games se fundó en 2003 y, desde entonces, se ha convertido en una plataforma global líder en desarrollo, publicación y operación de videojuegos, además de ser el operador de la mayor comunidad de juegos en línea de China. Se dedica a ofrecer experiencias de entretenimiento interactivo atractivas y de alta calidad a jugadores de todo el mundo. Tencent Games ofrece actualmente más de 170 juegos desarrollados y licenciados internamente en 200 países y regiones, lo que proporciona a cientos de millones de usuarios experiencias de entretenimiento interactivo multiplataforma. Honor of Kings, PUBG MOBILE, League of Legends, Call of Duty: Mobile y Brawl Stars son algunos de nuestros títulos más populares a nivel mundial.

APÉNDICE: Detalles sobre los espacios de conversación de Tencent Games en Devcom

Tencent Games en la Conferencia de desarrolladores Devcom

The Invisible War Against Mobile Game Cheats – A Global Defense Perspective (La guerra invisible contra las trampas en los juegos móviles: una perspectiva de defensa global

Lunes, 18 de agosto de 2025, de 12:45 a 13:15 h en la Etapa 2 - Pista Móvil | Confex Nivel 1

Yue Wang, director de operaciones antitrampas en Tencent Games

AI Redefining Animation Production – End-to-end Innovation in Character Animation (La IA redefine la producción de animación: innovación integral en la animación de personajes)

Lunes, 18 de agosto de 2025, de 13:45 a 14:15 h en el escenario 5 - Confex Nivel 2

Zijiao Zeng, investigador principal de inteligencia artificial en Tencent Games

Smoke and Echoes: The Violence and Poetry of Sound Narrative in 'Delta Force: Black Hawk Down' (Humo y ecos: La violencia y la poesía de la narrativa sonora en 'Delta Force: Black Hawk Down')

Martes, 19 de agosto de 2025, de 11:15 a. m. a 12:15 en el Escenario 1 - Confex Nivel 1

Merle Chen , responsable de audio de Tencent Games

Shuai Zhen , diseñador de sonido de Tencent Games

Luke Wang , diseñador de audio de Tencent Games

