Tenerife se ubica en el centro de las tendencias del retail fusionando paisaje natural y tecnología digital

El premiado estudio External Reference crea una experiencia innovadora en la isla, inspirada en su paisaje volcánico. El Centro Comercial The Corner en Costa Adeje, con sus más de 2500 m transforma el modelo tradicional de retail mediante una propuesta inmersiva que fusiona arquitectura, tecnología y cultura local

External Reference, estudio internacionalmente reconocido por su enfoque en el diseño experiencial y liderado por Carmelo Zappulla, lanza su último proyecto en Tenerife: el Centro Comercial The Corner en Costa Adeje. Esta intervención de más de 2500 m propone una transformación del retail tradicional mediante una arquitectura que conecta de manera profunda con el paisaje local.



Situado junto al paseo marítimo de Playa del Duque, The Corner se emplaza en un enclave único en la costa sur de Tenerife. Su diseño—distribuido en dos niveles descendentes—rinde homenaje a la identidad volcánica de la isla a través de geometrías orgánicas, texturas minerales y tecnología inmersiva. Cada detalle está pensado para transportar al visitante a un universo inspirado en las playas de arena oscura, la roca negra, el océano Atlántico y los contrastes cromáticos del entorno natural.



"Este proyecto nace de la inspiración directa del lugar: un entorno marcado por la lava, el volcán y la piedra volcánica. Queríamos llevar ese universo rocoso a un imaginario más futurista, transformándolo en un nuevo paisaje de compra para The Corner. A través de geometrías paramétricas impresas en 3D, reinterpretamos las morfologías naturales en un entorno artificial que enriquece la experiencia del usuario y redefine la circulación del edificio", afirma Carmelo Zappulla, arquitecto PhD, fundador y director de External Reference.



El corazón del espacio lo ocupa una escultura monumental suspendida en el atrio central, que mediante proyecciones digitales envuelve al visitante en una coreografía de luz, color y movimiento evocadora del ecosistema marino. Esta pieza, junto con una estructura cromada que da la bienvenida desde la calle y una línea lumínica en el techo, conforman el sistema de instalaciones digitales que definen el recorrido.



El interior del centro ha sido completamente reformado para generar una atmósfera sensorial coherente con el imaginario geológico local. Los espacios se revisten con materiales innovadores en una paleta monocromática: suelos de microcemento, lamas grises en el techo y un sistema de paneles impresos en 3D, desarrollados en colaboración con LaMáquina, cuyas texturas irregulares evocan las formaciones rocosas volcánicas.



The Corner incluye una cuidada selección de restaurantes, cafeterías, zonas de descanso y un supermercado, todos integrados bajo un nuevo concepto de centro comercial. Con esta obra, External Reference amplía su portafolio de espacios comerciales de vanguardia, en el que destacan también WOW Concept (Madrid) y las tiendas internacionales de PresentedBy. En todos ellos, el estudio reafirma su visión del retail como un campo en evolución, donde la arquitectura se transforma en experiencia.







