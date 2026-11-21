(Información remitida por la empresa firmante)

-Se inaugura la Tercera Conferencia sobre la Herencia y el Desarrollo del Kung Fu de la Grulla Blanca de Yongchun

YONGCHUN, China, 21 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe del Hong Kong Commercial Daily:

El 17 de noviembre, se inauguró en la Calle Antigua de Wuli la Tercera Conferencia sobre la Herencia y el Desarrollo del Kung Fu de la Grulla Blanca de Yongchun, bajo el lema "Kung Fu de la Grulla Blanca: de Yongchun al mundo". Discípulos provenientes de China, Reino Unido, Alemania, Brasil y otros países y regiones realizaron demostraciones conjuntas y exploraron la transmisión de las artes marciales chinas.

El espectáculo inaugural constó de cuatro actos: "Primeros pasos", "En busca del camino", "Temple" y "Regreso al hogar". Tres generaciones de herederos locales y discípulos de ultramar compartieron el escenario; su linaje marcial, que ha atravesado montañas y mares, sirvió para expresar el profundo anhelo de reconectar con las raíces de su tierra de origen.

Desde su surgimiento durante la era Kangxi, el Kung Fu de la Grulla Blanca de Yongchun se ha extendido a más de 80 países y regiones, contando con más de 10 millones de practicantes en todo el mundo y más de un centenar de centros de entrenamiento en el extranjero. Esta disciplina ha dado lugar a estilos de gran renombre, como el Wing Chun de Foshan, el Jeet Kune Do y el karate japonés Goju-ryu, evolucionando de un arte marcial folclórico local a convertirse en un puente vital que conecta a la diáspora china y difunde la cultura china.

En los últimos años, Yongchun ha explorado y revitalizado a fondo sus singulares recursos culturales vinculados al Kung Fu de la Grulla Blanca, creando un grupo de trabajo especializado para el proyecto de desarrollo "Kung Fu Yongchun". Mediante la organización de competiciones, la promoción de programas educativos conjuntos entre escuelas y la comunidad local, el fortalecimiento de su propiedad intelectual (IP) y el aprovechamiento de las redes de la diáspora china, la ciudad sigue consolidando la marca "Kung Fu Yongchun", transformando el Kung Fu de la Grulla Blanca de ser un arte marcial tradicional en un activo cultural, un motor para el turismo educativo y un pilar de la industria creativa.

Tras la ceremonia de apertura, los invitados recorrieron la antigua calle Wuli y la aldea Dayu, visitando gimnasios de kung fu, salas de exposiciones sobre patrimonio cultural inmaterial, el Museo de Historia del Kung Fu de la Grulla Blanca de la aldea Dayu y el Centro de Intercambio Cultural del Kung Fu de la Grulla Blanca. De esta forma, pudieron observar de primera mano la revitalización de la antigua calle y los sitios patrimoniales rurales de las artes marciales, así como el desarrollo integral de la cultura y el turismo del Kung Fu de la Grulla Blanca.

La conferencia también incluyó sesiones para compartir experiencias sobre creación y difusión cultural, exhibiciones temáticas de Kung Fu de la Grulla Blanca y una serie de diversas actividades, como visitas guiadas sobre patrimonio cultural inmaterial, turismo, actividades de salud y bienestar relacionadas con las artes marciales y espectáculos nocturnos. Estas actividades enriquecen continuamente la oferta de turismo cultural y bienestar, e impulsan el desarrollo de alta calidad a nivel de condado a través de la cultura del Kung Fu de la Grulla Blanca.

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