(Información remitida por la empresa firmante)

BANGKOK, 21 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la cumbre de televisión de Google de 2026, celebrada en Bangkok, SDMC (00901.HK) participó nuevamente como ponente invitada por tercer año consecutivo, impulsando su estrategia AI Home bajo el lema "Construyendo el futuro de la IA física en el hogar con Google".

Aprovechando el ecosistema y las tecnologías de Google, SDMC presentó un concepto de producto innovador. Asimismo, impulsamos la innovación Edge AI junto con Amlogic, realizamos una presentación conjunta con Altice Labs sobre la IA aplicada al entorno físico centrada en el televisor, y firmamos un memorando de entendimiento (MOU) para establecer un laboratorio conjunto de innovación en IA para el hogar.

Del hogar conectado a la IA aplicada al entorno físico

En la edición de este año de la TV Summit, SDMC exploró el concepto de Home Physical AI: una inteligencia capaz de detectar las condiciones del hogar, comprender el contexto y actuar en el entorno físico.

Visualizamos el televisor y la sala de estar como el eje central de la experiencia de un agente de IA para el hogar; una pantalla compartida en un espacio común donde los miembros de la familia pueden interactuar con la IA de manera conjunta.

Para explorar esta visión e inspirar experiencias en el hogar de próxima generación, presentamos Cedar Display Hub, un prototipo conceptual que combina una base de streaming con Android TV y una segunda pantalla complementaria. Las demostraciones incluyeron resúmenes generados por IA sin interrumpir la reproducción, juegos familiares que abarcan varias pantallas, visualización de alertas de cámaras de seguridad del hogar en el televisor, entre otras funciones.

Conexión entre tecnologías de Google y Edge AI

Android TV y Google TV sirven como base para el entretenimiento, mientras que Cedar combina Edge A basada en el modelo Gemma con capacidades de razonamiento en la nube impulsadas por Gemini, ofreciendo así asistencia adaptada al contexto. SDMC integra estas funcionalidades en diversos dispositivos y soluciones de software, además de participar en el programa Proactive Physical AI Acceleration de Google Cloud.

En colaboración con Amlogic, SDMC mostró cómo Edge AI permite una interacción personalizada y la gestión de recuerdos familiares. El Display Hub, equipado con el procesador A311Y3, utiliza el reconocimiento de voz y facial para identificar a los miembros de la familia; por su parte, el AI NAS Frame, que emplea el procesador S905D5, permite el reconocimiento, la clasificación y la búsqueda de fotos familiares almacenadas localmente.

Desarrollo de servicios de IA para el hogar destinados a operadores

Para los operadores, la cartera AI Home de SDMC se basa en servicios de televisión y banda ancha ya consolidados. Su AI Streaming Box aporta al televisor entretenimiento mejorado con IA, control integral del hogar y seguridad familiar; el proyector con Google TV amplía las posibilidades de visualización de alta calidad; y AI Fiber Gateway ofrece conectividad Wi-Fi 8 y XGS-PON.

La solución AI Operation incorpora monitorización proactiva, gestión unificada de dispositivos y soporte de ciclo cerrado, lo que ayuda a los operadores a explorar nuevas oportunidades de servicio y a fortalecer su vinculación con los hogares.

Impulsando la innovación conjunta y la validación comercial

Estas oportunidades también fueron un eje central de la presentación conjunta de SDMC y Altice Labs. SDMC explicó cómo los agentes de Home AI complementan a los asistentes personales y cómo la IA que combina la nube con el procesamiento en el dispositivo permite experiencias familiares en pantallas duales. Por su parte, Altice Labs utilizó como ejemplo a Sophia, su próximo asistente para MEO TV para analizar la transición desde las respuestas bajo demanda hacia una asistencia proactiva.

En virtud del memorando de entendimiento, SDMC y Altice Labs planean crear un AI Home Joint Innovation Lab. Esta iniciativa combinará las capacidades de integración de SDMC con la experiencia de Altice Labs en el sector de los operadores, con el fin de explorar soluciones en áreas como la asistencia familiar, la seguridad en el hogar y el control integral de la vivienda. Se prevé realizar una prueba piloto en entornos reales en Portugal, con el objetivo de alcanzar la validación comercial para el año 2027.

En conjunto, estos esfuerzos buscan hacer que la IA física para el hogar sea útil para las familias y viable para los operadores.

Contacto para medios:

SDMC TechnologyComunicacionesEmail: info@sdmctech.com

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