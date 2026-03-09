La terapia transpersonal gana interés entre terapeutas y profesionales del desarrollo personal - Escuela de Crecimiento

Madrid, 9 de marzo de 2026.- En los últimos años se está observando un creciente interés por enfoques terapéuticos integradores que amplían la mirada de la psicología tradicional. Entre ellos destaca la terapia transpersonal, una corriente que incorpora el trabajo con la conciencia, la meditación y el desarrollo interior dentro del proceso terapéutico, como promueve Escuela de Crecimiento en sus programas de formación y acompañamiento terapéutico.

Cada vez más terapeutas, coaches, psicólogos y profesionales del acompañamiento personal buscan ampliar sus herramientas a través de una formación en terapia transpersonal, con el objetivo de integrar en su práctica dimensiones como la gestión emocional, la conciencia corporal o el sentido profundo de la experiencia humana.

La terapia transpersonal propone una mirada que integra diferentes niveles de la experiencia de la persona: el psicológico, el emocional y también la dimensión de conciencia y propósito. Este enfoque entiende el proceso terapéutico no solo como una intervención sobre síntomas, sino también como un proceso de autoconocimiento y transformación personal.

El interés por este tipo de enfoques se refleja también en el aumento de profesionales que buscan especializarse en terapia transpersonal a través de programas de especialización en terapia transpersonal, orientados a terapeutas y profesionales del acompañamiento.

Según explican desde Escuela de Crecimiento, institución dedicada a la formación en desarrollo personal y terapia transpersonal, muchos profesionales llegan a estas formaciones tras años de experiencia en otros enfoques terapéuticos.

“Cada vez vemos más terapeutas y profesionales del acompañamiento que desean ampliar su mirada e integrar herramientas que abordan no solo los síntomas, sino también los procesos de conciencia y desarrollo interior de la persona”, explican desde el centro.

La psicología transpersonal tiene sus raíces en la psicología humanista y fue desarrollada a partir de las aportaciones de autores como Abraham Maslow o Stanislav Grof, quienes propusieron ampliar el estudio de la mente humana hacia estados de conciencia y procesos de transformación personal.

Actualmente, este enfoque se aplica en distintos ámbitos, desde el acompañamiento terapéutico hasta programas de crecimiento personal, formación en meditación o procesos de desarrollo interior. Su objetivo es facilitar procesos de autoconocimiento profundo y ayudar a las personas a integrar sus experiencias desde una perspectiva más amplia.

Ante este contexto, cada vez más profesionales del ámbito terapéutico buscan programas formativos que les permitan formarse en terapia transpersonal y aplicar este enfoque en su práctica profesional.

Escuela de Crecimiento ofrece programas de especialización en terapia transpersonal dirigidos a terapeutas y profesionales del acompañamiento que desean profundizar en este enfoque integrador. Estas formaciones combinan contenidos teóricos con trabajo experiencial y herramientas prácticas aplicables al acompañamiento personal.

Según el centro, uno de los aspectos que más valoran los profesionales que se acercan a estas formaciones es la posibilidad de integrar diferentes dimensiones del desarrollo humano, incluyendo la gestión emocional, la conciencia corporal, la meditación y la exploración interior.

“El creciente interés por este tipo de enfoques refleja también una búsqueda más amplia dentro de la sociedad: comprender el desarrollo personal no solo como mejora de habilidades, sino como un proceso profundo de transformación y conciencia”, concluyen desde la institución.

El aumento de la demanda de formación en terapia transpersonal sugiere que este enfoque continuará creciendo en los próximos años dentro del ámbito del acompañamiento terapéutico y el desarrollo personal.

