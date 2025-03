Terumo Neuro celebra 15 años del dispositivo WEB™:Innovación revolucionaria en el tratamiento de aneurismas (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Más de 25.000 dispositivos implantados en todo el mundo en el periodo 2010-20251

ALISO VIEJO, California, 19 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Terumo Neuro, líder mundial en innovación neurovascular y filial al 100% de Terumo Corporation, celebra con orgullo el 15º aniversario del innovador sistema de embolización de aneurismas WEB™. Desde su introducción, el dispositivo WEB ha transformado el tratamiento de los aneurismas de bifurcación de cuello ancho, ofreciendo a médicos y pacientes una solución clínicamente probada de un solo dispositivo - One and Done - con simplicidad probada, seguridad y durabilidad probadas, probada para aneurismas rotos* e innovación probada2-9. El dispositivo WEB se lanzó comercialmente en octubre de 2010 tras recibir la marca CE (Conformité Européenne) en Europa. El primer implante fue realizado por el profesor Joachim Klisch en Alemania, allanando el camino para una nueva era en el tratamiento de aneurismas.

El dispositivo WEB cuenta con datos clínicos contrastados, avalados por siete estudios mundiales de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 2-8 y más de 200 publicaciones revisadas por pares. En los últimos 15 años, esta tecnología revolucionaria ha cambiado el paradigma del tratamiento de los aneurismas, proporcionando una alternativa segura y eficaz a los métodos tradicionales.

Carsten Schroeder, presidente y consejero delegado de Terumo Neuro, comentó este importante hito: El dispositivo WEB ha establecido un nuevo estándar en el tratamiento de aneurismas y ha sido fundamental en nuestra misión de impulsar un impacto revolucionario en la atención neurovascular. Con 15 años de éxito clínico probado, WEB sigue mejorando los resultados de los pacientes, reduciendo la necesidad de múltiples dispositivos y procedimientos prolongados. Mientras celebramos este logro, mantenemos nuestro compromiso de innovar junto a los principales médicos de todo el mundo para dar forma al futuro de la atención neurovascular.

Transformación del tratamiento de aneurismas con el dispositivo WEB

El dispositivo WEB es el primer disruptor de flujo intrasacular del mundo, diseñado para tratar aneurismas cerebrales desde el interior del saco aneurismático. A diferencia de los tratamientos tradicionales para aneurismas de bifurcación de cuello ancho que requieren stents y coils, este dispositivo minimiza la necesidad de doble terapia antiplaquetaria, simplificando los procedimientos y mejorando la seguridad del paciente, con un único dispositivo. Los principales hitos y aspectos clínicos destacados del sistema de embolización WEB de Terumo Neuro incluyen:

Datos clínicos inigualables: El dispositivo WEB se ha estudiado en más de 600 pacientes en siete ensayos GCP, acumulando más de 1.464 paciente-años sin resangrados registrados en aneurismas tratados con el dispositivo WEB. 2-8

El dispositivo WEB se ha estudiado en más de 600 pacientes en siete ensayos GCP, acumulando más de 1.464 paciente-años sin resangrados registrados en aneurismas tratados con el dispositivo WEB. Seguridad y durabilidad a largo plazo comprobadas: Los datos de seguimiento a cinco años de los ensayos WEB-IT, WEBCAST y WEBCAST 2 reafirmaron la eficacia y seguridad sostenidas del sistema WEB, incluyendo una morbilidad y mortalidad relacionadas con el dispositivo del 0%. 7,8

Los datos de seguimiento a cinco años de los ensayos WEB-IT, WEBCAST y WEBCAST 2 reafirmaron la eficacia y seguridad sostenidas del sistema WEB, incluyendo una morbilidad y mortalidad relacionadas con el dispositivo del 0%. Ampliación de las opciones de tratamiento: La introducción del sistema WEB 17, un sistema de perfil más bajo para tratar aneurismas más pequeños, ha perfeccionado aún más el tratamiento de los aneurismas, brindando a los médicos mayor flexibilidad y precisión para una gama más amplia de casos.

La continua evolución del dispositivo WEB subraya la dedicación de Terumo Neuro al avance de la tecnología neurovascular. Con más de 25.000 pacientes tratados con el dispositivo WEB en todo el mundo, este dispositivo intrasacular sigue siendo la opción de confianza para los médicos que buscan una solución única y fiable para aneurismas de bifurcación de cuello ancho.

Acerca de Terumo Neuro (antes MicroVention, Inc.)

Nos dedicamos a crear y ofrecer un Impacto Revolucionario™: innovaciones que redefinen las posibilidades del tratamiento neuroendovascular para mejorar significativamente tanto la práctica médica como los resultados de los pacientes. Fundada en 1997 como MicroVention y adquirida por Terumo Corporation en 2006, Terumo Neuro ofrece más de treinta productos para el tratamiento de aneurismas cerebrales, accidentes cerebrovasculares isquémicos, enfermedad de la arteria carótida y malformaciones neurovasculares. Con sede en California, los productos de Terumo Neuro se venden en más de setenta países a través de una organización de venta directa, así como mediante alianzas estratégicas de distribución. Nuestras plantas de fabricación se encuentran en Aliso Viejo, California, y San José, Costa Rica. Para más información sobre Terumo Neuro, visite www.terumoneuro.com.

Acerca de Terumo Corporation

Terumo (TSE:4543) es líder mundial en tecnología médica y lleva cien años comprometido con la contribución a la sociedad a través de la atención médica. Con sede en Tokio y operaciones globales, Terumo cuenta con más de 30.000 empleados en todo el mundo para ofrecer soluciones médicas innovadoras en más de 160 países y regiones. La empresa comenzó como fabricante japonés de termómetros y desde entonces ha apoyado al sector sanitario. Actualmente, su amplia cartera de productos abarca desde soluciones de intervención vascular y cardioquirúrgica, transfusiones de sangre y tecnología de terapia celular, hasta productos médicos esenciales para la práctica clínica diaria. Terumo se esforzará por aportar valor a los pacientes, los profesionales médicos y la sociedad en general. Para consultar las indicaciones de uso completas, visite: WEB™ Embolization System | Terumo Neuro

*La información proporcionada puede no representar la indicación de uso aprobada para cada país/mercado. Consulte las instrucciones de uso (IFU) del mercado/país específico que esté considerando.

Referencias:

1.Datos archivados, Terumo Neuro.2.Pierot L, Moret J, Barreau X, et al. Safety and efficacy of aneurysm treatment with WEB in the cumulative population of three prospective, multicenter series. J Neurointerv Surg. 2018;10(6):553-559.3.Arthur AS, Molyneux A, Coon AL, et al. The safety and effectiveness of the Woven EndoBridge (WEB) system for the treatment of wide-necked bifurcation aneurysms: final 12-month results of the pivotal WEB Intrasaccular Therapy (WEB-IT) Study. J Neurointerv Surg. 2019;11(9):924-930.4.Pierot L, Moret J, Turjman F, Herbreteau D, et al. WEB Treatment of Intracranial Aneurysms: Clinical and Anatomic Results in the French Observatory. AJNR. 2016.5.Spelle, L., et al. (2022) "Clinical Assessment of WEB device in Ruptured Aneurysms (CLARYS): 12-month angiographic results of a multicenter study." J NeuroIntervent Surg.6.Spelle, L., et al. (2024) "Clinical Evaluation of WEB 17 device in intracranial aneurysms (CLEVER): 1-year effectiveness results for ruptured and unruptured aneurysms." J NeuroIntervent Surg.7.Pierot L, Szikora I, Barreau X, et al. Aneurysm treatment with the Woven EndoBridge (WEB) device in the combined population of two prospective, multicenter series: 5-year follow-up. J Neurointerv Surg. 2023;15(6):552-557. 8.Fiorella D, Molyneux A, Coon A, et al. Safety and effectiveness of the Woven EndoBridge (WEB) system for the treatment of wide necked bifurcation aneurysms: final 5 year results of the pivotal WEB Intra-saccular. Therapy study (WEB-IT). J Neurointerv Surg. 2023;15(12):1175-1180. 9.Rai AT, Turner RC, Brotman RG, Boo S. Comparison of operating room variables, radiation exposure and implant costs for WEB versus stent assisted coiling for treatment of wide neck bifurcation aneurysms. Interv Neuroradiol. 2021;27(4):465-472.

WEB™ es una marca comercial de MicroVention, Inc., registrada en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las marcas comerciales son marcas comerciales o marcas registradas propiedad de TERUMO CORPORATION, sus filiales o terceros no relacionados. 2024 MicroVention, Inc. MM2034(i) WW 03/25

Contacto para medios:Christine McCulloughComunicaciones empresariales mundialesTerumo Neuro+ 1 714 206 9800christine.mccullough@microvention.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2613109/Terumo_Neuro___Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2644806/Terumo_Neuro_WEB_Embolization_System.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terumo-neuro-celebra-15-anos-del-dispositivo-webinnovacion-revolucionaria-en-el-tratamiento-de-aneurismas-302405896.html