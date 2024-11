TerraMaster lanza cinco servidores de respaldo BBS integrados, con soluciones de respaldo para empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

En una era en la que los datos se han convertido en un activo clave para las empresas modernas, TerraMaster, líder mundial en soluciones de almacenamiento y gestión de datos, ha anunciado el lanzamiento oficial de cinco servidores de respaldo integrados de alto rendimiento: T9-500 Pro, T12-500 Pro, U4-500, U8-500 Plus y U12-500 Plus

Shenzhen, 12 de noviembre de 2024.- Este lanzamiento de productos no solo enriquece la línea de productos de nivel empresarial de TerraMaster, sino que también ofrece a los usuarios empresariales una solución integrada, eficiente y segura para el respaldo de datos, desde el hardware hasta el software, al emparejar estos dispositivos con la suite de respaldo empresarial BBS de la compañía.



Características principales de los nuevos servidores de respaldo integrados

T9-500 Pro & T12-500 Pro: Como nuevos miembros de la serie de gama alta de TerraMaster, estos productos cuentan con un diseño compacto y son fáciles de gestionar. Con potentes procesadores, grandes capacidades de memoria e interfaces de red 10GbE duales, aseguran tareas de respaldo de datos de alta eficiencia, satisfaciendo las necesidades de almacenamiento y respaldo de datos a gran escala de pequeñas y medianas empresas.



U4-500: Diseñado para SOHO, pequeñas oficinas y escenarios de trabajo remoto, el U4-500 presenta un diseño compacto de 4 bahías y conectividad de red conveniente, lo que lo convierte en una solución ideal de respaldo de datos. Su interfaz de gestión fácil de usar permite un despliegue y mantenimiento sencillos.



U8-500 Plus & U12-500 Plus: Estos dos modelos de montaje en rack de 8 y 12 bahías cuentan con diseños completamente optimizados, procesadores de alto rendimiento e interfaces de red 10GbE estándar duales. No solo mejoran la velocidad de procesamiento de los datos, sino que también mejoran la seguridad de los datos, lo que los hace especialmente adecuados para pequeñas y medianas empresas que necesitan manejar grandes volúmenes de respaldo y recuperación de datos.



BBS Business Backup Suite

Para mejorar aún más la eficiencia y seguridad de los respaldos de datos empresariales, TerraMaster ha lanzado simultáneamente la BBS Business Backup Suite. Esta suite integra software de respaldo avanzado como Centralized Backup, TerraSync, Duple Backup, CloudSync y Snapshot, junto con tecnología avanzada de cifrado de datos y funciones de gestión inteligente. Automatiza las tareas de respaldo, reduciendo errores humanos, y soporta la sincronización en la nube y respaldos fuera de sitio para garantizar que los datos estén protegidos en todas las circunstancias.



Ventajas de la solución de respaldo integrada



• Cobertura completa: Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes organizaciones, la nueva línea de productos de TerraMaster está diseñada para satisfacer las diversas necesidades de respaldo de datos de empresas de todos los tamaños.



• Gestión eficiente: La plataforma de gestión centralizada proporcionada por la BBS Business Backup Suite simplifica la configuración y el monitoreo de las tareas de respaldo, reduciendo los costos de gestión.



• Seguridad de los datos: Al utilizar estándares avanzados de cifrado, TerraMaster garantiza la seguridad de los datos durante la transmisión y el almacenamiento, y las soluciones cumplen con las normativas del sector.



• Expansión flexible: El diseño del producto tiene en cuenta el crecimiento futuro de los datos, lo que permite actualizaciones y expansiones fáciles, protegiendo así las inversiones a largo plazo de las empresas.



Ahora, la nueva serie de servidores de respaldo integrados de TerraMaster y la BBS Business Backup Suite están disponibles a nivel mundial. Damos la bienvenida a consultas y pedidos de empresas de todo tipo, proporcionando sistemas de protección de datos confiables que garantizan la seguridad de los datos empresariales para organizaciones de cualquier tamaño.



Sobre TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluidos almacenamiento conectado en red y almacenamiento directo conectado, que se han vuelto cada vez más populares en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.







