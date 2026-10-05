TerraMaster ofrece hasta un 30 % de descuento en almacenamiento por Prime Big Deal Days

Prime Day - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 5 de octubre de 2026.- El crecimiento de fotos, vídeos, archivos de trabajo y datos de IA aumenta la demanda de almacenamiento, rendimiento y copias de seguridad. Este otoño, TerraMaster lanza oficialmente su Storage Upgrade Season, ofreciendo ahorros de hasta un 30 % en una selección de productos NAS, DAS y SSD, para ofrecer a usuarios domésticos, creadores y profesionales más opciones para actualizar su almacenamiento y prepararse para unas necesidades de datos cada vez mayores

Prime Big Deal Days: el momento de actualizar el almacenamiento

Como evento promocional clave dentro de la Storage Upgrade Season de TerraMaster, Amazon Prime Big Deal Days tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre de 2026.



Durante el evento, TerraMaster ofrecerá ofertas por tiempo limitado en una selección de productos de almacenamiento en los marketplaces de Amazon participantes, con descuentos de hasta el 30 % en productos seleccionados.



Ya sea para uso doméstico, creación de contenido o flujos de trabajo profesionales, los usuarios eligen la solución de almacenamiento que mejor se adapta a sus necesidades:



• NAS: Amplía la capacidad de almacenamiento mientras gestionas de forma centralizada fotos, vídeos y archivos importantes.



• DAS: Amplía rápidamente el almacenamiento de PC y Mac, ofreciendo una solución práctica para copias de seguridad y el almacenamiento de archivos de gran tamaño.



• SSD NAS/DAS: Mejora el rendimiento de transferencia de datos con almacenamiento de alta velocidad diseñado para flujos de trabajo exigentes.



• AI NAS: Con tecnología TOS 7, ofrece una base de almacenamiento flexible para aplicaciones de IA y flujos de trabajo de datos de nueva generación.



La actualización del almacenamiento impulsa las necesidades futuras.

Desde ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar el rendimiento hasta reforzar las copias de seguridad y explorar flujos de trabajo basados en IA, el almacenamiento se está convirtiendo en una base cada vez más importante tanto para la vida digital como para el trabajo moderno.



A través de Storage Upgrade Season, TerraMaster busca facilitar a los usuarios la actualización de su almacenamiento y ayudar a los usuarios a prepararse para el crecimiento de sus colecciones de fotos, vídeos, proyectos creativos, copias de seguridad y futuras necesidades de datos.



Para obtener más información sobre la promoción, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de TerraMaster y los canales de venta participantes.



Promoción Storage Upgrade Season de TerraMaster



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Acerca de TerraMaster

TerraMaster se especializa en NAS, DAS, SSD y soluciones de software relacionadas, proporcionando productos fiables y de alto rendimiento para el almacenamiento y la gestión de datos destinados a usuarios domésticos, creadores, profesionales y empresas.

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