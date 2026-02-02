Terras de Trás-Os-Montes, un destino cercano y diverso para escapadas desde España - Terras de Trás-os-Montes

En el extremo noreste de Portugal, en la frontera con Castilla y León y Galicia, Terras de Trás-os-Montes se consolida como uno de los destinos más cercanos y diversos para el viajero español. A poco más de tres horas de Madrid y a apenas una hora de Zamora, el territorio agrupa nueve municipios —Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso y Vinhais— que comparten una identidad cultural propia y una estrecha relación con el paisaje.

Se trata de una región de baja densidad humana, definida por amplios espacios naturales, ritmos pausados y una convivencia armónica entre el territorio y la vida local. Parques como Parque Natural de Montesinho, Parque Natural del Douro Internacional o el Vale do Tua conviven con enclaves singulares como los Lagos do Sabor, donde el trazado serpenteante del agua da forma a uno de los grandes paisajes naturales de Terras de Trás-os-Montes, conocido como la “Serpente do Medal”, uno de los dos miradores del lago, llamado así por la silueta que recuerda a una serpiente.

La identidad cultural del territorio se expresa a través de tradiciones vivas y una fuerte dimensión comunitaria. Manifestaciones singulares como la lengua mirandesa, segunda lengua oficial de Portugal, hablada en Miranda do Douro y su entorno, forman parte de un patrimonio cultural que se mantiene activo a lo largo del año, junto a celebraciones y tradiciones populares que siguen integradas en la vida cotidiana de los pueblos.

La gastronomía es otro de los grandes pilares del destino. Productos de origen y técnicas tradicionales de conservación definen una despensa rica y diversa: embutidos como la alheira, platos emblemáticos como el butelo com casulas, carnes de razas autóctonas, quesos, panes, aceites de oliva, mieles y dulces tradicionales conviven con una sólida producción vitivinícola —con vinos tranquilos y espumosos de las denominaciones Trás-os-Montes y Douro—. Esta riqueza explica que la región concentre 23 productos con certificación DOP e IGP, una de las mayores concentraciones de Portugal.

Por su proximidad geográfica, su diversidad paisajística y su autenticidad cultural, Terras de Trás-os-Montes se presenta como un destino especialmente indicado para escapadas desde España, donde naturaleza, cultura y gastronomía se integran en una experiencia real, cercana y no masificada.

