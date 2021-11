Tenerife, la gran protagonista de la inauguración de San Sebastián Gastronomika

El chef de MB Abama**, Erlantz Gorostiza, presentado por Martin Berasategui, desveló las infinitas posibilidades del cochino negro. Los Vinos de las DO de Tenerife asombraron con una Gran Cata dirigida por Pepe Hidalgo y Custodio Zamarra, y el chef José Bartolo (restaurante Casa Solla) fue declarado vencedor del I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de Tenerife, con "Piña, gofio y galleta" y 'sold out' del stand-restaurante de Tenerife en la feria

Con la asistencia en Donosti del consejero de Agricultura, Javier Parrilla, el consejero delegado de Turismo Tenerife, David Pérez y la directora de insular de Turismo del Cabildo, Laura Castro, Tenerife, con sus 200 metros cuadrados, el stand de Tenerife resultó un importante punto de atracción para prensa, chefs nacionales e internacionales y congresistas. Parrilla destacó la importancia "de presentar aquí los productos del sector primario, esos que luego plasmamos en platos que los isleños sentimos muy nuestros y podemos hacer llegar a nuestros visitantes". Por su parte, Castro insistió en que "Tenerife quiere demostrar aquí que nuestro destino tiene mucho que ofrecer: gastronomía y buenos vinos para despertar emociones" y en esta misma línea, Pérez, apuntó que "la isla se consolida como destino gastronómico con sus productos, sus seis denominaciones de origen y grandes profesionales para diversificar un destino, de por sí, único".

Ponencia 'Cochino negro de Tenerife, una emoción ancestral'

El chef Erlantz Gorostiza (MB Abama**) desarrolló en el escenario del auditorio del Kursaal la historia del cochino negro de Tenerife, de 2.500 años de antigüedad, procedente del norte de África y cruzado luego con los ibéricos traídos a la isla por los conquistadores españoles, para luego plasmar culinariamente sus excepcionales cualidades organolépticas, gracias a su alta infiltración grasa intramuscular. La expresión de este gran producto se hizo patente en los platos contemporáneos de Goristiza como el "Corte helado de piel de cochinillo con helado de espárrago blanco y naranja", el "Cochinillo sobre crema de limón, membrillo de vino tinto y cilindros de manzana al cardamomo" o las "Variedades de maduración de costillar" todo un espectáculo de contraste en seco, por un lado, frente al macerado en manteca durante 70 días.

Una exclusiva Gran Cata con los Vinos de Tenerife

Bajo el concepto de “Los blancos volcánicos al abrigo del Teide”, el enólogo Pepe Hidalgo y el sumiller Custodio Zamarra mostraron a los asistentes a la cata, que llenaron por completo la Sala 10, una de las partes más fascinantes de la amplia vitivinicultura de Tenerife, la de los vinos blancos prefiloxéricos que brotan bajo el influjo del Teide. Los vinos presentados fueron: Pagos de Reverón. Listán blanco ecológico. Reverón. DO Abona. 2021; Atlante listán blanco + albillo. Atlante. DO Valle de la Orotava. 2019; El Roquillo. Listán blanco + gual. Ambora. DO Tacoronte Acentejo. 2020; Tágara Marmajuelo. Bodegas Insulares Tenerife. DO Ycoden Daute Isora. 2020; Callius verdello. Cándido Hernández Pío. DO Güímar. 2020; y El Sitio malvasía aromática. El sitio de San Juan. DOP Islas Canarias. 2019. Pero la cata, además, tuvo una sorpresa final, en contraste, con estos blancos se ofreció a los asistentes dos tintos: Cráter Magma Negramoll. DO Tacoronte Acentejo y Finca Vegas Castellana. DO Abona, ambos de 2018.

Explosión de colores en el I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de Tenerife

Con un panel de finalistas del más alto nivel nacional, donde estaban Andrés Rengel (Mediterráneo Culinary Center, Valencia); Pepe Solla (Casa Solla*, Galicia); Jesús Camacho (Restaurante Donaire, Tenerife); Natalia Merín (El Cenador de Amós***, Cantabria); Joel Castanyé (La Boscana*, Catalunya) y Cristina Gómez (Fierro, Valencia), el jurado, compuesto por Lourdes Plana (presidenta Real Academia de Gastronomía); Tana Collados (TV3); Erlantz Gorostiza (MB Abama); Alberto Luchini (periodista) y Vittorio Castellani (periodista italiano), matizando que “ha habido un nivel de interpretación de las frutas tropicales fuera de serie”, declaró vencedor a José Bertolo (Casa Solla. 1 Michelin), que triunfó con su "Pieles y gofio". Javier Parrilla, consejero de Agricultura y Laura Castro, directora insular de Turismo, junto a Lourdes Plana, hicieron público el fallo y entregaron al ganador el cheque de 1.500 euros y una cesta con productos premium de Tenerife.

La cocina, los productos y los vinos de Tenerife, los grandes atractivos del gran stand-restaurante de Tenerife

El stand-restaurante de Tenerife, ubicado en el mismo centro de la feria, fue un completo hervideros para atender a chefs, periodistas y empresarios del sector que quisieron conocer de primera mano los productos de la isla, descubriendo en profundidad los vinos de Tenerife servidos en el Túnel por enólogos y sumilleres, además de degustar las especialidades culinarias, en formato de desayuno saludable, almuerzo y merienda premium. Con un lleno total, este lunes propuso unas “visitas guiadas gastronómicamente”, con despliegue audiovisual paralelo, por las costas atlánticas (desayuno), el cochino negro (almuerzo) y los quesos (merienda) armonizadas con los Vinos de Tenerife.

Gracias a un potente equipo de cocina y sumillería, el stand-restaurante ofreció un total de 135 servicios al nivel de un gran restaurante. Entre los chefs, periodistas y profesionales que pasaron por el stand, Ignacio Medina (7 Caníbales), Yaiza Saiz (La Vanguardia), Tana Collados (TV3 Barcelona), el canadiente Gerry Shikatani o el freelance Alberto Luchini, entre otros. Además, pasaron por el stand, chefs como Oriol Castro y Eduar Estruch (Disfrutar**), Xavier Pellicer (Xavier Pellicer*) o Martín Berasategui que, visiblemente emocionado, dijo que "la isla me ha ofrecido proyectos a los que no se podía decir que no y por ello me siento afortunado y os llevo en mi corazón".

Y mañana martes…

Un programa imperdible durante todo el día en el stand-restaurante. Desayuno saludable de medianías y senderos. A las 12.30, cata-taller de vinos volcánicos y atlánticos. Almuerzo dedicado a las famosas papas de color o antiguas, en una vertiginoso vertical creativa. Y para la merienda, las mieles de Tenerife tuneadas contemporáneamente por el equipo de cocina. Y, durante todo el día, el Túnel de los Vinos de Tenerife.

