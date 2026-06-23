Tenerife se convierte en la capital gastronómica de España con la 1ª final de El Reto de MasterChef

Representantes del Cabildo de Tenerife - Laura Soler

(Información remitida por la empresa firmante)

Tenerife, 23 de junio de 2026.-

Santiago del Teide acogerá del 26 al 28 de junio tres jornadas de competición, showcookings, experiencias gastronómicas y actividades abiertas al público. Más de 90 concursantes y creadores de contenido que suman más de 27 millones de seguidores participarán en uno de los mayores eventos gastronómicos y de entretenimiento del año en Canarias

Tenerife será el escenario, desde el 26 al 28 de junio, de la primera final presencial del El Reto de MasterChef, una experiencia única que convertirá a Santiago del Teide en el epicentro nacional de la gastronomía, el entretenimiento y la creación de contenido digital.



Durante 3 jornadas, 90 participantes competirán acompañados con algunos de los mejores influencers del país, en un evento único que combinará gastronomía, ocio, cultura local y experiencias para todos los públicos. Los perfiles participantes superan los 27 millones de seguidores en redes sociales, lo que hará de Tenerife el centro de atención de miles de seguidores tanto digitales como presenciales.



Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de destacados creadores de contenido, personalidades del entretenimiento y referentes de la gastronomía que ejercerán de Team Leaders de la competición. Entre ellos destacan Raquel Meroño junto a su hija Martina, Nagore Robles, Rubén Garcia, Estefania de Andrés, Luzu, Chefenials y Daniel del Toro, quienes acompañarán y asesorarán a los participantes durante las pruebas.



La programación cuenta con la participación, entre otros, del humorista, actor y presentador Alex O’Dogherty, que ejercerá como comentarista oficial del evento.



El evento forma parte de la II edición de El Reto de MasterChef, un proyecto participativo que es parte del talent gastronómico más importante del mundo.



Tras reunir a más de 8.000 participantes y generar más de 150 millones de impactos acumulados en la primera edición, el proyecto continuó su expansión con nuevas iniciativas territoriales que impulsan la promoción turística, dinamizan la economía y dan visibilidad a la cultura local.



Esta iniciativa, organizada por el Cabildo de Tenerife, a través de su Área de Comercio y Apoyo a la Empresa, y la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide, volverá a convertir a la isla en el escenario donde participantes y creadores de contenido vivirán tres días inolvidables. El proyecto, impulsado firmemente por Lope Afonso, Krysten Martín y Emilio Navarro Castanedo, cuenta además con la colaboración de diversas entidades, instituciones y empresas comprometidas con una propuesta que sigue apostando por poner en valor el talento, la gastronomía y el territorio.



Esta edición cuenta con el apoyo de INTERPORC como patrocinador principal, que participará con su reconocido "Spanish Bocata" y demostraciones de corte de jamón. También colaboran Dialprix Canarias, Galletas Gullón, Cosori, Avomix y Harinas P.A.N. Asimismo, Binter participa como proveedor logístico oficial, facilitando el desplazamiento de concursantes, invitados y creadores de contenido hasta Tenerife.



La organización agradece igualmente la colaboración de los proveedores locales Danone Canarias, Panadería Zulay, Dorada Especial, Bodegas El Lomo y Tirma, que se suman a esta gran celebración de la gastronomía y el talento. Así como The Show Room Mag quien organizará el cóctel de bienvenida en el club Monkey Beach de costa de Adeje y serán los impulsores de la zona VIP del evento.



Sobre MasterChef World

El Reto de MasterChef nace con el objetivo de convertir la gastronomía en un punto de encuentro entre personas, territorios y culturas, generando experiencias que combinan aprendizaje, entretenimiento y participación activa. Además, los tres mejores concursantes a lo largo del año avanzarán directamente al programa 0 de MasterChef España de 2027, cuando se desarrolle la decimoquinta edición.



MasterChef World es el ecosistema experiencial y de entretenimiento gastronómico vinculado al universo MasterChef. A través de competiciones, contenidos digitales y eventos presenciales, conecta gastronomía, comunidad y entretenimiento en una propuesta abierta a cualquier persona apasionada por la cocina.



Este evento es posible gracias al apoyo de INTERPORC como patrocinador principal que participará con su famoso "Spanish Bocata" y enseñando la técnica de corte de jamón, así como de los partners Dialprix Canarias, Galletas Gullón, Cosori, Avomix y Harinas P.A.N. Además, Binter participa como proveedor logístico oficial del evento, facilitando el desplazamiento de participantes, invitados y creadores de contenido hasta Tenerife.



Asimismo, la organización agradece la confianza de los proveedores locales Danone Canarias, Panadería Zulay, Dorada especial y Tirma por acompañar al proyecto en esta aventura gastronómica.







Contacto

Nombre contacto: Rocío Guerrero Ariza

Descripción contacto: MC World APP / Departamento de comunicación

Teléfono de contacto: 695600539



