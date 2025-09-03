(Información remitida por la empresa firmante)

-Terumo Neuro lanza la Alianza para el Tratamiento de Aneurismas en EMEA para impulsar la colaboración médica y la atención de aneurismas

"Dando vida a soluciones eficaces" mediante una iniciativa específica para EMEA, diseñada para simplificar la colaboración, presentar una cartera completa de productos hemorrágicos y capacitar a los médicos para mejorar los resultados de los pacientes.

MARSELLA, Francia, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Terumo Neuro, líder mundial en innovación neurovascular y filial 100% propiedad de Terumo Corporation, anunció hoy el lanzamiento de la Alianza para el Tratamiento de Aneurismas en el 17º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Terapia Neurológica Mínimamente Invasiva (ESMINT) de 2025.

La Alianza para el Tratamiento de Aneurismas es una nueva iniciativa de EMEA creada para fortalecer la colaboración con los médicos, optimizar la colaboración y destacar la cartera diferenciada de productos hemorrágicos de Terumo Neuro para el tratamiento de aneurismas. Al proporcionar herramientas estandarizadas y una plataforma colaborativa, la Alianza apoya a los médicos en el avance de la atención al paciente en toda la región.

La Alianza para el Tratamiento de Aneurismas incluirá:

Acceso completo a la cartera de productos: presentando el dispositivo WEB™, el stent LVIS™ EVO™, el desviador de flujo FRED™ X, los coils de hidrogel y los coils de platino puro como parte de las soluciones líderes de Terumo Neuro para el tratamiento de hemorragias.

Impulsando la colaboración: continuando el fomento de una interacción significativa con los médicos que va más allá de las presentaciones, priorizando la experiencia compartida, las perspectivas interregionales y el diálogo que impulsa el avance clínico.

Aprendizaje interregional: mejorando el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas en EMEA para mejorar la calidad y la consistencia de la interacción médica.

Oportunidades de colaboración cruzada: ampliando el conocimiento y la formación sobre soluciones integradas de dispositivos implantables para el tratamiento de aneurismas.

"Nuestra cartera de productos hemorrágicos es pionera en la entrega de soluciones innovadoras, basadas en sólidos resultados clínicos, que permiten a los médicos tratar con confianza una amplia gama de aneurismas", afirmó Sebastien Chabeauti, vicepresidente y director general de Terumo Neuro para EMEA. "La Alianza para el Tratamiento de Aneurismas materializa este compromiso al proporcionar a los médicos de EMEA herramientas prácticas y oportunidades de colaboración para mejorar el tratamiento de los aneurismas. Este lanzamiento también refleja nuestra dedicación exclusiva a las colaboraciones con médicos, la innovación y la mejora de los resultados de los pacientes en todo el mundo."

Acerca de Terumo Neuro

Nos dedicamos a crear y ofrecer innovaciones que redefinan las posibilidades del tratamiento neurovascular, impulsando significativamente tanto la práctica médica como los resultados de los pacientes. Fundada en 1997 como MicroVention y adquirida por Terumo Corporation en 2006, Terumo Neuro ofrece más de treinta productos para el tratamiento de aneurismas cerebrales, accidentes cerebrovasculares isquémicos, enfermedad de la arteria carótida y malformaciones neurovasculares. Con sede en California, los productos de Terumo Neuro se venden en más de setenta países a través de una organización de venta directa, así como mediante alianzas estratégicas de distribución. Nuestras plantas de fabricación se encuentran en Aliso Viejo, California, y San José, Costa Rica. Para más información, visite www.terumoneuro.com.

Acerca de Terumo Corporation

Terumo (TSE:4543) es líder mundial en tecnología médica y lleva más de 100 años comprometido con la contribución a la sociedad a través de la atención médica. Con sede en Tokio y operaciones globales, Terumo cuenta con más de 30.000 empleados en todo el mundo para brindar soluciones médicas innovadoras en más de 160 países y regiones. La empresa comenzó como fabricante japonés de termómetros y ahora ofrece una amplia gama de productos, desde intervenciones vasculares y soluciones cardioquirúrgicas hasta transfusiones de sangre, tecnología de terapia celular y productos clínicos esenciales.

