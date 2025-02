Una tercera Vendée Globe para Alan Roura: Hublot celebra la increíble tenacidad del marinero

LES SABLES D’OLONNE, FRANCE - FEBRUARY 03, 2025 : Hublot skipper Alan Roura (SUI) is photographed after taking 18th place in the Vendee Globe, on February 03, 2025 in Les Sables d'Olonne, France - (Photo by Vincent Curutchet / Alea)

LES SABLES D’OLONNE, FRANCE - FEBRUARY 03, 2025 : Hublot skipper Alan Roura (SUI) is photographed after taking 18th place in the Vendee Globe, on February 03, 2025 in Les Sables d'Olonne, France - (Photo by Vincent Curutchet / Alea) - HUBLOT SA/PR NEWSWIRE

Cada Vendée Globe es única. Cada carrera presenta un nuevo desafío.

NYON, Suiza, 4 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Un viaje alrededor del mundo, una nueva página en la historia y el deseo constante de llegar cada vez más lejos. Alan Roura y Hublot comparten esta obsesión: superar los límites, luchar por la excelencia, escribir el futuro, una y otra vez. Darlo todo, hasta el final. Esforzándose hasta el último kilómetro, Alan Roura luchó sin descanso, contra los elementos, para llevar su IMOCA Hublot a la línea de meta.

Una proeza que ilustra a la perfección lo que significa rendir al máximo: gestionar cada detalle, superar los límites, reinventarse de un momento a otro. Esta edición 2024-2025 lo ha demostrado una vez más: condiciones extremas, desafíos técnicos, cambios repentinos del tiempo... todo puede cambiar en un instante. A pesar de los años de experiencia, hay que empezar de cero, repensar y reinventar todo. En relojería, como en el mar, ¡la superación de los desafíos nunca se da por sentado!

¡La bandera suiza vuelve a ondear en el canal de Les Sables d'Olonne! Este lunes 3 de febrero de 2025, a las 12 h 57' 48'', Alan Roura cruzó la línea de meta de la Vendée Globe 2024-2025 en la 18ª posición, completando así su tercera vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia. Al timón del IMOCA Hublot, ha mejorado en casi 10 días su tiempo anterior, recorriendo 28.553 millas en 84 días, 55 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 14 nudos.

EL ADN DE HUBLOT: SIEMPRE EN BUSCA DE LO EXTREMO

Hublot no solo celebra las victorias, sino también el camino recorrido. Al igual que el navegante, cada reloj Hublot nace de un desafío, de un deseo de cuestionarlo todo, de una búsqueda de la perfección que nunca se detiene. La línea de meta es lo que recordamos, pero esta línea nunca podría cruzarse sin todo el trabajo previo: investigación, desarrollo, preparación, experiencia, aprendizaje, voluntad y pasión. Estas similitudes unen a la marca suiza y al navegante suizo.

LE VENDÉE Y ALAN

El 10 de noviembre del año pasado, el patrón, que partió de Les Sables-d'Olonne, superó los cambios bruscos de tiempo, los problemas de energía, los daños en las velas y el timón, las condiciones meteorológicas particularmente extremas de los Mares del Sur y superó sus límites día tras día. Gracias a una gestión meticulosa de su barco y a su tenacidad inquebrantable, pudo superar con éxito este desafío extraordinario y consolidar una vez más su lugar en la élite de los navegantes oceánicos. A sus 31 años, el navegante suizo ha completado su tercera Vendée Globe; su primera circunnavegación la logró hace 8 años, con tan solo 23 años. Un nuevo desafío que abre el camino a muchos más.

"Estoy inmensamente orgulloso de haber completado mi tercera Vendée Globe consecutiva. En cada edición, y a pesar de la experiencia que he acumulado, sé que todo puede cambiar en un instante. Cada carrera es una oportunidad para superar mis límites y seguir aprendiendo. No se puede dar nada por sentado. Hay que adaptarse constantemente, aceptar lo inesperado y luchar día tras día. Gracias a mi equipo, a mis socios y a Hublot, que comprende el desafío que representa la búsqueda perpetua del éxito, y a todos los que me han apoyado en tierra y en el mar. Sin ellos, esta aventura no sería posible".

– ALAN ROURAMARINERO Y EMBAJADOR

"¡Enhorabuena por tu tercera Vendée Globe, Alan! Entregarse a una carrera como la Vendée Globe es como diseñar el próximo reloj icónico: hace falta motivación, perseverancia y coraje. Cada edición, como cada nueva creación de reloj, es un desafío en el que nada se puede dar por sentado. Compartimos la pasión de Alan, una pasión que supera todos los desafíos y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos, una y otra vez".

– JULIEN TORNARECONSEJERO DELEGADO DE HUBLOT

