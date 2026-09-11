El tercer Foro GTI sobre Inteligencia Digital impulsa el desarrollo global inclusivo de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-El tercer Foro GTI sobre Inteligencia Digital, celebrado en Hong Kong, impulsa el desarrollo global inclusivo de la IA

HONG KONG, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de septiembre se celebró en Hong Kong (China), el 3er Foro GTI sobre Inteligencia Digital • Hong Kong, con el tema "Apertura, intercambio, cooperación: avance del desarrollo de la IA".

Gao Tongqing, presidente de GTI, afirmó que GTI continúa fortaleciendo la cooperación global, fomentando el intercambio abierto y generando consenso sobre las prioridades de desarrollo. Trabajando junto con organizaciones internacionales, reguladores, universidades e instituciones de investigación, GTI profundiza la colaboración entre dominios y regiones, promueve la integración profunda de la industria, la academia y la investigación en todo el mundo, y promueve la "innovación integrada de red e inteligencia para el empoderamiento inclusivo de la IA" como consenso global. GTI profundiza la innovación colaborativa para abordar desafíos clave de la industria: ha establecido ocho laboratorios abiertos en Asia, Europa y América del Norte, construyó un banco de pruebas abierto 6G, lanzó un desafío global de innovación abierta con GSMA y publicó más de 50 documentos técnicos e informes de investigación, que brindan orientación práctica para que la industria global aborde desafíos comunes. Para contribuir con conocimientos de desarrollo y cerrar la brecha de la inteligencia digital, GTI presentó el Índice de Integración de Inteligencia Móvil (MI), publicó el Libro Blanco de IA Móvil y la Iniciativa de Gobernanza de Seguridad de la IA, y promueve el desarrollo seguro, confiable, inclusivo y accesible de la IA. A nivel mundial, la IA avanza a un ritmo acelerado, y tres pilares fundamentales (innovación tecnológica, aplicación industrial y práctica de gobernanza) continúan profundizándose. Para esta nueva etapa del desarrollo de la IA, presentó tres propuestas por parte de GTI:

Primera, impulsaremos conjuntamente la innovación tecnológica para consolidar las bases del desarrollo de la IA. GTI movilizará las fuerzas de innovación globales en la industria, la academia, la investigación y la aplicación, aprovechará sus laboratorios y plataformas de prueba abiertos para llevar a cabo diversas colaboraciones, como I+D conjunta internacional y desafíos globales de innovación abierta, y superará conjuntamente los principales obstáculos técnicos comunes.

Segunda, ampliaremos conjuntamente los escenarios de aplicación para liberar el potencial de valor de la IA. Siguiendo un enfoque basado en la demanda, GTI continuará identificando escenarios de aplicación de alto valor en diversos sectores, promoverá la integración profunda de la IA en áreas como la salud, el transporte, la educación y la energía, y fortalecerá vínculos clave como la I+D, el diseño y la fabricación.

Tercera, promoveremos conjuntamente una gobernanza confiable para orientar la IA hacia el bien. Defendiendo una filosofía de IA responsable y centrada en las personas, GTI profundizará el diálogo y la cooperación internacionales en áreas como los estándares, la seguridad y la gobernanza de la IA.

Li Huidi, vicepresidente ejecutivo de China Mobile, señaló que, como miembro fundador clave de GTI, China Mobile seguirá aprovechando la plataforma de cooperación abierta de GTI para debatir la evolución de la tecnología de IA, las aplicaciones industriales y las vías de gobernanza con todas las partes interesadas. Actualmente, la IA está evolucionando de herramientas aisladas a capacidades de propósito general, impulsando una transformación integral de la productividad y la gobernanza social, y redefiniendo la lógica subyacente de la industria de la información y las comunicaciones: la conectividad se expande desde la interconexión humano-máquina-objeto hasta la interconexión de agentes, y los modelos operativos pasan de operaciones basadas en tráfico a operaciones integradas de "Byte+Token".

Siguiendo esta tendencia, China Mobile continúa impulsando la profunda integración de la IA y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y acelera la evolución coordinada de las redes de comunicaciones, las redes informáticas y las redes de IA, para que la IA pueda integrarse mejor en las redes, potenciar las industrias y servir a la sociedad. A medida que se desarrolla la era "IA+", China Mobile está preparada para avanzar de la mano de socios de todos los sectores. En nombre de China Mobile, Li Huidi presentó tres propuestas:

Primera, fortalecer conjuntamente las capacidades digitales fundamentales. Ambas partes colaborarán en tecnologías clave como modelos a gran escala, clústeres de computación de IA y la programación integrada de nube, red y computación; impulsarán la coordinación eficiente de comunicaciones, computación, datos y modelos; y construirán una infraestructura de IA segura, interconectada, abierta y confiable.

Segunda, cocrearán escenarios de aplicaciones inteligentes. China Mobile intensificará sus esfuerzos en diversos ámbitos, incluyendo la industria, el bienestar de las personas y el desarrollo urbano; desarrollará más aplicaciones de referencia con Hong Kong y socios globales; aprovechará el papel de Hong Kong como puerta de enlace internacional y "superconector"; y promoverá la cobertura de los servicios de IA en toda la industria, el acceso inclusivo para todos y el intercambio global.

Tercera, fomentarán un ecosistema global abierto. Ambas partes profundizarán la colaboración entre la industria, la universidad, la investigación y la inversión; construirán plataformas de cooperación transfronteriza en IA; y explorarán conjuntamente normas sobre flujos de datos transfronterizos, seguridad de algoritmos, confiabilidad de modelos y gobernanza de agentes de IA, para promover el desarrollo seguro, inclusivo y sostenible de la inteligencia artificial.

China Mobile, junto con GTI y más de 20 socios de la industria, publicó conjuntamente el Libro Blanco sobre la Tecnología de Gobernanza de Seguridad de la IA de GTI y el Sistema de Capacidades de Seguridad; junto con GTI y la Universidad Politécnica de Hong Kong, lanzó oficialmente la Estación de Trabajo Científica AI4S • Edición Internacional (TG Science); y, junto con GTI y más de 10 socios de la industria, la universidad y la investigación, publicó conjuntamente el informe sobre los logros del Banco de Pruebas Abierto 6G: Prototipo de Estación Base y Terminal IODT basado en las últimas definiciones de 3GPP.

El evento también incluyó dos subforos: Transporte Inteligente e IA Móvil. Con la participación de más de 20 expertos y ejecutivos de sectores como el transporte, la economía de baja altitud y la inteligencia artificial, los subforos exploraron el desarrollo integrado y las prácticas de IA en todos los sectores, impulsando una expansión más amplia y profunda de la "IA+" y potenciando la transformación y la modernización de todas las industrias.

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