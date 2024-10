Los TerraMaster Prime Big Deal Days traen descuentos en 9 nuevos productos de la marca

(Información remitida por la empresa firmante)

Se acercan los días de ofertas Prime Big Deal de octubre, y TerraMaster lanza 9 emocionantes nuevos productos para el otoño con descuentos sin precedentes

Shenzhen, 7 de octubre de 2024.- Esta vez, todos los productos de TerraMaster vienen equipados con el último sistema operativo TOS 6, y durante el Prime Day, TerraMaster ofrece increíbles beneficios para todos los usuarios: "disfruta de hasta un 20% de descuento y recibe descuentos exclusivos de hasta $100 en los 9 nuevos productos NAS".



Recomendación Clave: Serie de Copia de Seguridad BBS "Todo en Uno"

Entre los nuevos productos, destaca la serie de copia de seguridad "todo en uno" integrada con la suite de copia de seguridad comercial BBS. Modelos como el T9-500 Pro, T12-500 Pro, U8-500 Plus y U12-500 Plus están diseñados para satisfacer las altas demandas de copia de seguridad de las empresas. Los usuarios pueden combinar de manera flexible los componentes de copia de seguridad BBS de TerraMaster según sus situaciones específicas para desarrollar las estrategias de copia de seguridad más adecuadas, abordando fácilmente los diversos desafíos de copia de seguridad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.



Línea de Productos NAS Integral para Satisfacer Diversas Necesidades



• Soluciones de Copia de Seguridad para Datos Personales y Familiares: Productos de la serie como F2-212, F4-212, F2-423 y F4-423 facilitan la centralización del almacenamiento y la copia de seguridad para toda la familia, protegiendo cada recuerdo valioso.



• Soluciones de Entretenimiento Multimedia: Modelos como F2-424, F4-424, F4-424 Pro y F8 SSD crean un centro de entretenimiento en casa para una reproducción suave y un festín visual de alta definición.



• Soluciones de Copia de Seguridad para SMB: Toda la serie NAS de 10GbE, incluidos F8 SSD Plus, F4-424 Max y F6-424 Max, integra de manera eficiente los datos empresariales, mejorando significativamente la eficiencia laboral.



• Soluciones de Almacenamiento de Alta Velocidad para Edición de Video 4K: Productos como D4-320, D8 Hybrid, D5 Thunderbolt3 y D8-332 soportan una edición de video 4K sin interrupciones, inspirando creatividad y mejorando la productividad.



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional que se centra en proporcionar productos de almacenamiento innovadores, incluidos el almacenamiento conectado a red y el almacenamiento conectado directamente, que se han vuelto cada vez más populares en más de 40 países y regiones. La marca ha estado desarrollando tecnología de almacenamiento durante 10 años, satisfaciendo las necesidades de clientes como usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.







