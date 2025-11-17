TerraMaster Black Friday & Cyber Monday 2025: hasta un 30% de descuento en NAS y DAS

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 17 de noviembre de 2025.-

TerraMaster, líder global en soluciones de almacenamiento innovadoras, lanza oficialmente su promoción de Black Friday y Cyber Monday 2025. La oferta se desarrolla del 20 de noviembre al 1 de diciembre

TerraMaster ha seleccionado una amplia gama de dispositivos de almacenamiento NAS y DAS con descuentos exclusivos de hasta el 30%, adaptados a las necesidades de cada usuario— desde modelos de entrada para uso doméstico y personal, hasta soluciones de alto rendimiento para pequeñas y medianas empresas, y almacenamiento ultrarrápido pensado para profesionales creativos que trabajan en edición de vídeo 4K/8K, virtualización y gestión de proyectos a gran escala.



Esta oferta por tiempo limitado es la oportunidad perfecta para actualizar la infraestructura de datos y reforzar el sistema de copias de seguridad a precios inmejorables.

Como innovador pionero en el campo del almacenamiento, la promoción actual de TerraMaster se centra en las necesidades más apremiantes de los usuarios: alto rendimiento, alta compatibilidad y fácil escalabilidad. Basándose en la retroalimentación del mercado y el análisis de la comunidad de usuarios, destaca el NAS de doble bahía F2-424. Con un procesador Intel N95 de cuatro núcleos y dos puertos Ethernet 2.5GbE, soporta a la perfección TOS 6 y la transcodificación Plex 4K, lo que lo hace ideal para copias de seguridad multimedia en el hogar y el acceso remoto. Con un precio original de $379, ahora tiene un descuento de hasta el 30% y cuesta solo $265. El igualmente popular F2-425, NAS de doble bahía de nivel de entrada con CPU Intel quad-core y 2.5GbE, originalmente a $249, ahora está rebajado a $199, convirtiéndolo en la mejor opción para los usuarios conscientes del presupuesto.



El muy esperado F4-425 Plus 2025 incorpora el más reciente procesador Intel N150 y es el primer NAS de 4 bahías del mercado con interfaces duales 5GbE como estándar. Optimizado para streaming 8K y multitarea, esta mejora de rendimiento frente al popular F4-423 también cuenta con un 20% de descuento, reduciendo su precio de $569 a $455, lo que lo hace ideal para hogares pequeños que buscan una sincronización eficiente de archivos y compartición multimedia. Para quienes necesitan gran capacidad y alto rendimiento, el NAS de seis bahías F6-424 Max, con su potente procesador Intel i5 de 10 núcleos, amplias ranuras de expansión y soporte TRAID estable, está ahora disponible con un 20% de descuento, pasando de $999 a solo $799, satisfaciendo perfectamente las necesidades de gestión de datos de oficinas pequeñas y medianas y usuarios profesionales.



Además de la destacada línea de NAS, esta oferta también incluye sistemas DAS (Distributed Automatic Storage), ideales como copia de seguridad para dispositivos NAS. No requieren configuraciones de red complejas y pueden conectarse directamente a un PC o a un NAS existente, proporcionando copias de seguridad locales a alta velocidad y soporte para edición. El popular DAS de 4 bahías D4-320, equipado con una interfaz USB 3.2 Gen 2 10Gbps, tenía un precio inicial de $189, ¡pero ahora tiene un 20% de descuento y cuesta solo $151! Es especialmente adecuado para usuarios con presupuesto limitado que desean ampliar rápidamente sus sistemas existentes, convirtiéndose en una "potencia de expansión para NAS y Mini PC".



El TerraMaster D1 SSD Plus está diseñado específicamente para creadores de medios: admite USB 4 con un ancho de banda de hasta 40Gbps y velocidades de lectura/escritura de hasta 3853/3707 MB/s, respectivamente. Es adecuado para edición de vídeo 4K/8K y aplicaciones multiplataforma, y también ofrece una aplicación móvil dedicada TDAS para copias de seguridad con un solo clic de fotos y vídeos del teléfono. Con un precio inicial de $109, actualmente está en oferta con un 30% de descuento, costando solo $76.99. Los usuarios de Reddit lo elogian como una "potencia de edición de vídeo para creadores", complementando a la perfección dispositivos como el Mac Mini para actualizaciones de almacenamiento híbridas.



Oferta por tiempo limitado

Oferta de Black Friday y Cyber Monday: Productos seleccionados con 20%–30% de descuento. Actualización de almacenamiento de datos a precios insuperables del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 — "una oportunidad que no se puede dejar pasar".



