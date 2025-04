TerraMaster lanza el servidor de respaldo U4-500 BBS con solución compacta 10GbE para pymes

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 23 de abril 2025.-

TerraMaster, líder global en soluciones de almacenamiento innovadoras, anuncia con orgullo el lanzamiento de su último producto, el Servidor de Respaldo Integrado U4-500, un NAS de montaje en rack de 4 bahías y 1U diseñado para ofrecer una sólida protección de datos, capacidades de respaldo fluidas con la Suite de Respaldo BBS y un rendimiento de alta velocidad para pequeñas y medianas empresas (PYMES), oficinas en casa y entornos de TI

Características clave del Servidor de Respaldo Integrado U4-500



Hardware potente para un respaldo de alto rendimiento

Equipado con un Intel Core i3-1215U y 8GB de DDR5, el U4-500 ofrece un rendimiento excepcional. El dispositivo incluye dos puertos Ethernet de 10GbE que proporcionan hasta 20Gbps de ancho de banda, alcanzando velocidades de escritura secuencial de 2090MB/s y velocidades de lectura/escritura aleatoria 4K de 450MB/s con SMB multicanal. Dos ranuras M.2 NVMe permiten la aceleración con Hyper Cache, mejorando la eficiencia de los arreglos de discos, lo que hace que el U4-500 sea ideal para aplicaciones exigentes como producción de video, entornos virtualizados y gestión de bases de datos.



Capacidad de almacenamiento masiva y expansión flexible

El U4-500 soporta hasta 96TB de almacenamiento en bruto con cuatro bahías de disco SATA de 3.5 pulgadas (usando discos de 24TB). Para mayor capacidad, se conecta fácilmente a almacenamiento USB externo mediante una interfaz USB 3.2 de 10Gbps, permitiendo una expansión de hasta 132TB cuando se combina con dispositivos como el TerraMaster D6-320. El dispositivo soporta múltiples configuraciones RAID (Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10) y el innovador TRAID/TRAID+ de TerraMaster para expansión de capacidad en línea y redundancia. Los usuarios pueden configurar múltiples espacios de almacenamiento con sistemas de archivos ext4 o Btrfs para satisfacer diversas necesidades empresariales.



Diseño compacto y silencioso

Con un chasis de montaje en rack de 1U con una profundidad de solo 360 mm (14.17 pulgadas) y un peso de 3.2 kg, el U4-500 es ideal para oficinas pequeñas, salas de servidores o gabinetes de pared. Su instalación sin herramientas se adapta a la mayoría de los gabinetes de 2 columnas, y un ventilador silencioso de alta calidad garantiza bajos niveles de ruido incluso bajo carga completa, mejorando la comodidad en el lugar de trabajo.



Solución de respaldo integrada con BBS

El U4-500 funciona con el sistema operativo TOS 6 y soporta la Suite de Respaldo Empresarial BBS de TerraMaster, una solución de respaldo integral diseñada para PYMES. Con un pago único, BBS elimina las tarifas recurrentes de software y no impone límites en las tareas de respaldo o la capacidad de almacenamiento. Integra un sistema profesional de gestión de almacenamiento, herramientas avanzadas de respaldo y una plataforma de hardware robusta, ofreciendo una integración profunda y servicios de respaldo versátiles. BBS incluye componentes clave como Duple Backup para recuperación de desastres fuera del sitio, Centralized Backup para PCs y servidores de empleados, TerraSync para sincronización multidispositivo, CloudSync para recuperación basada en la nube y Snapshot para protección contra ransomware. Esta suite garantiza la seguridad de los datos en diversos escenarios empresariales con opciones de implementación flexibles y estrategias de seguridad avanzadas, incluyendo cifrado global LTS.



Capacidades de virtualización y multimedia

El U4-500 destaca en virtualización con Docker Manager y VirtualBox, permitiendo una gestión eficiente de contenedores y máquinas virtuales. Su decodificación de video 4K y compatibilidad con protocolos uPnP/DLNA, junto con el Servidor Multimedia de TerraMaster o plataformas de terceros como Plex y Emby, lo convierten en una solución poderosa para transmitir a PCs, smartphones y televisores. Esta versatilidad apoya a industrias intensivas en multimedia, como la producción de cine y audio-video.



Aplicaciones comerciales versátiles

El U4-500 soporta una amplia gama de aplicaciones empresariales, incluyendo servidores de archivos, servidores de correo, servidores web, servidores FTP, bases de datos MySQL, sistemas CRM, Node.js y máquinas virtuales Java. Esto lo hace adecuado para industrias como educación, consultoría, finanzas, investigación científica y derecho, abordando diversas necesidades de las PYMES.



Disponibilidad

El TerraMaster U4-500 y la Suite de Respaldo Empresarial BBS ya están disponibles a nivel mundial. La serie de servidores de respaldo BBS también incluye los modelos T9-500 Pro, T12-500 Pro, U8-500 Plus y U12-500 Plus, y los usuarios pueden elegir según sus necesidades específicas, proporcionando sistemas de protección de datos confiables que garantizan la seguridad de los datos empresariales para organizaciones de todos los tamaños.



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en ofrecer productos de almacenamiento innovadores, incluyendo almacenamiento conectado a la red (NAS) y almacenamiento conectado directamente, que se han vuelto cada vez más populares en más de 40 países y regiones. La marca lleva 10 años desarrollando tecnología de almacenamiento, atendiendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas, y grandes corporaciones.







