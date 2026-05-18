Tenerity entra en el Awin Power 100, índice de referencia global de marketing de afiliación - Tenerity

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de mayo

Tenerity, compañía especializada en soluciones de fidelización, ha sido incluida en el prestigioso ranking Awin Power 100. Awin, plataforma global de marketing de afiliación con más de 25 años de trayectoria, anualmente identifica a los 100 partners más innovadores e impactantes de su red de más de un millón de socios activos en 35 países. El Awin Power 100 no es un ranking de volumen: es una distinción editorial que reconoce a los partners que están redefiniendo el sector.

La lista incluye perfiles tan distintos como creadores de contenido en TikTok, plataformas fintech, tecnologías de compra basadas en inteligencia artificial, medios globales de primer nivel y soluciones especializadas de loyalty, etc, lo que da una idea de la diversidad y el nivel de exigencia del reconocimiento. Los publishers seleccionados en ediciones anteriores han contribuido a generar para sus anunciantes un retorno medio de 14:1, con un 37% más de ingresos y un 22?icional en ventas (Awin Report, 2022).

“Formar parte del Awin Power 100 nos posiciona donde queremos estar: entre las empresas que están redefiniendo cómo las marcas construyen relaciones duraderas con sus clientes. Que Awin, con más de 25 años de experiencia y presencia en los principales mercados del mundo, reconozca el trabajo de Tenerity entre más de un millón de socios dice mucho del modelo que hemos construido. Significa que estamos haciendo las cosas bien no solo para nuestros clientes, sino para el ecosistema en su conjunto. Nuestra capacidad para conectar a marcas líderes con sus clientes de forma relevante y medible es lo que nos diferencia, y seguimos invirtiendo en soluciones que generan valor real: para las marcas, para sus clientes y para el canal.”, afirma Eduardo Esparza, VP General Manager de Tenerity Iberia & LATAM.

Una muestra de lo que ha llevado a Awin a reconocer a Tenerity: la Tienda Air Europa Suma

La inclusión de Tenerity en este ranking pone en valor su apuesta por la innovación y su capacidad para generar soluciones diferenciales dentro del entorno digital. Un ejemplo de este buen hacer de Tenerity es la Tienda Air Europa Suma, lanzada a finales de 2025 y que ha supuesto todo un hito en el programa de fidelización de la aerolínea. Se trata de un marketplace online diseñado, desarrollado y gestionado en exclusiva para Air Europa por Tenerity, que selecciona marcas de primer nivel y ofrece a los usuarios de la aerolínea el acceso a más de 500 tiendas online de referencia en categorías como moda, tecnología, salud, belleza, hogar y ocio.

La Tienda Air Europa Suma, nació con un planteamiento 100% orientado al cliente, con el objetivo de ofrecer una nueva forma de generar valor dentro del programa de fidelización de Air Europa, ampliando las oportunidades de acumulación de Millas Suma más de allá de los vuelos y reforzando la relación con sus clientes a través de una experiencia de compra integrada, sencilla y relevante para el usuario. Plataformas como esta, logran conectar de forma más directa que nunca con el cliente, mejorando su experiencia y reforzando su relación con la marca.

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