Madrid, 30 de junio de 2025.- ¿Y si se dijera que esto no es solo aceite? Hace 21 años, cuando aún se miraban los olivos con la paciencia de quien sabe esperar, nació en Huétor Tájar un proyecto que no tenía nada que ver con fábricas ni grandes superficies. Tercio de las Torres no es una empresa más de aceite; es el fruto de una historia de superación, trabajo honesto y un sueño claro: crear un aceite de oliva virgen extra gourmet de autor.

Desde el principio, sus fundadores lo tuvieron claro: no querían hacer un aceite más, querían hacer el suyo. Uno que emocionara, que dejara huella en la memoria y en el paladar.

Una plantación diseñada para emocionar

La finca de Tercio de las Torres no fue una casualidad. Se plantó en 1996, después de analizar más de 250 variedades de olivo. Tras años de pruebas y cosechas, llegaron a un coupage que hoy es su firma: 60% Picuda y 40% Picual.

Este equilibrio da un aceite único, con aroma afrutado, sabor profundo y una textura sedosa, capaz de transformar algo tan cotidiano como una tostada o una ensalada en un momento especial.

No venden aceite, venden emociones

En Tercio de las Torres lo dicen con convicción. Su AOVE se decanta de forma natural durante tres meses, sin prisas, sin filtrado industrial. Además, utilizan nitrógeno alimentario para evitar la oxidación y que el aceite se conserve como recién salido de la almazara. Solo envasan bajo pedido, cuidando cada garrafa como si fuera la única. Porque para ellos, no es producto; es legado.

¿Qué significa ser un aceite gourmet de autor?

-Significa tener un origen claro, con nombre y apellido.

-Significa que el productor —en este caso, José María Salas— está detrás de cada botella. Para conocer más sobre la historia real del productor, se puede explorar el siguiente enlace.

-Significa que no siguen tendencias, sino su propia filosofía: calidad antes que cantidad, emoción antes que distribución masiva.

Y todo esto, el consumidor puede saborearlo.

¿Por qué esta es una gran oportunidad para descubrir su aceite?

En un mundo donde el aceite se convierte en producto industrial, cada vez más personas buscan experiencias reales y auténticas. El AOVE de Tercio de las Torres es perfecto para consumidores exigentes, amantes del detalle, de lo natural y lo bien hecho.

Además, han revolucionado el mercado con un sistema pionero: un mueble de madera con Bag-in-Box de 2 litros, que protege el aceite de la luz y el oxígeno. Es ideal para suscripciones.

Para ver más sobre "el primer aceite del año", se puede visitar el siguiente enlace: Primer aceite del año 1.

Para quienes se atreven a saborear emociones

Para recibir información personalizada, realizar un pedido o descubrir más sobre su historia, es posible contactar con Tercio de las Torres a través de:

-Correo electrónico: terciolastorres@gmail.com

-Tienda online: terciodelastorres.com/tienda/ (donde se puede consultar también su vía telefónica).

