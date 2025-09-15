TerraMaster lanza el NAS F4-425 de 4 bahías: un nuevo capítulo en el almacenamiento doméstico con Intel x86

(Información remitida por la empresa firmante)
TerraMaster, un líder global en innovación de almacenamiento conectado en red (NAS), lanza el NAS de cuatro bahías F4-425, diseñado como un centro de almacenamiento y entretenimiento de alto rendimiento para el hogar digital moderno
Madrid, 15 de septiembre de 2025.-
Como versión mejorada del F4-212, el F4-425 se aleja de la arquitectura ARM. Incluso en su NAS doméstico de nivel de entrada, utiliza un potente procesador Intel x86, ofreciendo una mejora de rendimiento de hasta el 40% en comparación con productos ARM similares. Este producto insignia redefine el estándar para NAS domésticos a un precio asequible.
Actualizarse desde ARM y experimentar un rendimiento superior
El F4-425, equipado con el procesador de cuatro núcleos Intel N5095 y 4 GB de RAM DDR, ofrece un aumento de rendimiento del 40% respecto a los dispositivos basados en ARM, manejando sin esfuerzo la transcodificación 4K y la multitarea. Su puerto 2.5GbE alcanza velocidades de transferencia de hasta 283 MB/s, 2.5 veces más rápido que las redes Gigabit. El sistema operativo TOS 6, con más de 370 mejoras, ofrece un 60% más de capacidad de respuesta, carga de aplicaciones, un 90% más rápida y un funcionamiento sin problemas.
El centro de hogar digital que supera las expectativas
• Álbum Inteligente IA, gestión de recuerdos con un clic: El "Álbum de Fotos" con IA utiliza algoritmos de IA locales para identificar automáticamente caras, mascotas y escenas en las fotos (por ejemplo, "Reunión Familiar"), mejorando la eficiencia de clasificación en un 50% y permitiendo búsquedas entre millones de fotos en segundos. Navega y comparte fotos en cualquier momento y lugar con la aplicación TNAS Mobile, tan fácil como hojear un álbum de fotos en el teléfono.
• Cine en casa, entretenimiento definitivo: Con soporte para decodificación 4K H.265 a nivel de hardware y compatibilidad con los protocolos Plex, Emby, Jellyfin y uPnP/DLNA, el F4-425 transforma la sala de estar en un teatro privado. Transmite películas, programas de TV y videos domésticos sin problemas a una TV inteligente, tableta o teléfono con una calidad de video fluida e ininterrumpida. Plex ofrece una interfaz al estilo Netflix, Emby soporta acceso remoto y Jellyfin es de código abierto y gratuito, haciéndolo fácil de usar, incluso para los niños.
• Copia de seguridad segura, datos sin preocupaciones: TerraSync y CloudSync permiten la sincronización perfecta entre PCs, Macs y teléfonos móviles con almacenamiento en la nube (como Google Drive y OneDrive). Equipados con el módulo de seguridad SPC, autenticación de dos factores OTP, cifrado TLS de 256 bits y aislamiento seguro, protegen contra el ransomware. Las instantáneas TFSS pueden restaurar hasta 32 versiones históricas. El exclusivo array elástico TRAID reduce el espacio de almacenamiento en un 30%, garantizando la seguridad de los datos.
• Integrado profundamente en el hogar digital: El F4-425 es el centro digital del hogar inteligente, colaborando con el teléfono móvil para buscar fotos y videos. Su servidor multimedia ofrece una amplia compatibilidad, creando una experiencia de entretenimiento compartido en toda la casa. TNAS Mobile hace que el acceso remoto sea tan fácil como usar un smartphone. La plataforma Docker también proporciona a los desarrolladores un sistema más abierto y una experiencia de virtualización más rica. Ofrece inteligencia profesional a un precio de nivel de entrada, satisfaciendo diversas necesidades, desde el almacenamiento hasta el entretenimiento.
Diseño considerado, conveniente y práctico
El F4-425 cuenta con un diseño orientado al usuario. TNAS Mobile soporta inicialización, copia de seguridad y acceso remoto con un toque desde el móvil. La bandeja de unidades Push-Lock sin herramientas permite reemplazar las unidades en solo 10 segundos. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 120 TB y una interfaz USB 3.2 de 10 Gbps, soporta expansión externa para satisfacer necesidades masivas de almacenamiento. Con un ruido de funcionamiento tan bajo como 21 dB, es energéticamente eficiente y silencioso, garantizando un ambiente hogareño tranquilo.
Personalizable, garantía sin preocupaciones
El F4-425 satisface las necesidades de trabajo remoto, organización de fotos y centro multimedia, perfecto para profesionales, padres y entusiastas del audio y video. Ofrece rendimiento profesional a un precio asequible, es una alternativa perfecta a los dispositivos ARM e ideal para edición de video, transmisión 4K y almacenamiento de datos.
Respaldado por una garantía de dos años y servicio al cliente 24/7, el F4-425 ya está disponible a través del sitio web de TerraMaster y canales autorizados, y viene con una garantía de dos años y soporte técnico de por vida.
Para más detalles, por favor visitar: https://www.terra-master.com/es/products/homesoho-nas/f4-1018.html
Seguir a TerraMaster en redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial
X: https://www.x.com/TerraMasters
Acerca de TerraMaster
TerraMaster es una marca profesional enfocada en soluciones de almacenamiento innovadoras para hogares, negocios y empresas. Con un compromiso con el rendimiento, la fiabilidad y el diseño orientado al usuario, TerraMaster ofrece productos NAS y DAS de vanguardia para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.
Contacto
Nombre contacto: Mike Yang
Descripción contacto: TerraMaster
Teléfono de contacto: 17888557842
Emisor: TerraMaster