Tendencias en marketing digital: ¿qué novedades habrá en 2026 y cómo adaptarse a ellas?

MADRID, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch ha encuestado a más de 1000 profesionales del marketing y ha analizado más de 18 millones de conversaciones en línea para descubrir las tendencias más destacadas del marketing digital para 2026.

La IA ha provocado una sobreproducción de contenidos que frustra a los internautas. El 50% de los profesionales del marketing afirman que los contenidos auténticos y espontáneos serán tendencia clave en 2026 .

. El 23% de los especialistas en marketing cree que la promoción de compras gratificantes, los pequeños placeres, será una tendencia fuerte en 2026 .

. El marketing de la nostalgia se consolida con más de 43 millones de conversaciones en línea.

se consolida con más de 43 millones de conversaciones en línea. Las marcas se acercan físicamente a su público , cansado de lo digital, y el 57% de los organizadores de eventos observaron un aumento de la asistencia presencial en 2025.

, cansado de lo digital, y el 57% de los organizadores de eventos observaron un aumento de la asistencia presencial en 2025. Los consumidores se muestran críticos con los contenidos excesivamente comerciales y las conversaciones sobre este tema se dispararon un 54% en 2025.

y las conversaciones sobre este tema se dispararon un 54% en 2025. El 67% de los especialistas en marketing observan que el comportamiento de búsqueda evoluciona hacia la inteligencia artificial y el descubrimiento en redes sociales .

. Las marcas tendrán que comprender los códigos de la generación Alpha, que actualmente representa 100 000 millones de dólares en poder adquisitivo, para seducirla.

Las 11 tendencias destacadas

1. La IA ha impulsado la creación de contenidos. Los usuarios denuncian el slop

El término se refiere a contenidos descuidados generados por IA o sin interés. Las menciones de slop aumentaron más de un 200% en 2025 y el 82% de ellas son negativas. El público se decanta por contenidos de marca auténticos, originales y humanos. La clave: utilizar la IA de forma responsable, produciendo mensajes de calidad revisados por humanos.

2. Integrarse en las tendencias en lugar de aprovecharlas

La era del trendjacking está llegando a su fin. En 2026, los consumidores darán prioridad a las marcas que enriquecen los momentos culturales, no a las que intentan apropiarse de ellos. El 50% de los profesionales del marketing cree que el contenido auténtico y espontáneo será una tendencia importante en 2026.

3. Atreverse vuelve a estar de moda

La tendencia a la uniformización ha pasado a la historia. Con flujos saturados de contenido generado por IA, la superficialidad se detecta de inmediato. Los consumidores quieren ver que una marca se preocupa por sus productos, comunidades e impacto. En 2026, las marcas que triunfen serán aquellas que se atrevan a mostrar su compromiso.

4. La cultura de los pequeños placeres está experimentando un verdadero auge

Ante el aumento del coste de la vida y el estrés diario, la gente encuentra consuelo en pequeños placeres como un dulce o un juguete retro. El 23% de los profesionales del marketing cree que la promoción de pequeñas compras gratificantes será tendencia fuerte en 2026, con menciones superando las 40,000 al mes.

5. El marketing de la nostalgia se instala de forma duradera

Las conversaciones sobre nostalgia aumentaron un 18% en 2025, alcanzando más de 43 millones. Independientemente de la edad, los temas predominantes son platos reconfortantes, juegos retro, moda vintage y recuerdos de la infancia.

6. Los empleados son ahora arquitectos de la marca, no simples portavoces

El contenido generado por empleados se ha convertido en una herramienta de branding participativo. Los empleados contribuyen a dar forma a la imagen y el discurso de una marca antes del lanzamiento de campañas oficiales. Según LinkedIn, el contenido compartido por empleados genera una tasa de clics dos veces superior al publicado por la empresa.

7. La audacia estratégica es una ventaja importante

En 2026, las marcas deberán aprender a transgredir ciertas reglas. Las más exitosas serán aquellas que apuesten por la irreverencia, la autocrítica y el caos en lugar del refinamiento. El contenido excesivamente pulido ya no es suficiente: los consumidores buscan el factor humano.

8. El cansancio digital empuja a las marcas a encontrarse con los consumidores fuera de línea

Las experiencias en el mundo real crean recuerdos emocionales más fuertes. El 57% de los organizadores de eventos observaron un aumento de la asistencia presencial en 2025, y el 75% de los participantes afirman que las experiencias inmersivas les ayudan a desconectar. En 2026, las marcas de éxito irán al encuentro de las personas.

9. El público ya sabe descifrar los mecanismos de las marcas en redes sociales

Los internautas reconocen un anuncio diseñado para generar engagement o un vídeo guionizado para hacerse viral. Y cada vez lo denuncian más. Las conversaciones sobre escucha y análisis de redes sociales aumentaron un 29% en 2025. Las discusiones sobre algoritmos y tácticas de marketing se dispararon un 54%. Las marcas deben comprender no solo lo que dice la gente, sino también lo que observa.

10. La IA está cambiando profundamente cómo los consumidores descubren las marcas

El 67% de los especialistas observan que el comportamiento de búsqueda evoluciona hacia la IA y el descubrimiento social. El posicionamiento natural tradicional ya no es suficiente: hay que invertir en GEO (Generative Engine Optimization). Reddit y LinkedIn están entre las cinco plataformas más citadas. La IA también analiza imágenes, leyendas y transcripciones, por lo que es necesario garantizar comunicación coherente en todos los puntos de contacto.

11. La Generación Alpha ya no es un objetivo lejano

Sus miembros más mayores acaban de cumplir 15 años, la edad de navegar por redes sociales e influir en tendencias. Esta generación tiene un poder adquisitivo de 100,000 millones de dólares y considerará a la IA como una colaboradora creativa. Las marcas que sepan llegar a esta generación abandonarán las estrategias tradicionales para crear experiencias interactivas y estar presentes donde ya se encuentra.

Metodología

Este informe combina una encuesta a más de 1000 profesionales del marketing con el análisis de Brandwatch Consumer Research de conversaciones en línea entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025. Los expertos internos analizaron diariamente los datos y las tendencias para validar y perfeccionar las conclusiones.

