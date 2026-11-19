Black Friday - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- Con la llegada de la temporada de compras navideñas, TerraMaster, marca global especializada en soluciones profesionales de almacenamiento, anuncia oficialmente sus ofertas de Black Friday y Cyber Monday 2026. Del 19 al 30 de noviembre, esta campaña ofrecerá promociones especiales en una amplia gama de soluciones de almacenamiento, incluidas NAS domésticos, NAS profesionales, sistemas de almacenamiento DAS de conexión directa y SSD portátiles

NAS domésticos y avanzados: crear una nube personal



• F2-425 / F4-425: almacenamiento en la nube personal a un precio asequible. Disponibles en configuraciones de 2 y 4 bahías, ambos modelos cuentan con conectividad 2,5GbE y ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, capacidad y facilidad de uso. Son ideales para quienes se inician en el mundo de los NAS, para crear una nube personal y para realizar copias de seguridad domésticas en el día a día. Durante la promoción, los precios parten de tan solo 255,99 €.



• F4-425 Plus: NAS de 4 bahías de alto rendimiento para usuarios avanzados. Equipado con un procesador de nueva generación y dos puertos de red 5 GbE, el F4-425 Plus ofrece un rendimiento fiable para la reproducción en streaming de contenido multimedia de alta tasa de bits, la multitarea y el intercambio de archivos en pequeños estudios. Ahorra 126 € durante la promoción.



NAS profesionales de alto rendimiento: potenciar los flujos de trabajo creativos y empresariales



• F4-425 Pro: NAS insignia de 4 bahías. Equipado con un procesador de 8 núcleos, dos puertos de red 5 GbE y varias ranuras de expansión, el F4-425 Pro es compatible con la tecnología de almacenamiento TRAID y ofrece un potente rendimiento para la gestión de datos de pequeñas empresas, los flujos de trabajo creativos profesionales y los entornos homelab avanzados. Ahorra 148 € durante la promoción.



• F8 SSD Plus: NAS all-flash de alto rendimiento. Equipado con un procesador Intel de 8 núcleos y conectividad de red 10 GbE, este NAS all-flash es compatible con Docker, la virtualización, las instantáneas y múltiples soluciones de copia de seguridad. Ahorra 190 € durante la promoción.



Almacenamiento DAS de conexión directa: ampliación de almacenamiento sencilla y de alta velocidad



• D2-320 / D4-320: soluciones prácticas para ampliar el almacenamiento de sobremesa. Disponibles en configuraciones de 2 y 4 bahías, estos modelos cuentan con conectividad USB de 10 Gbps para ampliar rápidamente el almacenamiento local y realizar copias de seguridad. Durante la promoción, los precios parten de tan solo 111,99 €.



SSD portátiles: la disponibilidad del rendimiento de nueva generación de Thunderbolt 5



• D1 SSD Pro: SSD portátil insignia Thunderbolt 5 de 80 Gbps. Equipado con una interfaz Thunderbolt 5 con un ancho de banda de hasta 80 Gbps, el D1 SSD Pro combina conectividad de alta velocidad con una carcasa de aluminio mecanizada mediante CNC de calidad aeroespacial y un sistema de refrigeración pasiva sin ventilador. Ahorra 54 € durante la promoción.



Oferta por tiempo limitado: del 19 al 30 de noviembre de 2026



Esta campaña de Black Friday y Cyber Monday de TerraMaster tendrá una duración de 12 días, con precios unificados en todos los canales oficiales de venta a nivel mundial.



Más información: https://www.terra-master.com/pages/terramaster-black-friday



También disponibles a través de otros canales oficiales: Tienda oficial,Amazon ES



Acerca de TerraMaster

TerraMaster está especializada en productos y soluciones de almacenamiento de datos, incluidos sistemas de almacenamiento conectado a la red (NAS) y soluciones de almacenamiento de conexión directa (DAS). La empresa se compromete a ofrecer soluciones flexibles de almacenamiento, gestión y protección de datos para usuarios domésticos, profesionales y empresas.

Contacto

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster

Teléfono de contacto: 17888557842



