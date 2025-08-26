Tercio de las Torres; El aceite de oliva que nació de un sueño, no de un negocio

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 26 de agosto de 2025.-
En el mundo del aceite de oliva virgen extra, donde muchas marcas nacen con una visión comercial, Tercio de las Torres es diferente. Este no es un aceite nacido de una estrategia de negocio, sino del sueño personal de un hombre que quiso transformar una historia de esfuerzo en una experiencia gastronómica única.
Un origen humilde y una pasión auténtica
Todo comenzó en el pequeño pueblo de Huétor Tájar, donde el fundador, el mayor de seis hermanos, creció sin tierras propias. Su padre, un trabajador agrícola, le enseñó desde joven el valor de la tierra. A los 13 años ya trabajaba en el campo y soñaba con tener una finca propia.
Gracias a su esfuerzo y estudios por correspondencia, logró comprar su primera parcela a los 18 años. Años después, ya establecido profesionalmente en Denia y con una economía que no dependía del campo, decidió plantar olivos junto a su padre jubilado. Así nació la finca “La Catalana”, con un objetivo muy claro: crear un aceite equilibrado en boca y adaptable a todo tipo de aderezos.
Un coupage concebido con precisión
Tras estudiar más de 250 variedades, eligió un coupage de 60% Picudo y 40% Picual. El resultado es un aceite afrutado, equilibrado, con un toque suave de amargor y picor natural, indicativo de su alta concentración en polifenoles.
Este equilibrio no es común. De hecho, no conocemos otra plantación que haya sido concebida desde su origen con este objetivo: obtener un perfil organoléptico redondo, versátil y lleno de matices. Este AOVE de autor es la respuesta perfecta para quienes buscan un sabor gourmet que no domine, sino que realce cualquier plato.
Producción limitada, calidad sin concesiones
La finca es pequeña y la producción limitada: 6.500 litros en una buena campaña y apenas 3.000 en la siguiente. Es evidente que no se trata de un negocio rentable por sí solo. Sin embargo, el propietario puede permitirse mantener este proyecto gracias a sus otras actividades profesionales.
Esto permite que cada proceso se cuide al máximo:
Cosecha temprana, antes del envero, para obtener el zumo más puro y concentrado.
Molturación el mismo día de la recolección, evitando oxidaciones.
Decantación natural durante tres meses, sin filtrar.
Envasado bajo pedido, con sistema de inertizado con nitrógeno para preservar la frescura.
Una experiencia emocional
En Tercio de las Torres no se vende solo aceite. Se vende una historia, una emoción embotellada. Es un homenaje a la familia, al esfuerzo y a las raíces.
¿Qué formatos se pueden encontrar?
Puedes disfrutar este aceite único en:
Caja de 12 botellas de 500 ml
Caja de 4 botellas de 500 ml
Caja de 2 botellas de 500 ml (ideal para regalo)
Caja de 4 garrafas de 2 litros
Caja de 3 garrafas de 5 litros
Cada formato está pensado para adaptarse a distintos usos y momentos. Desde regalos gourmet hasta uso diario en cocina de alto nivel.
¿Se quiere vivir la experiencia?
Si se valora lo auténtico, lo artesanal y lo gourmet, Tercio de las Torres está hecho a medida.
Se puede visitar la tienda online.
En caso de existir dudas, se les puede escribir a terciolastorres@gmail.com o contactarlos mediante el formulario de la web.
''Tercio de las Torres: no vendemos aceite, embotellamos emociones.''
