Tendencia 2025: El aire acondicionado se reinventa como herramienta de salud en épocas de alergias

Tecnología, bienestar y purificación del aire: Grupo Aplus nos cuenta cómo la climatización avanza hacia un modelo centrado en las personas

Durante años, el aire acondicionado ha sido percibido como una solución funcional para combatir el calor, o el frío. Pero esta visión está cambiando. En 2025, el foco ya no está solo en la temperatura, sino en el bienestar emocional, la calidad del aire interior y la salud de quienes habitan los espacios. Y en esta evolución, el sector de la climatización está dando pasos sustanciales.



Hoy, los consumidores no solo buscan eficiencia energética: exigen un confort que se adapte a su estilo de vida, mejore su descanso, cuide su salud respiratoria y les ayude a sentirse bien en casa. Una necesidad creciente tras años de incremento del teletrabajo, más tiempo en casa por el uso de la tecnología y un aumento de patologías respiratorias asociadas a la mala ventilación.



Marcas líderes como LG ya llevan tiempo dando forma a esta nueva visión con productos diseñados para algo más que enfriar o calentar una estancia. Por ejemplo, su gama Confort de aire acondicionado por conductos integra tecnologías pensadas para crear entornos saludables, con un enfoque en el bienestar familiar.



Entre sus innovaciones más destacadas se encuentra el Ionizador Plasmaster Plus, una tecnología que libera iones para eliminar bacterias, virus y partículas nocivas presentes en el aire. Según datos testados del fabricante, es capaz de neutralizar hasta un 99 % de ciertos microorganismos y alérgenos comunes en interiores.



Además, la función de limpieza automática con tecnología UVnano en los ventiladores internos garantiza que el equipo permanezca higienizado a lo largo del tiempo, evitando la propagación de bacterias dentro del sistema.



Pero no solo se trata de salud. Opciones como el modo Aire Suave permiten disfrutar de una brisa indirecta que no molesta, especialmente pensada para momentos de descanso, meditación o estudio. Este tipo de flujo, más natural y menos invasivo, se está convirtiendo en un estándar entre los consumidores más exigentes. Estos modelos incorporan el compresor R1, que combina eficiencia y bajo nivel sonoro, mejorando aún más el descanso.



"Estamos viviendo un cambio claro en las prioridades de nuestros clientes", explica Luis Quesada Molina, director comercial de Grupo Aplus. "Cada vez más personas nos preguntan por equipos que purifiquen el aire, se adapten a sus rutinas o les ayuden a crear un ambiente más confortable en casa. El aire acondicionado se ha convertido en una herramienta de autocuidado".



Estudios recientes, como el publicado por la Asociación Coreana de Limpieza del Aire, vinculan la calidad del aire con el estado anímico, la concentración y el descanso. Un ambiente mal climatizado o cargado de contaminantes puede aumentar la irritabilidad y las alergias.



Para instaladores y distribuidores, esta evolución representa una oportunidad: ofrecer soluciones que mejoren la vida de las personas. Marcas como LG, que ya integran esta visión en su desarrollo de producto, se posicionan con fuerza en un mercado que valora cada vez más la salud, la eficiencia y el confort emocional.



Desde Grupo Aplus recuerdan que estos sistemas ya están disponibles y pueden integrarse tanto en obra nueva como en sustituciones.

