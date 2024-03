TerraPay da la bienvenida a Louise Brett como directora independiente

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay group, la principal red mundial de pagos transfronterizos, se complace en anunciar el nombramiento de Louise Brett como directora independiente de Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Louise aporta una gran experiencia y una carrera distinguida en la industria de servicios financieros.

En este cargo, Louise servirá como vínculo vital entre TerraPay, el ecosistema financiero en general y las partes interesadas de TerraPay, para mantener los más altos estándares de gobernanza, diversidad e inclusión, y una cultura de cumplimiento. Con su amplia experiencia en tecnología financiera y servicios financieros, aportará una perspectiva externa única a la junta directiva, mejorando el modelo de gobernanza de TerraPay para alinearlo con el crecimiento y las ambiciones de la empresa.

La carrera de Louise incluye su mandato como vicepresidenta de Deloitte Reino Unido y directora de innovación de servicios financieros y tecnología financiera en Deloitte Europa. Ha sido una fuerza impulsora en la configuración de la respuesta de Deloitte al auge de las fintech, fomentando la inclusión financiera y promoviendo la excelencia de las fintech locales en el escenario global. Su visión estratégica, enfoque práctico y compromiso con el liderazgo inclusivo la han distinguido como líder en la industria. Ha trabajado en todo el ecosistema con clientes de servicios financieros, organismos gubernamentales, reguladores, asesores, capitalistas de riesgo y la comunidad fintech en general. Como ex banquera y líder, comprende los matices de equilibrar la visión estratégica con la realidad de un sector altamente regulado. Louise cree firmemente en la potencia del liderazgo inclusivo y la diversidad de pensamiento para impulsar un éxito superior a largo plazo.

Como presidenta de la junta directiva y del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Gobernanza (GRC) de TerraPay UK, Louise desempeñará un papel fundamental para garantizar que el modelo de gobernanza de la empresa evolucione para adoptar las soluciones de TerraPay y mejorar su reputación. Su experiencia proporcionará el desafío y la orientación necesarios, el conocimiento de la situación y la exploración del horizonte para respaldar la narrativa estratégica y el éxito a largo plazo de TerraPay.

Ambar Sur, fundador y consejero delegado de TerraPay, expresó su entusiasmo por la incorporación de Louise al equipo: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Louise a TerraPay como nuestra directora independiente en Reino Unido. Su amplia experiencia y perspicacia estratégica serán muy valiosos para dar forma al futuro de TerraPay. Creemos que su experiencia fortalecerá aún más nuestros estándares de gobernanza y contribuirá significativamente a nuestro camino de crecimiento".

Hablando sobre su nuevo cargo, Louise dijo: "Estoy emocionada de comenzar este nuevo viaje en TerraPay. Para fintechs que escalan y maduran como TerraPay, es importante ver una determinación de estar 'aptos' para el crecimiento. Adoptando marcos regulatorios y los principios de la mano de la pasión por la innovación, están creando la base fundamental para el éxito futuro. Espero apoyar este crecimiento en los próximos años".

Louise es una célebre líder de la industria y recientemente apareció en la prestigiosa Women in FinTech PowerList 2022, destacando sus logros excepcionales y su influencia en el sector de la tecnología financiera. Anteriormente, fue miembro de la junta directiva de The ScaletUp Institute y UK Women in Payments.

Mientras Louise asume su puesto como presidenta de la junta directiva, TerraPay UK espera contar con su orientación, liderazgo y conocimientos estratégicos para navegar en el panorama de pagos en constante evolución. Especialmente porque la empresa ha obtenido la autorización como Instituto de Dinero Electrónico (EMI) en Italia y está lista para expandir sus operaciones en el país y, posteriormente, en toda la UE.

Acerca de TerraPay

TerraPay simplifica el movimiento de dinero en todas partes: proporciona una conexión única a la red de pagos transfronterizos más amplia regulada en 30 mercados globales y permite pagos a más de 140 países receptores, más de 210 países emisores, más de 7.500 millones de cuentas bancarias y más de 2.100 millones de billeteras móviles. TerraPay tiene la misión de conectar un mundo financiero sin fronteras, haciendo que mover dinero a todas partes sea instantáneo, fiable, transparente y totalmente compatible. TerraPay traspasa los límites de las empresas globales, desde bancos, fintechs y operadores de transferencia de dinero hasta empresas de viajes, plataformas de economía creativa y mercados de comercio electrónico, al tiempo que impulsa la inclusión financiera incluso en los mercados más inaccesibles. Fundada en 2014, TerraPay tiene su sede en Londres y oficinas globales en Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, La Haya, Dakar, Joburg, Nairobi, Milán y Singapur y se está expandiendo rápidamente, habiendo recibido financiación de inversores líderes, incluidos el IFC (el Banco Mundial), Prime Ventures, Partech Africa y Visa.

Contactos: Juveria Samrinjuveria.n@terrapay.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2351390/Louise_Brett__TerraPay.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-da-la-bienvenida-a-louise-brett-como-directora-independiente-302077348.html