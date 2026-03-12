Tenstorrent presenta TT-QuietBox 2, primera estación de trabajo RISC-V para IA con un stack open-source

Tenstorrent presenta TT-QuietBox 2 - Tenstorrent

Sistema de escritorio refrigerado por líquido ejecuta modelos de hasta 120 mil millones de parámetros localmente con un stack completamente open-source, desde $9,999

Madrid, 12 de marzo de 2026.- Tenstorrent, la compañía de computación de IA dirigida por Jim Keller, anunció hoy TT-QuietBox™ 2 (Blackhole™). Esta estación de trabajo de IA ultrarrápida y silenciosa, refrigerada por líquido, ejecuta modelos de hasta 120 mil millones de parámetros directamente en su escritorio, viene con un stack de software completamente open-source, desde el compilador hasta el kernel, y tiene un precio inicial de $9,999. Marca la primera estación de trabajo de escritorio de IA de la industria construida sobre arquitectura RISC-V capaz de ofrecer inferencia de clase teraflop.



El imperativo de la inferencia

El momento es importante. La inferencia ha superado silenciosamente al entrenamiento como la carga de trabajo dominante en IA, representando ahora más del 55 % del gasto en infraestructura de IA en la nube, con $37.5 mil millones, y sigue acelerándose. Sin embargo, los desarrolladores que ejecutan estas cargas enfrentan una elección difícil: pagar tarifas por token en la nube que se incrementan a medida que escala el uso, o comprar hardware bloqueado a stacks propietarios que no pueden inspeccionar, modificar o poseer realmente.



QuietBox 2 se basa en una propuesta diferente: los desarrolladores que hacen el trabajo real de IA deberían poder ver, controlar y poseer cada capa de su cómputo, desde la arquitectura del silicio hasta el compilador. Es ideal para desarrolladores y despliegues de pequeñas y medianas empresas que requieren implementación on-premises sin racks.



"Tenstorrent está trabajando intensamente en software de IA open-source y queríamos construir un sistema de desarrollo teraflop que fuera fácil de usar en un laboratorio u oficina, rápido y silencioso. Es open-source de arriba a abajo, incluyendo la ingeniería mecánica. Construya su propio software o hardware. Puede poseer su futuro en IA", dijo Jim Keller.



Cargas de trabajo reales desde el primer momento

QuietBox 2 se entrega listo para despliegue rápido. Sobresale en diversos dominios de IA:



• LLMs & Coding: GPT-OSS 120B se ejecuta completamente en el dispositivo: un modelo completo de 120 mil millones de parámetros operando de forma privada en su escritorio. Llama 3.1 70B funciona a 476.5 tókenes por segundo. Qwen3-32B se despliega como agente de codificación privado, razonando sobre bases de código completas sin límites de tókenes en la nube.



• Creativo & Multimodal: Flux maneja generación de imágenes y Wan 2.2 síntesis de vídeo completamente local, asegurando que la propiedad intelectual creativa permanezca fuera de servidores de terceros.



• Investigación científica: Boltz-2, un modelo ML biomolecular, predice la estructura de una proteína de 686 aminoácidos en solo 49 segundos con un solo procesador Blackhole, una tarea que tomaría 45 minutos en una CPU moderna. Esto iguala el rendimiento de GPUs de estaciones de trabajo insignia a una fracción del costo. QuietBox 2 puede predecir cuatro estructuras de proteínas en paralelo, logrando un throughput 4x mayor.



Para modelos que no estén en la lista preinstalada, TT-Forge, el compilador de IA open-source de Tenstorrent, puede ejecutar modelos desde PyTorch, ONNX, TensorFlow, JAX y PaddlePaddle directamente en el hardware. Si corre en un framework estándar, puede correr en QuietBox 2.



Innovación en silicio sin cuellos de botella de memoria y red

Cuatro ASIC Blackhole funcionan como una malla unificada dentro de un solo chasis de escritorio. El sistema cuenta con 480 núcleos Tensix que entregan 2,654 TFLOPS a precisión BlockFP8, respaldados por 128 GB de memoria GDDR6 de alta velocidad y 256 GB de memoria del sistema DDR5.



Esta arquitectura integra cómputo y SRAM de alta densidad en un solo chip. Este enfoque de flujo de datos mueve tensores eficientemente a través de la memoria en chip, evitando completamente los cuellos de botella de DRAM que limitan el throughput sostenido en hardware convencional. Al utilizar GDDR6 y SRAM en chip, QuietBox 2 evita por completo la escasez de High-Bandwidth Memory (HBM) que actualmente eleva los precios en el resto del mercado de hardware de IA.



El sistema funciona con Ubuntu 24.04, se conecta a un enchufe estándar de 120V y no requiere rack, instalación eléctrica especializada ni sala de servidores.



Open-source en cada capa

Cada capa del software de QuietBox 2 es open-source. Esto no es solo una API abierta en una caja negra; es visibilidad completa del stack:



• TT-Forge: ofrece total visibilidad a los desarrolladores sobre la reducción de grafos, transformación, optimización y ejecución.



• TT-Metalium: SDK de IA a bajo nivel que proporciona control a nivel de kernel con ejecución determinista.



• TT-LLK: maneja el software de kernel de bajo nivel.



Los desarrolladores pueden ver exactamente qué sucede en cada etapa de su pipeline, depurar a nivel de hardware, bifurcar cualquier componente y modificar el stack para ajustarlo a su carga de trabajo exacta. Para despliegues de IA soberana, industrias reguladas e instituciones de investigación que deben garantizar cómo su infraestructura maneja datos, esta transparencia no es solo una característica: es la arquitectura central.



Disponibilidad

TT-QuietBox™ 2 se enviará globalmente en el segundo trimestre de 2026, comenzando desde $9,999. Para unirse a la lista de espera, visitar www.tenstorrent.com/waitlist/tt-quietbox.



El sistema será demostrado en vivo en la Game Developers Conference (GDC) 2026, del 11 al 13 de marzo, en el stand #1354 de Tenstorrent. Para agendar una reunión con la prensa en GDC, contactar a Salient PR.



Acerca de Tenstorrent

Tenstorrent es una compañía de computación de IA. Dirigida por Jim Keller —arquitecto de AMD Zen, Apple A4/A5 y el chip Full Self-Driving de Tesla— la empresa construye procesadores y sistemas de IA basados en RISC-V para desarrolladores, empresas e infraestructura soberana a nivel mundial. Respaldada por Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity y otros, Tenstorrent ha recaudado más de $1 mil millones y opera desde Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrado, Tokio, Bangalore, Singapur y Seúl. Más información en tenstorrent.com.

