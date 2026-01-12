'Los tentáculos de la IA': un viaje al lado oscuro de Chat GPT y la IA generativa

Ebook de Los tentáculos de la IA - Antoni Artigues

'Los Tentáculos de la IA' es un libro que invita a mirar de frente el lado más perverso de Chat GPT y la IA generativa. Mediante historias cercanas, humanas y profundamente inquietantes vivirás de primera mano los efectos que ya está causando en la sociedad

Inca, 12 de enero.- El autor Antoni Artigues presenta Los tentáculos de la IA, una obra que reúne relatos breves centrados en cómo la inteligencia artificial está transformando la vida cotidiana, las relaciones humanas y los procesos creativos. El libro, disponible en Amazon, combina ficción especulativa con análisis social, ofreciendo una mirada accesible y reflexiva sobre una tecnología que ya forma parte del día a día.



En un contexto donde la IA se integra en ámbitos como la comunicación, el trabajo, la educación o la salud, Los tentáculos de la IA propone escenarios cercanos que invitan al lector a cuestionar su relación con las máquinas y a reflexionar sobre los límites entre lo humano y lo artificial.



Una obra que conecta literatura, tecnología y actualidad

Los relatos abordan temas de interés creciente para medios y lectores:



• La dependencia emocional hacia asistentes inteligentes



• La pérdida de privacidad en entornos hiperconectados



• La automatización de decisiones personales y profesionales



• El papel de los algoritmos en la creatividad



• La construcción de identidades digitales y sus riesgos



• La manipulación que ejercen los sistemas de IA en las personas.



• Los costes emocionales del entrenamiento de las IA generativas



La obra destaca por su enfoque divulgativo y su capacidad para acercar debates tecnológicos a un público amplio.



Sobre el autor

Nacido en Mallorca, es Ingeniero Informático con premio extraordinario de carrera, se dedica a la gestión de proyectos de software. Compagina su trabajo con la escritura de artículos en blogs de tecnología, libros divulgativos y libros de ficción de varias temáticas. Su formación técnica, su pasión por la inteligencia artificial y su experiencia en la escritura le permiten abordar este tema desde una perspectiva literaria y, al mismo tiempo, social y técnica.



Disponibilidad

Los tentáculos de la IA está disponible en Amazon en formato digital y tapa blanda: https://amzn.eu/d/24u6pwV







Contacto

Nombre contacto: Antoni Artigues Barceló

Descripción contacto: Escritor autónomo

Teléfono de contacto: 619522707



