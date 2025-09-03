(Información remitida por la empresa firmante)

-Terumo Neuro presenta el nuevo catéter de aspiración neurovascular SOFIA™ Flow 88. Datos de EMEA demuestran un excelente rendimiento

Datos1 reales sobre las preferencias de los médicos en EMEA demuestran la trazabilidad, la navegación y el rendimiento general del catéter de aspiración SOFIA Flow 88 en procedimientos para ictus

MARSELLA, Francia, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Terumo Neuro, líder mundial en innovación neurovascular y filial 100% propiedad de Terumo Corporation, presentó hoy nuevos datos reales sobre las preferencias de los médicos en EMEA para el catéter de aspiración SOFIA Flow 88 en el 17º Congreso Anual de la Sociedad Europea de Terapia Neurológica Mínimamente Invasiva (ESMINT) de 2025. Los datos, presentados públicamente por primera vez, demuestran un excelente rendimiento en comparación con otros catéteres de aspiración en métricas clave como la trazabilidad, la navegación y la experiencia general evaluada por los médicos.

La prueba de preferencia, recopilada a partir de 70 procedimientos en 16 hospitales de EMEA y 31 médicos, reveló:

El 83 % de los médicos informó que el catéter SOFIA Flow 88 alcanzó la ubicación objetivo de forma fiable, incluso en casos anatómicamente complejos, con un 76 % de procedimientos en ICA-T o superior.

de los médicos informó que el catéter Flow 88 alcanzó la ubicación objetivo de forma fiable, incluso en casos anatómicamente complejos, con un de procedimientos en ICA-T o superior. El 100 % de los médicos calificó el catéter SOFIA Flow 88 como "Igual" o "Mejor" que el SOFIA Plus 6F por su facilidad de seguimiento hasta la ubicación del vaso objetivo.

de los médicos calificó el catéter Flow 88 como que el Plus 6F por su facilidad de seguimiento hasta la ubicación del vaso objetivo. El 92 % de los médicos calificó el catéter SOFIA Flow 88 como "Igual", "Mejor" o "Mucho Mejor" que otros catéteres de aspiración alternativos en general.

"El catéter de aspiración neurovascular SOFIA Flow 88 representa un avance significativo en la terapia de trombectomía mecánica en EMEA", afirmó Carsten Schroeder, presidente y consejero delegado de Terumo Neuro. "Su diseño de gran calibre maximiza la aspiración y minimiza la interrupción del flujo, a la vez que ofrece un soporte excepcional. Permite a los médicos navegar incluso por las anatomías más complejas de forma atraumática. Nos enorgullece que los datos de preferencia de los médicos resalten tan claramente el excelente rendimiento del catéter SOFIA Flow 88. Esto refuerza la reputación de la familia de catéteres SOFIA como la mejor en su clase en cuanto a trazabilidad, navegación y rendimiento general".

El catéter de aspiración neurovascular SOFIA Flow 88 se lanzó comercialmente en la región EMEA el 2 de junio de 2025, como la última incorporación a la cartera global de Terumo Neuro para ictus. Diseñado para una trazabilidad fiable, estabilidad proximal y flexibilidad que respeta los vasos sanguíneos, el catéter SOFIA Flow 88 está diseñado para optimizar el control médico y su integración en diversas estrategias de aspiración y combinación.

Los datos sobre las preferencias de los médicos presentados en ESMINT se basan en los resultados de los datos SOFAST, con sede en EE.UU., y del estudio SESAME europeo, que demostraron la seguridad y eficacia del catéter SOFIA™ como abordaje de primera línea en la trombectomía mecánica.

El catéter SOFIA Flow 88 es compatible con el catéter de aspiración SOFIA™ Plus 6F y forma parte de la solución totalmente integrada de Terumo Neuro para ictus, que incluye:

ERIC™ Retrieval Device – Para el control de trombos y versatilidad de procedimientos

BOBBY™ Balloon Guide Catheter – Ofreciendo un sistema de detención de flujo confiable 2 con tecnología de balón de última generación

con tecnología de balón de última generación WEDGE™ y HEADWAY™ Microcatheters – Diseñados para apoyar la navegación y facilitar el acceso

TRAXCESS™ Guidewires – Alambres de punta suave diseñados para anatomías desafiantes

Acerca de Terumo Neuro

Nos dedicamos a crear y ofrecer innovaciones que redefinan las posibilidades del tratamiento neurovascular, impulsando significativamente tanto la práctica médica como los resultados de los pacientes. Fundada en 1997 como MicroVention y adquirida por Terumo Corporation en 2006, Terumo Neuro ofrece más de treinta productos para el tratamiento de aneurismas cerebrales, accidentes cerebrovasculares isquémicos, enfermedad de la arteria carótida y malformaciones neurovasculares. Con sede en California, los productos de Terumo Neuro se venden en más de setenta países a través de una organización de venta directa, así como mediante alianzas estratégicas de distribución. Nuestras plantas de fabricación se encuentran en Aliso Viejo, California, y San José, Costa Rica. Para más información, visite www.terumoneuro.com.

Acerca de Terumo Corporation

Terumo (TSE:4543) es líder mundial en tecnología médica y lleva más de 100 años comprometido con la contribución a la sociedad a través de la atención médica. Con sede en Tokio y operaciones globales, Terumo cuenta con más de 30.000 empleados en todo el mundo para brindar soluciones médicas innovadoras en más de 160 países y regiones. La empresa comenzó como fabricante japonés de termómetros y ahora ofrece una amplia gama de productos, desde intervenciones vasculares y soluciones cardioquirúrgicas hasta transfusiones de sangre, tecnología de terapia celular y productos clínicos esenciales.

Contacto para medios: Christine McCulloughComunicaciones corporativas globales Terumo Neuro+1 714 206 9800christine.mccullough@terumoneuro.com

